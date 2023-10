[東急ホテルズ]

2023年11月6日(月)~12月25日(月)



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(所在地:大阪市此花区、総支配人 大賀 兆)ホテル3Fブッフェダイニング「アーカラ」では、2023年11月6日(月)から12月25日(月)の期間限定で、クリスマスブッフェを開催いたします。

また期間中の12月22日(金)~12月25日(月)の期間は「スペシャルディッシュ」をご提供いたします。







WEB: https://parkfront-hotel.com/news/113180



「海老のカクテル」や「ズッキーニのマリネ クリームチーズとミニトマト」などの前菜から、「蟹のグラタン」、「チキンのロースト」、「牛肉の煮込み」などの温かい料理まで、クリスマス気分たっぷりのメニューをラインアップ。オープンキッチンでお客様の目の前で切り分けて提供する「ローストビーフ」もおすすめ。デザートにはこの季節限定の「クリスマスツリーマフィン」や「ラム酒風味 ドライフルーツ入りクグロフ」、「ガトーオペラ」などをお楽しみいただけます。



12月22日~25日の4日間限定「スペシャルディッシュ」には、シェフが目の前で仕上げる「スイートベイクドハム」や「海老アメリケーヌのボローヴァン」などの特別メニューが登場いたします。

シェフこだわりのクリスマス料理をぜひご堪能ください。



「クリスマスブッフェ」メニュー一例











デザート



クリスマスツリーマフィン、苺のショートケーキ、ガトーオペラ、アップルパイなど、クリスマスデザートも充実。



12月22日(金)~12月25日(月)限定 スペシャルディッシュ



スイートベイクドハム、海老アメリケーヌのボローヴァンなど、4日間限定の特別メニュー。



<ディナーブッフェ概要>





【期間】2023年11月6日(月)~12月25日(月)

【時間】17:30~21:30 (最終入店21:00)

【会場】ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

【料金】(消費税・サービス料込)

大人(13歳以上) 5,500円

小学生(6~12歳) 2,850円

幼児(4~5歳) 1,850円

3歳以下 無料

【特別期間】

12月22日(金)~12月25日(月)は特別料金にてご提供いたします。

大人(13歳以上) 7,000円

小学生(6~12歳) 3,500円

幼児(4~5歳) 2,300円

3歳以下 無料



メニュー一例:

前菜・サラダ

赤ピーマンとグリンピースのムース/カプレーゼ/ムール貝の冷製/ズッキーニのマリネ クリームチーズとミニトマト/鴨のピンチョス/スモークサーモン/海老のカクテル/鶏肉とオレンジのサラダ仕立て/冬野菜のマリネ など



温かい料理

国産牛のローストビーフ/天婦羅/お寿司/中華風スペアリブのバルサミコ煮込み/牛肉の煮込み/チキンのロースト/ガーリックライス/チキンのチーズフォンデュ/鶏肉のソテーガーリックバターソース/的鯛のソテー/蟹のグラタン/ピザ カプリチョーザ/ローストした温野菜とスチーム野菜 など



デザート

クリスマスツリーマフィン/栗のモンブランシャワー/アップルパイ/ラム酒風味 ドライフルーツ入りクグロフ/苺のショートケーキ/フランボワーズムース/チョコエッグタルト/ガトーオペラ/シューアイス など



12月22日(金)~12月25日(月)限定 スペシャルディッシュ

スイートベイクドハム/海老アメリケーヌのボローヴァン/サンタの飾り寿司/中トロの握り/オニオングラタンスープ/ノエルピスタチオ/シュトレン/チョコレートファウンテン(ミルクチョコレート/ホワイトチョコレート)



※写真はイメージです。

※仕入れ状況により、メニュー内容・期間を変更することがございます。



ブッフェダイニング「アーカラ」







ハワイをテーマにしたレストラン。

開放感たっぷりの空間で、賑やかな雰囲気をお楽しみください。

ザ パーク フロント ホテル

アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ホテル3階

【座席】店内300席

【ご予約・お問い合わせ】06-6460-0072(直通)



施設情報







ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに1番近いオフィシャルホテル。ユニバーサルシティ駅と、パークを結ぶメインストリートに面し、メインゲートの正面に位置するという絶好のロケーションを誇ります。

ホテル全館でパークの本場アメリカの

エンターテイメントシーン等をイメージしたデザインを展開。

所在地:大阪府大阪市此花区島屋6‐2‐52

開業日:2015年8月1日

規模:地上28階(高さ約100m)

客室:全598室(4~28階)(フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは3階)

駐車場:95台(ホテル1・2階)



《ご宿泊プランについて》

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ブッフェダイニング「アーカラ」のディナー付きご宿泊プランをご用意しております。

https://parkfront-hotel.com/news/113180









ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved. CR23-3944



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-12:16)