[ぴあ株式会社]



横浜・みなとみらいのALL DAY CAFE & DINING “The Blue Bell”では、12/1(金)~2/29(木)の期間、冬限定『“Winter-Rose” ストロベリーローズとONIBUSエスプレッソのティラミスパンケーキ』を発売します。



冬を彩る、ローズの華やかさをまとったティラミスパンケーキをぜひお楽しみください。







また、12/22(金)~12/25(月)の4日間は、クリスマス限定のスペシャルメニューをご提供。

特別な日のお食事とともに、素敵なクリスマスをお過ごしください。







公式サイト:http://w.pia.jp/r/thebluebell/

公式SNS:

・Instagram https://www.instagram.com/cafe_thebluebell/

・X https://twitter.com/cafethebluebell



冬限定パンケーキ

”Winter-Rose”ストロベリーローズとONIBUSエスプレッソのティラミスパンケーキ



期間:12/1(金)~2/29(木)



価格:1,980円(税込)







ONIBUSエスプレッソチョコソース/ストロベリーローズコンポート/苺の塩生チョコ/

マスカルポーネクリーム/エスプレッソクランブル/マカダミアナッツ/ハニーフラワーバター/

ココアパウダー/ストロベリーパウダー/ベルローズの砂糖漬け/ローズマリー







「ONIBUS COFFEE」のスペシャルティコーヒー*の豆を贅沢に使用したエスプレッソチョコソースと、トップに乗せたマスカルポーネクリームを当店自慢のふわしゅわ食感のパンケーキにまとわせると、まるでティラミスの味わいに。



まずは、ほろ苦いエスプレッソソースと、濃厚なマスカルポーネクリームで大人なティラミスの味を楽しんで…。

次に、薔薇のシロップでコンポートした苺で、華やかな香りと甘さをプラス。

周りに散りばめたエスプレッソクランブルやマカダミアナッツは食感のアクセントに。



自家製の苺ピューレを練りこんだ塩生チョコや、エディブルフラワーが入ったハニーフラワーバター、

薔薇の砂糖漬けなど、冬の贅沢気分をお楽しみいただけるよう、華やかな装いの一皿に仕上げました。



*味や香りなど決められた評価基準を満たし、コーヒー豆の体制・工程・品質管理が徹底された品質の高い生豆のこと



【ONIBUS COFFEEとは】

“コーヒーで、人と人をつなぐ”をコンセプトに東京を拠点に置く、海外でも評価の高い、スペシャルティコーヒーロースター。

豆の産地の個性を生かした苦みが少なく、フルーティーな酸味と雑味のないクリーンな味わいのコーヒーが特徴です。



季節のパンケーキを含むプリフィクスコース

<Winter Pancakeコース> 3,200円(税込)



期間:12/1(金)~2/29(木)



予約受付開始:11/24(金)



利用可能人数:2~8名







ご好評いただいております季節のパンケーキを含むお得なプリフィクスコース*もご用意。

記念日デートや女子会など、大切なひと時にぜひご利用ください。



*当日、食べたいお料理をメニューから選ぶコース料理のこと







<Winter Pancakeコース>

□ウェルカムドリンク:ローズ&シトラススパークリング(ノンアルコール)

□アペタイザーボード(チーズテリーヌ/キャロラペ/パプリカマリネ/生ハム/ポテトサラダ)

□メイン(下記よりお選びください)

・クラムチャウダースープパスタ

・チキンと彩野菜のグラタンピザ

・ツナと茄子のプッタネスカポモドーロ

・ハーブキーマカレー

□ハーフパンケーキ

“Winter-Rose”ストロベリーローズとONIBUSエスプレッソのティラミスパンケーキ

□コーヒー(ONIBUS COFFEE)/紅茶、ハーブティー(Mighty leaf)





クリスマス限定スペシャルメニュー

Christmas Dish plate Regular 2,400円(税込)/Kids 1,250円(税込)



期間/時間:12/23(土)~12/25(月)11:00~22:00(LO 21:00)



利用可能人数:2名~







大人も子どもも楽しめる、特別な日にぴったりの彩り豊かなディッシュプレートをご用意。







□キウイ&エルダーフラワーソーダ/Kids:ストロベリーアップル

□ミートボールw/チェリーモッツアレラ

□ツリーマッシュポテト

□クリスマスサラダ(Regularのみ)

□クラムチャウダー

□チョコブリュレ

□コーヒー(ONIBUS COFFEE)/紅茶(Mighty leaf)※Regularのみ



クリスマス限定スペシャルメニュー

【ディナー限定】Christmas Dinner course 5品 6,000円(税込)



期間/時間:

12/22(金)17:00~22:00(LO 21:00)

12/23(土)~12/25(月)1.17:00~19:00 2.19:30~21:30 ※完全入れ替え・事前予約制



利用可能人数:2~4名







ズワイガニのアペタイザーにはじまり、メインには牛イチボのローストを濃厚で香り豊かなチェリーグレービーソースで楽しめる、特別な夜にぴったりのクリスマス限定コースです。







□モエ・エ・シャンドン or ノンアルコールスパークリング

□ずわいがにとフルーツトマトのタルタル ミントのコンソメジュレ

□クレソンとブロッコリーのポタージュw/パイスティック

□牛イチボのロースト チェリーグレービーソース

□トリュフチーズリゾット

□フォンダンショコラ

□コーヒー(ONIBUS COFFEE)/紅茶(Mighty leaf)



クリスマス限定スペシャルメニュー 予約受付開始





日時:11/17(水)11:00~

TEL:045-211-4162

ネット予約:https://w.pia.jp/r/reservation





【忘新年会や懇親会に】12月限定で平日(月~木)の営業時間も延長!



期間:12/18(月)~12/31(日)まで



営業時間:[月~日]11:00-22:00(LO 21:00)







最大80名様まで貸切可能!貸切/半貸切プランもご用意ございます。

忘新年会や懇親会に、桜木町駅/横浜ランドマークタワーからアクセス良好な当店をぜひご利用ください。









■SHOP DATA

ALL DAY CAFE & DINING “The Blue Bell”

音心地 × NYヘルスコンシャス × 都会cafe

心地よい音響の中、健康志向なフード&ドリンクで身体がワクワクする利便性の高い都市型all day cafe。ぴあアリーナMMでのイベント時はもちろん、いつでも、だれでも利用できるみなとみらいの街に寄り添った新しい『chill spot』です。









店名:ALL DAY CAFE & DINING “The Blue Bell” 『オールデイカフェダイニング ブルーベル』

住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2 ぴあアリーナMM館外2F

TEL:045-211-4162

営業時間:

[月~木]11:00-20:00(LO 19:00)

[金~日、祝休日・祝休前日]11:00-22:00(LO 21:00)

*平日のみランチ 11:00~15:00

席数:店内 81席 テラス席あり

*テラス席のみペット可

*天候によって、テラス席がご利用できない場合もございます。

定休日:なし



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-21:16)