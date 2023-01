[日本コロムビア株式会社]

9mm Parabellum Bulletが1月19日(木)の19時より、YouTube Liveにてライブ映像を生配信する。











今回配信される映像は、2021年12月に開催されたBillboard Live Tokyo公演から、2022年に開催されたアルバムリリースツアー「Walk a Tightrope Tour 2022」までのライブを凝縮した内容となる。映像は19時間限定での公開となり、1月20日(金)14時までアーカイブ配信されるので、ぜひチェックしてもらいたい。



9mm Parabellum Bulletは今年結成19周年のアニバーサリーイヤーを迎え、「19th Anniversary Tour」を開催。2023年1月から12月までの9日、もしくは19日と[9]が付く日に開催となり、アコースティックライブも合わせると全15公演行われる。また、ツアーの開催日でない9日/19日には、YouTube生配信やアコースティックライブが実施される。2023年の毎月9日と19日は特別な公演を開催していくので、今後の続報を楽しみにしてもらいたい。



<9mm Parabellum Bullet YouTube Live 「2021~2022」ライブ映像配信>

配信日:2023年1月19日(木)19:00~

アーカイブ期間:2023年1月20日(金)14:00まで

配信URL : https://www.youtube.com/watch?v=LsuLPTMBI_Y

※この配信はYouTube Super Chatを行います。



<9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary>

1月19日(木) 【ONLINE】YouTube Live「2021~2022」ライブ映像配信

2月9日(木) 【LIVE】19th Anniversary Tour @福岡・DRUM LOGOS

2月19日(日)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.20

3月9日(木)【LIVE】19th Anniversary Tour @辰野町民会館 【長野県】

3月19日(日) 【Acoustic LIVE】To be announced.

4月9日(日) 【LIVE】To be announced.

4月19日(水)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.21

5月9日(火) 【LIVE】To be announced.

5月19日(金)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.22

6月9日(金)【LIVE】19th Anniversary Tour @ザ・ヒロサワ・シティ会館(茨城県立県民文化センター)大ホール【茨城県】

6月19日(月)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.23

7月9日(日)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.24

7月19日(水)【LIVE】19th Anniversary Tour @荘銀タクト鶴岡 大ホール 【山形県】

8月9日(水)【LIVE】To be announced.

8月19日(土)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.25

9月9日(土)【LIVE】To be announced.

9月19日(火)【LIVE】To be announced.

10月9日(月)【LIVE】To be announced.

10月19日(木)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.26

11月9日(木)【Acoustic LIVE】To be announced.

11月19日(日)【LIVE】19th Anniversary Tour @多賀城市文化センター 大ホール 【宮城県】

12月9日(土)【Acoustic LIVE】To be announced.

12月19日(火)【LIVE】To be announced.



■Release

9mm Parabellum Bullet

Now On Sale

9th Album

「TIGHTROPE」



COCP-41808 ¥3,000+税

初回生産分のみスリーブ&フォトブックレット付き



1.Hourglass

2.One More Time

3.All We Need Is Summer Day

4.白夜の日々

5.淡雪

6.Tear

7.タイトロープ

8.Spirit Explosion

9.泡沫

10.煙の街



■LIVE

「逆三角関係」

日時:2023年3月17日(金) OPEN17:00 START18:00

出演:9mm Parabellum Bullet、HERE、folca

会場:新宿BLAZE

チケット代:¥5,500(税込、ドリンク代別)



オフィシャルHP:https://9mm.jp/

日本コロムビアアーティストHP:https://columbia.jp/artist-info/9mm/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/16-18:46)