DERMS of the Future

脱炭素時代の分散型電力インフラに

求められるデジタルソリューション

[講 師]

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

サービス事業部バイスプレジデント 兼

パワー&グリッド セグメントリーダー 青柳 亮子 氏



[日 時]

2023年12月4日(月) 午後1時~3時



[受講方法]

■会場受講

SSK セミナールーム

東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)



[重点講義内容]

世界各国が脱炭素化社会を目指す現代において、再生可能エネルギーの活用は増加の一途を辿ります。同時に欧米諸国では、プロシューマーと呼ばれる電力の生産消費者の台頭やマイクログリッドの活用が進み、発電と送配電、供給側と需要家側の在り方・役割が大きく変化しつつあります。本セッションでは、こうした世界のトレンドを捉えつつ、不安定かつ分散型の複雑多様な発電源を管理するソリューションとしてDERMS(Distributed Energy Resource Management System)を取り上げ、その重要性や将来像について考察します。



1.シュナイダーが推進するサステナビリティ

(1)会社紹介

(2)カーボンニュートラルロードマップ/

ビジネスと一体になったサステナビリティコンセプト

2.世界のエネルギー転換における市場トレンド

(1)3D+E とElectricity 4.0

(2)再エネ、DERの重要性

(3)世界、日本それぞれに見るDER課題

(4)欧米で先行するプロシューマーの台頭

3.新しい電力の世界を支えるデジタルグリッドソリューション

(1)New Energy Landscape 新しい電力の世界とは

(2)グリッドライフサイクルに合わせたソリューションポートフォリオ

(3)DERMSの重要性:需給調整と系統最適化

4.DERMS of the FUTURE

(1)シュナイダーにおけるDERMSの定義

(2)デモンストレーション

(3)シュナイダー製DERMSの強み #1 DERMS

5.世界のDERMS導入事例

6.質疑応答/名刺交換





