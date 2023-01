[日本コロムビア株式会社]

9mm Parabellum Bulletが1月9日(月・祝)の夜9時19分より、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.19を生配信する。







2023年最初の配信となる今回は、菅原卓郎、かみじょうちひろの2名が出演。結成19周年のアニバーサリーイヤーとなる今年2023年に開催する「19th Anniversary Tour」の第二弾の情報解禁を生配信中にメンバーよりされるのでぜひチェックしてもらいたい。



「19th Anniversary Tour」は2023年1月から12月までの9日、もしくは19日と[9]が付く日に開催となり、アコースティックライブも合わせると全15公演行われる。初日は2月9日(木)福岡・DRUM LOGOSにて開催。また、ツアーの開催日でない9日/19日には、YouTube生配信やアコースティックライブが実施される。2023年の毎月9日と19日は特別な公演を開催していくので楽しみにしてもらいたい。



<9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.19>

配信日:2023年1月9日(月・祝)夜9:19~10:20予定

出演:菅原卓郎、かみじょうちひろ

配信URL : https://youtu.be/uLR-SfVCB-M



<9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary>

1月9日(月・祝) 【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.19

1月19日(木) 【ONLINE】YouTube Live「2021~2022」ライブ映像配信

2月9日(木) 【LIVE】19th Anniversary Tour @福岡・DRUM LOGOS

2月19日(日)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.20

3月9日(木)【LIVE】To be announced.

3月19日(日) 【Acoustic LIVE】To be announced.

4月9日(日) 【LIVE】To be announced.

4月19日(水)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.21

5月9日(火) 【LIVE】To be announced.

5月19日(金)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.22

6月9日(金)【LIVE】To be announced.

6月19日(月)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.23

7月9日(日)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.24

7月19日(水)【LIVE】To be announced.

8月9日(水)【LIVE】To be announced.

8月19日(土)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.25

9月9日(土)【LIVE】To be announced.

9月19日(火)【LIVE】To be announced.

10月9日(月)【LIVE】To be announced.

10月19日(木)【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.26

11月9日(木)【Acoustic LIVE】To be announced.

11月19日(日)【LIVE】To be announced.

12月9日(土)【Acoustic LIVE】To be announced.

12月19日(火)【LIVE】To be announced.





■Release

9mm Parabellum Bullet

Now On Sale

9th Album

「TIGHTROPE」



COCP-41808 ¥3,000+税

初回生産分のみスリーブ&フォトブックレット付き



1.Hourglass

2.One More Time

3.All We Need Is Summer Day

4.白夜の日々

5.淡雪

6.Tear

7.タイトロープ

8.Spirit Explosion

9.泡沫

10.煙の街





■LIVE

「逆三角関係」

日時:2023年3月17日(金) OPEN17:00 START18:00

出演:9mm Parabellum Bullet、HERE、folca

会場:新宿BLAZE

チケット代:¥5,500(税込、ドリンク代別)





オフィシャルHP:https://9mm.jp/

日本コロムビアアーティストHP:https://columbia.jp/artist-info/9mm/









