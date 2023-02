[株式会社フェリシモ]

ラフォーレ原宿2階 GOOD MEAL MARKET共用部では、ウェブ応募のフェリシモ「猫部」投稿写真約 80 点による愛猫展覧「愛と狂気の猫ぐるい」写真大会も開催、フェリシモ「魔法部(R)」も出品



フェリシモが展開する「猫部(TM)」は、猫の日に合わせラフォーレ原宿が「Nyaforet HARAJYUKU(にゃふぉーれ原宿)」となり開催される「にゃふぉーれ with 愛と狂気のマーケット」に2月1日~2月28日の期間限定で「猫部パーラー(TM)」のグッズを出品します。「愛と狂気のマーケット」で出会った「中央町戦術工芸」とのコラボグッズも新登場、猫のさつ処分をなくす活動などに使われる寄付金付き猫グッズをラインナップしています。また、ラフォーレ原宿2階「GOOD MEAL MARKET」の共用部では、フェリシモ「猫部」が募集した愛猫写真応募で集まった約80点の写真が、「愛と狂気の猫ぐるい」写真大会と題して展示されます。「フェリシモ部活」のひとつ「魔法部(R)」も出品があります。









◆「にゃふぉーれ with 愛と狂気のマーケット」

ラフォーレ原宿の自主編集売場「愛と狂気のマーケット~“おもしろい”才能の出会い系~」は、天才、異才、鬼才、あらゆる才能……あらゆる才能を持った最大70のクリエイターやブランドが月替わりで出品しその才能との出会いを楽しむマーケットです。2 月 22 日「猫の日」合わせ、ラフォーレ原宿が「Nyaforet HARAJYUKU(にゃふぉーれ原宿)」となります。「愛と狂気のマーケット」では、初の企画として「猫」モチーフ作品を発表しているクリエイター・デザイナー約30組の作品・商品を集めます。アート作品、猫のためのお洋服、アクセサリー、縁起の良い猫グッズ、SDGsな猫グッズなど、猫一色の会場となります。



イベントタイトル/にゃふぉーれ with 愛と狂気のマーケット

場所:ラフォーレ原宿 B0.5階

店名/愛と狂気のマーケット

会期/2月1日~2月28日 ※2月7日(火)・8日(水)は休館日

営業時間/11:00~20:00 ※2月1日は16:00~、2月28日は~18:00まで

・ウェブサイト>> https://www.laforet.ne.jp/aitokyouki/

・Instagram>> https://www.instagram.com/aitokyouki/





◆「愛と狂気の猫ぐるい」写真大会

ラフォーレ原宿の2階「GOOD MEAL MARKET」共用部で、フェリシモ「猫部」愛猫投稿写真が展示されます。



◆「猫部パーラー™」の出品内容について

「にゃふぉーれ with 愛と狂気のマーケット」では物販のみを展開します。



フェリシモ「猫部」ブログには、中央町戦術工芸とのコラボグッズの詳細画像も>> https://feli.jp/s/pr230127/1/

◆中央町戦術工芸とのコラボグッズが新登場

「愛と狂気のマーケット」で出会った中央町戦術工芸とのコラボ商品も登場します。



実験的なアクセサリーを展開するブランド「中央町戦術工芸」とフェリシモ「猫部」のコラボ商品、これまでに猫部ではあまりなかったメカニカルな猫耳アクセサリーです。

【NEW・猫部パーラー店舗限定】

ネコミミユニット02 white 地域猫支援型 猫部コラボモデル ¥11,000(税込)

ネコミミユニット02 black 地域猫支援型 猫部コラボモデル ¥11,000(税込)





白猫タイプ・黒猫タイプの2種類が登場しています。





左耳の先は「V字にカット」されたデザインになっており、「猫部」が応援している「地域猫活動」の一貫で、エサやりの管理や、ふん尿の掃除などを地域で連携して行って見守られている「地域猫」をイメージしたデザインです。

※地域猫は不妊去勢手術を施した印として、耳先がV字カットされています。不妊去勢の麻酔中に行うので痛みはありません。



◆中央町戦術工芸(CTCTYO) (チュウオウチョウセンジュツコウゲイ)

工業/近未来的デザインのアクセサリーを開発しているデザインチーム。独自の加工技術で「誰も見たことのないスタイル」を提案している。

・ウェブサイト>> https://ctctyo.stores.jp/





◆猫部パーラー出展商品について



【猫部パーラー店舗限定】 船員猫さんの缶入りチョコ

オレンジ&ビターチョコ(黄)/コーヒー&ビターチョコ(青)/抹茶チョコ(赤)

各¥1,380(税込)



【猫部パーラー店舗限定】船員猫さんの缶バッヂ&ミニ缶セット

各¥880(税込)



ほかにも「猫部パーラー™」や「猫部™」グッズが「にゃふぉーれ with 愛と狂気のマーケット」で販売されます。

以下画像左上:お花と猫の深型ボウル ¥1430(税込)、右上:お花と猫のモーニングプレート ¥1870(税込)、左下:猫とお花のカレーが入る深型オーバル皿 ¥2420(税込)、右下:おいしそうだニャー猫の水族館グラス ¥1043(税込)





◆阪急電鉄×フェリシモ「猫部」コラボグッズも販売されます

和風マシュマロ(ほうずい)という、京都で昔から親しまれてきた和菓子。マシュマロというなまえですが、中にはこしあんが入っていて、やさしい甘さを醸し出しています。卵白を寒天で固めているので、ふわっとしたマシュマロに比べ、ややしっかりとした食感が特徴です。久保智昭さんの描く猫がシュガーに変身。「阪急電鉄×猫部シュガー 2023」は、コーヒーと一緒に添えて楽しめます。



阪急電鉄×猫部ほうずい 2023 ¥1,738(税込)

阪急電鉄×猫部シュガー 2023 ¥1,320(税込)







◆阪急電鉄×猫部 コラボレーショングッズも販売

「阪急電車と沿線の風景を旅する猫」をテーマにした阪急電鉄と猫部のコラボレーショングッズを2月22日より販売します。オリジナルデザインは、表情豊かで愛らしい猫たちと繊細な風景描写が魅力の日本画家・久保智昭さんによる描きおろしです。



以下画像時計まわりに

阪急電鉄×猫部 沿線風景を楽しむタオルハンカチ ¥1200(税込)

阪急電鉄×猫部 沿線風景を楽しむパスケース ¥3200(税込)

阪急電鉄×猫部 猫車掌さんと猫駅員さんのアクリルキーホルダー ¥950(税込)

阪急電鉄×猫部 猫車掌さんと猫駅員さんのがま口 ¥2400(税込)

阪急電鉄×猫部 沿線風景を楽しむ缶入りメッセージカード ¥1200(税込)

阪急電鉄×猫部 沿線風景を楽しむクリアファイルセット〈2枚入り〉 ¥700(税込)







◆「フェリシモ部活」のひとつ「魔法部(R)」も出品があります

・「魔法部(R)」ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr230127/5/





◆猫部パーラー™

フェリシモ「猫部™」が監修し各地で期間限定で開催する、スウィーツや食事・ワインなとが楽しめるコラボレストランです。猫部パーラーはフェリシモ猫部が監修した空想レストランです。フェリシモ社内の猫好きが集まり「猫と人がともにしあわせな社会」を目指して 2010年9月から活動し、飲食メニューのほか、猫グッズも展開しています。売上の1%は、犬猫の保護と里親探し活動や、猫の過剰繁殖防止活動を支援する基金「わんにゃん支援活動」に寄付されます。

・Instagram>> https://www.instagram.com/nekobu_parlor/



◆猫部™

2010年9月から活動している、「フェリシモ部活」のひとつで、猫好きが集まる部活動です。「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指して、みにゃさまの声をとり入れながら、基金付きのオリジナル猫グッズを企画開発しています。ウェブサイトには、猫グッズの販売のほか、毎日変わる「今日のにゃんこ」、「猫ブログ」の連載、猫写真専門のSNS「猫部トーク」、基金の活用情報など、猫好きの人が楽しめるさまざまなコンテンツがあります。また、毎月100円「フェリシモ わんにゃん基金」や、フェリシモのお買い物ポイント“メリーポイント”を使って「わんにゃん支援活動」に参加いただくこともできます。

・ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr230127/2/

・Twitter(@felissimonekobu)>> https://twitter.com/felissimonekobu

・Facebook(@felissimonekobu)>> https://www.facebook.com/felissimonekobu/

・Instagram(@felissimonekobu)>> https://www.instagram.com/felissimonekobu/

※「猫部」は株式会社フェリシモの登録商標です。



・猫専用SNS「猫部トーク」>> https://feli.jp/s/pr230127/3/



◆「フェリシモ部活」>> https://feli.jp/s/pr230127/6/







企業プレスリリース詳細へ (2023/02/02-12:16)