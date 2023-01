[日本コロムビア株式会社]



数多くのアーティストとのライブやレコーディング・セッション、アルバムプロデュースで知られるアコースティック・ギターの名手、吉川忠英がシンガー・ソング・ライターとして発表した5作品を、音楽ライター金澤寿和氏が監修する日本コロムビアの再発シリーズ「Light Mellow's selection」から再発することが決定した。

その繊細かつ流麗なギター・テクニックもさることながら、ジェームス・テイラーの流れをくむ高い音楽性と、深く柔らかな歌声も高く評価されている。また、セッションマンとして培った人脈を活かした豪華なレコーディング・メンバーも注目のポイントだ。

ブックレットには、今回新たに本人へのインタビューを敢行した金澤氏による解説を掲載。音源は全て最新のリマスタリングを施している。

そして、この再発にあたり、今月ニュー・アルバムを発売したばかりの大橋トリオから以下のコメントが寄せられている。



大袈裟ではなく

僕の半分くらいは忠英さんへの憧れでできている

どれほど影響を受けてきたことか

そして聴けていなかった過去の作品たち

ここへきて僕はまだまだ成長できそうです



大橋トリオ



細野晴臣、鈴木茂、林立夫、松任谷正隆といったティン・パン・アレー・ファミリーが参加した1stソロ・アルバム「こころ」(1974)からの初期4作品と、大橋トリオがフェイヴァリットの1枚に挙げる1996年の「音の手紙」、いずれも粒立ちの良いアコースティック・ギターの音色と素朴で優しい歌声が味わい深い、ジャパニーズ・フォークの名作だ。

また、2005年発表のアコースティック・ギター・インスト・アルバム「Guitar by Guitar」も同日に配信限定でリイシューされる。



「こころ」 COCP-41963





細野晴臣、鈴木茂、林立夫、松任谷正隆ら、ティン・パン・アレーのメンバーが参加した、ソロ・デビュー・アルバム。

オリジナル・リリース:1974/10/25 LP番号:CD-7121

【収録曲】

1. 夢が少しづつ

2. 野良犬

3. 古い時計の

4. ふとんのぬくもり

5. 今だけは

6. こころ

7. 僕は帰ろう

8. 雨あがり

9 日曜日の午後

10. 二人の部屋で

11. 青い空



吉川忠英:Vocal, A. Guitar, Mandolin

細野晴臣、山村隆男、Dennis Parker:E. Bass

林 立夫、David Kemper:Drums

松任谷正隆、山田秀俊、Dave Garland:Piano

鈴木 茂、徳武弘文、Art Manson:E. Guitar

駒沢裕城:Steel Guitar

岡田 徹:Organ

村岡 建: Horn Arrangement

瀬尾一三: Strings Arrangement

ほか



「街角」 COCP-41964





吉田美奈子、後藤次利、徳武弘文参加のセカンド・アルバム。初CD化。

ボーナス・トラックとして井上陽水「白い一日」のカヴァーと「悲しい歌は唄わない」のシングル・ヴァージョンを収録。

オリジナル・リリース:1975/9/25 LP番号:CD-7147

Tr.11 「永久保存盤 フォークあいうえお」CD-5111~3(1975/5/25)より

Tr.12 single「悲しい歌は唄わない」CD-244(1975/4/1)より

【収録曲】

1. 春はかげろう

2. 海辺にて

3. 君への歌

4. 顔

5. 街角

6. いつのまにか

7. 都会の夢

8. 動物園

9. Walking Geese

10. 悲しい歌は唄わない

<BONUS TRACKS>

11. 白い一日(井上陽水カヴァー)

12. 悲しい歌は唄わない(Single Mix)



吉川忠英:Vocal, A. Guitar, Mandolin

足立文男、島村英二:Drums

徳武弘文:E. Guitar

山村隆男:Bass

山田秀俊:Piano, Organ

駒沢裕城:Steel Guitar

村岡 建:Sax, Horn Arrangement

吉田美奈子、石川鷹彦:Chorus

瀬尾一三:Strings & Horn Arrangement

ほか



「CHUEI #29」 COCP-41965





カントリー&フォーク・ロックの職人バンド、ラストショウの全面バックアップにより制作したサード・アルバム。

気の合うミュージシャン仲間とともに河口湖のロッジに合宿しながらレコーディングした、リラックスした雰囲気が魅力。

オリジナル・リリース:1976/10/25 LP番号:LQ-7022

【収録曲】

1. 踏まれた草のように

2. 青春の階段

3. らぶれたあ

4. おふくろ手製のドテラ

5. 夜更けのトマトジュース

6. 天国の扉

7. 陽ざしの中で

8. おとうさんはある日

9. ウーマンリブ

10. 家へ帰るのさ

11. おやすみなさい



吉川忠英:Vocal, A. Guitar

島村英二(ラストショウ): Drums

河合徹三(ラストショウ): E. Bass

徳武弘文(ラストショウ): E. Guitar

村上 律(ラストショウ): Steel Guitar

松田幸一(ラストショウ): Harmonica, Chorus

山田秀俊:Piano

岡田 徹: Organ

武川雅寛: Fiddle

ほか





「イリュージョン」 COCP-41966





林立夫プロデュース、徳武弘文Coプロデュースで、リチャード・バックの「イリュージョン」に着想を得て作られた4thアルバム。ストリングス・アレンジに萩田光雄と瀬尾一三を迎え、より音楽の幅が広がった。ボーナス・トラックとして井上鑑がアレンジを手掛けた「Silverbird」「ぬくもり」と、「さすらいの宇宙船」のシングル・ヴァージョンを収録。

オリジナル・リリース:1978/04/25発売 LP番号:LX-7037

Tr.11,12 Single「Silverbird」LK-109(1979/7/1)より

Tr.13 Single「さすらいの宇宙船」LK-69(1978/5/1)より

【収録曲】

1. 驟雨(しゅうう)

2. 掌(てのひら)の滑走路

3. 飛べないなんて

4. “カサブランカ"今も・・・

5. プロペラ・プロペラ

6. 夢市場

7. CHANG - SAN

8. ソンブレロ・ラプソディ

9. サンシャイン・デイ

10. さすらいの宇宙船

<BONUS TRACKS>

11. Silverbird

12. ぬくもり

13. さすらいの宇宙船(Single version)



吉川忠英:Vocal, A. Guitar

徳武弘文: Guitar

今泉裕二郎、佐藤 準: Keyboards

林 立夫:Drums, Percussions

河合 徹、後藤次利、高水健司: Bass

中牟礼貞則、瀬戸龍介: A. Guitar

Jake H. Concepcion: Clarinet, Alto Sax solo

シンガーズ・スリー、タイムファイブ: Chorus

浜口茂外也、中村富士夫: Percussions

瀬尾一三、萩田光雄: Strings Arrangement

ほか



「音の手紙」 COCP-41967





斎藤ネコプロデュースで1996年にオーマガトキからリリースした、歌モノとしては久々のアルバム。裕木奈江(cho)、高水健司(B)、島村英二(Ds)参加。

某人気音楽番組で大橋トリオが「アルバム一枚通して聴いてほしい J-POPの名盤」として紹介した。

オリジナル・リリース:1996/9/21 CD番号:OMCA-1007

【収録曲】

1. 伝言

2. やさしい人

3. 東京湾の小さな話

4. ARIGA-TO-SAN

5. 雨

6. 何十万年も...

7. Song For Carlos

8. 人の生活

9. 月と流れ星

10. 月の光



吉川忠英:Vocal, A. Guitar

斎藤ネコカルテット: Strings

高水健司: Bass

島村英二: Drums

裕木奈江: Chorus



2023年2月22日発売

各2,400円+税

発売元:日本コロムビア株式会社



同日配信開始

「Guitar by Guitar」 COKM-44200







自身のソロ・デビュー曲「夢が少しづつ」や、ギタリストとしてレコーディングに参加、アレンジした夏川りみの「涙そうそう」、荒井由実の「やさしさに包まれたなら」他を収録。自身の音楽体験やキャリアを反映した集大成的アコースティック・ギター・インストゥルメンタル・アルバム。

オリジナル・リリース:2007/5/30 CD番号:OMCA-1063

【収録曲】

01. ブリキの機関車

02. 蜃気楼のように

03. You've Got a Friend

04. やさしさに包まれたなら

05. 涙そうそう

06. 夢が少しづつ

07. Senorita

08. ピンクの魚よ

09. ボタンとリボン

10. ふりふり寝たふり

11. 陽ざしの中で

12. 流氷と満月

13. Dear my Friend

14. MASSON'

15. GOOD DAYS, BAD DAYS



吉川忠英 Profile

Date of Birth:1947年3月27日 牡羊座

Place of Birth:東京都

Blood Type:A型

Instruments:アコースティック・ギター / ウクレレ / マンドリン / チャランゴ / バンジョー / ドブロ / オートハープ / 三線



1971年、伝説のフォーク・グループ"THE NEW FRONTIERS"のメンバーとして渡米。

72 年、和楽器を取り入れたフォークロック・グループ“EAST”として全米デビューを果たす。

帰国後1974年にシンガー・ソング・ライターとして「こころ」でアルバムデビューし、ギタリスト・アレンジャ ー・プロデューサーとしての活動を開始。

アコースティック・ギターの第一人者として、中島みゆき・松任谷由実・さだまさし・イルカ・矢野顕子・太田裕美・山口百恵・松田聖子・ZARD・大滝詠一・福山雅治・夏川りみ・ 加山雄三・Chage…など、数多くのヒット作品に参加し、様々なアーチストへの楽曲提供、CM音楽なども多く手がけている。

近年では、北海道から沖縄まで全国ソロライブツアーも精力的に行なっており、その旅の音風景とも言える楽曲を集めたアルバム「Relax & Slow ~Natural Style~」を2014 年夏に発売。

19年、別名「アコギ亭忠助」として、ギター落語「あなたのおそばで落語とギター」を発表。

20年、オリジナルアルバム「僕を変えたもの」を発表している。

Martin、 Sumi,、YAMAHA,、Tears Guitar より「Chuei Model」ギターを発売。

17年より、WEBでのギタースクール「Masters Laboオト塾」を開講中。



