『ANZEN LOCKS! supported by JA共済』が2022年11月7日(月)~スタート



TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~23:55放送)では、新コーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を11月7日(月)よりスタートします。(毎週月曜23:00頃~23:07頃放送)

声優の畠中祐をゲスト講師に迎え、10代が交通安全を「ジブンゴト」として考えてもらうきっかけになることを目的として「分かりずらく」、意外と知らない「交通ルール、マナー」をクイズ形式で出題しリスナーがリアルタイムで解答、トークを展開していきます。









「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」では。「SCHOOL OF LOCK!」のこもり校長とぺぇ教頭が、交通ルールを正しく伝える「ANZEN先生」役に、人気声優の畠中祐を迎え、リスナーと共に、交通ルール、マナーを守る事の大切さを発信していきます。

さらに、特設サイトでは、コーナー内で出題されたクイズの解答や解説、リスナーとの逆電内容のアーカイブを掲載し、より多くの10代へ交通ルール・マナーを守る事の大切さを発信していきます。









【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長・ぺえ教頭が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

放送日時: 毎週月曜日~金曜日22:00~23:55

放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/





ANZEN先生(畠中祐)

舞台役者の両親のもとで生まれ、芝居や歌が身近な環境で育つ。

2006年にディズニーの一般公募のオーディションで合格し「ナルニア国物語」のエドマンド役の吹き替えでデビュー。現在は声優以外にも、アーティスト活動なども行なっている。

代表作は「ウルトラマンZ (ウルトラマンゼットの声)」「SK∞ エスケーエイト (喜屋武暦)」「甲鉄城のカバネリ(生駒)」など



コメント――――――――――――――――――――――――――――

この度、SCHOOLOFLOCK!番組内コーナーとして新たにスタートする「ANZEN LOCKS!」で“アンゼン先生”こと安藤全一(あんどうぜんいち)を演じることになりました畠中祐です。

アンゼン先生、熱意がありすぎて、たまに空回りすることもありますが、交通安全に対する想いは人一倍強い先生なので、心を込めて演じたいと思います。

交通安全は皆さんの命にも関わるとても大切なこと。

僕自身も毎週このコーナーを真剣に、全力でやっていきたいと思いますので、アンゼン先生をこれからよろしくお願い致します!

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



