シンガーソングライター有華が1月18日(水)にリリースしたメジャーデビューデジタルシングル「Baby you」のミュージックビデオを公開した。



今作品は子供達とダンスを踊っているポップでキュートな作品になっている。

ミュージックビデオの公開を記念してダンス投稿キャンペーンの開催が決定!

ぜひ、あなたもダンスを一緒に踊った映像をSNSで投稿しよう!



「Baby you」はandropの内澤崇仁からの楽曲提供となっており、作詞は有華との共同作詞となっている。今作品はポップでキャッチーなストレートな恋愛ソングとなっている。一度聴いたら耳から離れなくなる中毒性のある歌詞に注目!今作品もSNSで大きな話題になること間違いない。

今年4月にリリースした「Partner」がストリーミングで4000万回、ミュージックビデオで1000万回、SNS では13 億回を突破し、続く9月にリリースした「Bestie」もわずか1ヶ月でストリーミング再生回数累計 150 万回を突破。間髪あけずに、11月に「ずるいね。」もリリースし、今年も有華の活動に目が離せない!



2月からスタートする「有華メジャーデビューワンマンツアー 2023」の一般発売中なのでぜひ応募しよう!



<「Baby you」ミュージックビデオ>

https://youtu.be/PzGqOv_9Muc



<『Baby you』ダンス動画投稿キャンペーン>

楽曲『Baby you』を使用して、有華がミュージックビデオで踊っているダンス動画を、TikTok、もしくはInstagramリール、YouTube ショートにて、ハッシュタグ「#有華Babyyou」をつけて投稿してください!

動画を投稿された方の中から抽選で10名様にサイン入りオリジナルチェキをプレゼントします!



▼キャンペーン概要

対象サービスにて有華の新曲『Baby you』を使用し、ハッシュタグ「#有華Babyyou」をつけて動画投稿することで応募完了となります。

※当選された方には公式スタッフアカウントよりダイレクトメッセージでご連絡いたします。



【対象サービス】

・TikTok

・Instagram(リール投稿)

・YouTube(ショート投稿):



【TikTok:参加方法】

1.有華公式TikTok (@yuka__song )をフォローする。

2.『Baby you』公式音源を使用する。

3.有華公式アカウント ( @yuka__song )をメンションし、ハッシュタグ「#有華Babyyou」をつけて投稿すると応募完了!



※TikTokの投稿方法に関しては、こちらを参照ください。

https://support.tiktok.com/ja/getting-started



【Instagram:参加方法】

1.有華公式Instagram(@yuka__song)をフォロー。

2.『Baby you』公式音源を使用する。

3.ハッシュタグ「#有華Babyyou」をつけてリール投稿すると応募完了!



※リール投稿の方法に関しては、こちらを参照ください。

https://help.instagram.com/270447560766967/?helpref=hc_fnav&locale=ja_JP



【YouTube:参加方法】

1.有華公式チャンネル(@yuka__song)を登録。

2.『Baby you』公式音源を使用する。

3.ハッシュタグ「#有華Babyyou」をつけて投稿すると応募完了!



※ショート投稿の方法に関しては、こちらを参照ください。

https://support.google.com/youtube/answer/10343433



【投稿期間】

~2023/02/05(日)23:59まで



【音源】

TikTok:https://www.tiktok.com/music/Baby-you-Baby-you-Ver-7177314628337338370?is_from_webapp=1&sender_device=pc



Instagram:https://www.instagram.com/reels/audio/3462102867447416/



YouTube:https://www.youtube.com/source/uo4ib4gLdpU/shorts?bp=8gVRCkUSQwoLdW80aWI0Z0xkcFUSC3VvNGliNGdMZHBVGgtPakpJUER6RXJMOCIOCKi9AxIICAwQwKzm1wIqChIICAwQwKzm1wIo-tb0082Ny6k3



【注意事項】

※権利が他社に帰属する映像や写真の投稿、公序良俗に反するものに関しては、対象外とさせていただきますのでご了承ください。

※必ずアカウントのフォローをお願いいたします。

※ダイレクトメッセージの送受信を可能な設定にしてください。

※鍵付きアカウントは鍵を外してご応募ください。

※参加の際の通信費はお客様のご負担となります。

※YouTubeからご応募いただいた方への当選通知は、「yuka_campaign@columbia.co.jp」より、「ビジネス関係のお問い合わせメール」に設定されているメールアドレス宛にご送付いたします。

設定方法はこちら:https://support.google.com/youtube/answer/2657964#contact_info&zippy=%2C%E9%80%A3%E7%B5%A1%E5%85%88%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B



応募規約

1.募集要項

対象サービスにて有華の新曲『Baby you』を使用し、ハッシュタグ「#有華Babyyou」をつけて動画を投稿してください。



2.応募方法・応募条件等

※本投稿動画について、被写体等の第三者の承諾等が必要となる場合は、応募者の責任において、本企画とこの応募規約の内容を十分に説明し、その承諾等を得た上で応募ください。

※本投稿動画は、著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー権等の第三者の権利を侵害するか、侵害するおそれのあるものであってはなりません。

また、本投稿動画は、差別的な内容、第三者の名誉または信用を毀損する内容、公序良俗に反する内容、法令に違反する内容、政治活動・選挙活動・宗教活動を目的とする内容を含むか、またはそのおそれがあるものであってはなりません。

これらに該当しないよう、本投稿動画の内容には十分にご注意ください。

※本投稿動画は、応募者本人のカメラで応募者本人により撮影されたオリジナルで未公表の動画に限ります。

例えば、第三者の運営するウェブサイトから無断でコピーした写真等のご応募はお断りいたします。

※本投稿動画の送信中の事故、データの破損・喪失について、当社および以下に記載するキャンペーン運営事務局(以下「当運営事務局」といいます。)は一切責任を負いません。

また、本投稿動画のバックアップ等は、応募者ご自身の責任で行ってください。

※未成年の方は、保護者等の法定代理人の同意を得た上でご応募ください。未成年の方がご応募された場合は、保護者等の法定代理人の同意を得た上でご応募されたものとみなします。また、13歳未満の方のご応募はご遠慮ください。

※本投稿動画の内容に関して、第三者からクレーム等が生じた場合には、応募者ご自身の責任でそのクレーム等を処理・解決するものとし、当社は一切責任を負担しません。そのクレーム等により当社に損害等が生じた場合には、応募者にその損害等を賠償していただきます。

【お問合せ】

日本コロムビア お客様相談センター

03-5962-6990 (10:00~13:00 / 14:00~17:00(土・日曜日、祝日を除く))

※当落についてのお問合せはお受けしておりません。

※配信サイトへの本企画のお問い合わせはご遠慮ください。





<ツアー情報>

「有華メジャーデビューワンマンツアー 2023」

2/3 (金) mint hall (横浜) 18:30/19:00

2/4 (土) 西川口 Hearts(埼玉) 17:00/17:30

2/16(木) KYOTO MUSE(京都) 18:30/19:00

2/17(金) DRUM Be-1(福岡) 18:15/19:00

2/26(日) 桜坂セントラル(沖縄) 16:45/17:30

3/10(金) SPADE BOX(愛知) 18:30/19:00

3/11(土) Yise(広島) 17:00/17:30

3/18(土) PLANT(北海道) 17:00/17:30

3/24(金) 恵比寿 LIQUID ROOM(東京) 18:00/19:00

3/25(土) BIGCAT(大阪) 17:30/18:30

料金:¥4,600( 消費税込・別途ドリンク代必要 )



【一般発売】

■チケットぴあ https://w.pia.jp/t/yuka-tour23/

■ローソンチケット https://l-tike.com/yuka-song/

■イープラス https://eplus.jp/yuka-mdot/





<Discography>

■2023.1.18 (Wed) Release

「Baby you」



配信リンク:https://lnk.to/yuka_Baby_you





■2022.11.30 (Wed) Release

「ずるいね。」

配信リンク:https://lnk.to/yuka_zuruine

有華「ずるいね。」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/LP_DYGAAt4w



■2022.09.21 (Wed) Release

「Bestie」

配信リンク:https://lnk.to/Yuka_Bestie

有華「Bestie」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/G1RyG2Rubx0

有華「Bestie」ミュージックビデオ(Fan Made Ver.)

URL:https://youtu.be/2-fSXDOLQ90



■2022.06.22 (Wed) Release

「Stamp Rally」

配信リンク:https://lnk.to/Stamp_Rally

<EP「Stamp Rally」オフィシャルインタビュー>

https://columbia.jp/yuka/interview/



■2022.04.20 (Wed) Release

「Partner」

配信リンク:https://lnk.to/_Partner

有華「Partner」ミュージックビデオ

URL: https://youtu.be/nVeW99W2fSkhttps://youtu.be/XLwM3ZEHLJ0



■2022.03.23 (Wed)

「Marry me」

配信リンク:http://lnk.to/Marry_me

有華「Marry me」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/bPgdZReetA8



■2022.02.16 (Wed)

「バースデーソング - 2022 ver. -」

配信リンク:https://lnk.to/BirthdaySong2022



■2021.5.4 (Tue)

Digital Single「一蓮星」

配信リンク:https://VA.lnk.to/ichirenboshiPR

有華「一蓮星」ミュージックビデオ

https://youtu.be/j8zqmhEdx4A



<Profile>

幼少期からピアノ、合唱を始める。

18 歳から大阪を中心に シンガーソングライターとして活動中。

Instagramに写真や動画を公開した事により、インフルエンサーからのフォローや大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を得て、現在までに同性を中心に約 12 万人 (※2022.8月現在 ) と異例のフォロワー数を獲得。

他 SNS のフォロワーを合わせると約 25 万人以上の 登録者数を記録。 アーティストからのフォローや交流に加え、著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など 様々の分野で活躍する人たちからも 支持されている。

2022 年 2~4 月で 3 ヶ月連続デジタルリリースを配信し、 3 曲目となった 4 月リリースの配信シングル「Partner」は、 ストリーミング総再生 4000 万回、ミュージックビデオ再生1000万回、SNS 総再生回数 13 億回、LINE リアルタイムランキング 1 位を記録し SNS で大きな話題となった。 その後 6 月に EP「Stamp Rally」をリリースし、全国 4 箇所東京、名古屋、 大阪、福岡を巡った『有華ワンマンツアー 2022「Stamp Rally」』 を開催した。 2022 年 9 月にリリースした「Bestie」はわずか 1 ヶ月でストリーミング 再生回数累計 100 万回を突破した。





Official HP: https://www.yuka-song.com/

Instagram: @yuka__song

TikTok: @yuka__song

Twitter: @yuka__99

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UC5v0MIieVwwYZgsmhJ8YNoQ



