本日よりギャランティーク和恵のニューアルバム「URBAN LIGHTS」と「5 CECCU」の配信が開始される。



「URBAN LIGHTS」は、シングルリリースされた3作品に加えて、アルバム用のオリジナル曲とギャランティーク和恵が得意とする歌謡曲の隠れた名曲カバーを含めて計12曲が収録される。



新宿ゴールデン街を拠点に東京の夜の街を見つめ続けてきたギャランティーク和恵だから描ける「アーバン」を湿度高めに紡いだドラマティックなアルバム。



同時配信の「5 CECCU」は、GREAT3の白根賢一によるプロデュースで過去にリリースしてきた「節句シリーズ」をコンプリートさせた、ギャランティーク和恵のエレクトロ・ニューウェイブの側面にスポットを当てたコンセプチャルかつアバンギャルドなアルバムで、マスタリングには砂原良徳が担当。



歌謡歌手という肩書きを軽々と飛び越え、時の銀河を優雅に漂うギャランティーク和恵の世界が楽しめる。



ギャランティーク和恵 プロフィール



福岡県出身。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科・除籍



2002 年、渋谷「青い部屋」にてオーディションを受け活動をスタート。以降、一貫して「歌謡曲」を歌い続けている。その時代へのリスペクトと愛情に裏打ちされた歌唱と、現在の音楽シーンともシンクロする歌謡曲の持つ音楽性の高さを重視した選曲で、懐メロではない新しい歌謡曲の価値を生み出しながら歌い継いでいる。



2005 年より、ミッツ・マングローブとメイリー・ムーとのユニット「星屑スキャット」のメンバーとしても活動している。



配信開始日:2023年1月18日



配信リンク

URBAN LIGHTS

https://lnk.to/URBANLIGHTS





5 CECCU

https://lnk.to/5CECCU





URBAN LIGHTS

品番:COKM-44121



<収録曲>

1.東京プレイ・マップ

2.涙、雨、アデュー

3.LONELY WAY

4.今だけ抱きしめて

5.赤橙

6.助手席

7.兆しのシーズン

8.ロマンチスト

9.ほうずきの町

10.AERATION

11.MY ADDRESS

12.Christmas in my room





5 CECCU

品番:COKM-44122



<収録曲>

1.賀正の恋愛

2.Bon-bori ~The Tale of Hazy Moon~

3.夢見る五月人形

4.七夕心中

5.重陽



ギャランティーク和恵 コロムビアアーティストサイト

https://columbia.jp/artist-info/g-kazue/



ギャランティーク和恵 オフィシャルサイト

http://gallantica.com/



