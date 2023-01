[日本コロムビア株式会社]

1月11日(水)にリリースされた配信シングル「セルフハグ・ビッグラヴ」のMVが、ゆいにしおオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。







ゆいにしおが日常の世界のなかで自然体な自分自身と向き合いながら過ごしている様子が映し出されており、当たり前の日常でも考え方次第で世界が変わって見えたり、普段の自分と向き合うことが自分を愛することに繋がるという意味が込められたMVになっている。



「セルフハグ・ビッグラヴ」は、“自分自身を大事にして今日1日を前向きに過ごしていこう”という1日の始まりにぴったりなミドルナンバー。

また、「セルフハグ・ビッグラヴ」は、テレビ東京・BSテレ東にて1月から放送中のTVアニメ「英雄王、武を極めるため転生す ~そして、世界最強の見習い騎士 [♀] ~」のエンディングテーマになっている。

■ゆいにしお「セルフハグ・ビッグラヴ」Officieal Music Video

https://youtu.be/Pq7Qg4fMfKo



【Release】

Digital Single

「セルフハグ・ビッグラヴ」



発売日: 2023/1/11(水)

品番価格: COKM-44177



Digital Single

「会いたいな今夜」

発売日: 2023/2/15(水)

品番価格: COKM-44287



Major 1st Full Album

『tasty city』



発売日:2022/10/5(水)

品番価格:COCP-41838 / ¥3,000 (tax in)

収録曲:

1.CITY LIFE

2.mid-20s

3.スパイスガール

4.sun shade

5.チートデイ

6.suitcase

7. Rough Driver

8.パレード

9.息を吸う ここで吸う 生きてく

10.スポットライト

11.タッチミー(2022 Ver.)

12.ワンダーランドはすぐそばに





【LIVE】

NRMC10 ~ここがシーンのちょっと先 名古屋発早耳音楽フェス~ vol.2

w/ GLASGOW、ゴホウビ、ハナフサマユ、THE FRANK VOX

2023.1.24 (Wed) Zepp Nagoya



【PROFILE】

透明感の中にも深みのある声と、心地よいメロディーが持ち味のシンガーソングライター。2016年から愛知県にて弾き語りで活動をスタート。2018年に開催された日本コロムビア主催「半熟オーディション supported by Eggs」でグランプリを獲得。



2019年5月に自身初の全国流通盤である1st Mini Album『角部屋シティ』をリリース。2020 年9月には2nd ミニアルバム『She is Feelin’ Good』をリリースし、活動の幅を全国に広げた。2021年10月にはTVアニメ『真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました』のオープニングテーマに「息を吸う ここで吸う 生きてく」が起用された。同年11月に3rd Mini Album『うつくしい日々』をリリースした。

2022年4月の配信Sg「ワンダーランドはすぐそばに」が、TOKYO MX月曜ドラマ『片恋グルメ日記2』のエンディング主題歌に決定した。

同年10月、Major 1st Full Album『tasty city』リリースをもって日本コロムビアよりメジャーデビュー。

1st Full Album『tasty city』に収録されている「mid-20s」は、全国35局のラジオパワープレイ獲得や、J-WAVE「TOKIO HOT 100」、billboard JAPAN「Heatseekers Songs」等の大型チャートに上位でランクイン。また、Spotifyでは月間リスナー30万人を超え、12月にはLINE NEWS AWARDS 2022「NEXT NEWS賞」を受賞するなど注目を集めている。





