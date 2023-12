[ぴあ株式会社]

NCT NEW TEAM(仮)紙メディア初インタビューも掲載







Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX新聞』のMTV VMAJ 2023号外が12月8日(金)、首都圏1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)と京阪神圏(大阪・兵庫・京都)のセブン-イレブン店舗にて発売されることが決定しました。



11月22日に神奈川・横浜にて開催された国内最大級のミュージックビデオの祭典「MTV VMAJ 2023」で史上初の4冠を受賞し、最優秀ビデオ賞「Video of the Year」に輝いたMrs. GREEN APPLEが表紙を飾り、受賞についてのインタビューはもちろん、結成10周年を迎え、5thフルアルバム『ANTENNA』をリリース、アリーナツアー&初のドームライブを成功裡に終えるなど、充実の2023年、そして2024年についてもたっぷり語ってもらいました。



加えて、2冠を獲得したaiko、YOASOBIや最優秀グループ賞「Group of the Year」を受賞したBE:FIRSTら多彩なアーティストが出演した「MTV VMAJ 2023」の授賞式、パフォーマンスのレポートを掲載します。



さらに、MTVが注目するニューカマーとして、「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」「MTV VMAJ -THE LIVE-」にてパフォーマンスを披露したNCT NEW TEAM(仮)の紙メディア初の単独インタビューでは、初のレッドカーペット、また“NCT最後のサブグループ”として注目を集める今を語ってもらいました。ご期待ください。



豪華アーティストが出演した「MTV VMAJ 2023」の模様は、MTVにて12月10日(日)19時より放送。また同時に12月1日(金)に本ローンチされたプレミアムストリーミングサービス「Paramount+」にて、放送と同時刻より独占配信されるので、お見逃しなく。

