『アイドルマスター』の楽曲が、主要音楽ストリーミングサービスで本日配信開始された。



本日音楽ストリーミングサービスで配信開始したのは、2013年に発売されたベストアルバム『THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST!』シリーズ『THE IDOLM@STER HISTORY』『SWEET&SMILE!』『COOL&BITTER!』『LOVE&PEACE!』の4タイトル。『アイドルマスター』に登場する芸能事務所・765プロダクションに所属するアイドル13人によるユニット「765プロオールスターズ」や、プロダクション事務員の音無小鳥を加えたユニットほか、ソロ曲を含むバラエティー豊かな計103曲がフルサイズで配信されている。



各音楽ストリーミングサービスでは続々と『アイドルマスター』公式プレイリストがオープン。日本コロムビア公式の全曲プレイリストのほか、Spotify及びAmazon Musicでは特別なボイスメッセージ「双海亜美・真美からのスペシャルメッセージ」が聴ける公式プレイリストが公開されている。また、YouTubeでは、765PRO ALLSTARS が歌うTVアニメ『アイドルマスター』オープニング・テーマ「READY!!」「CHANGE!!!!」の2曲と、『MASTER ARTIST』シリーズより14人のソロ楽曲のOfficial Audioが公開されている。



【配信開始日】

12月28日(水)0時~

主要音楽ストリーミングサービスで配信中



【「アイドルマスター」全曲プレイリスト】

https://imas.lnk.to/765PRO



【「アイドルマスター」公式プレイリスト】

[Spotify]

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX6f5fW2F9JIU?si=2aafe97bd6d942e6

*双海亜美・真美からのスペシャルメッセージ配信中



[Amazon Music]

https://music.amazon.co.jp/playlists/B0BP5ZBTY4

*双海亜美・真美からのスペシャルメッセージ配信中



[AWA]

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.765proallstars.20221228



[KKBOX]

https://www.kkbox.com/jp/ja/playlist/Ha4mKw7M_aVO34_zTV



[うたパス]

https://player.utapass.auone.jp/share/playlists/P-utIZTyJkzqpQp3Xx



[楽天ミュージック]

https://music.rakuten.co.jp/link/playlist/24829569



【「アイドルマスター」YouTube Official Audio】

765PRO ALLSTARS - READY!! [Official Audio]

https://youtu.be/5g-glh0eTYY

765PRO ALLSTARS - CHANGE!!!! [Official Audio]

https://youtu.be/zkqnNkHxKAs

天海春香 (Haruka Amami) - I Want [Official Audio]

https://youtu.be/kTh9kHvXpG0

高槻やよい (Yayoi Takatsuki) - キラメキラリ [Official Audio]

https://youtu.be/3FK3dQCrZRY

星井美希 (Miki Hoshii) - ふるふるフューチャー☆ [Official Audio]

https://youtu.be/Hr5zyJ3cRnY

菊地 真 (Makoto Kikuchi) - 迷走Mind [Official Audio]

https://youtu.be/yC13-IWiJ2Q

如月千早 (Chihaya Kisaragi) - 目が逢う瞬間(とき) [Official Audio]

https://youtu.be/xDu8oDeinss

双海亜美/真美 (Ami/Mami Futami) - スタ→トスタ→ [Official Audio]

https://youtu.be/CbTo5bp-DJw

三浦あずさ (Azusa Miura) - 隣に… [Official Audio]

https://youtu.be/R0CS0gDxBkU

水瀬伊織 (Iori Minase) - フタリの記憶 [Official Audio]

https://youtu.be/KXSdMR2CH9M

萩原雪歩 (Yukiho Hagiwara) - Kosmos,Cosmos [Official Audio]

https://youtu.be/i4t1t6acMTQ

秋月律子 (Ritsuko Akizuki) - いっぱいいっぱい [Official Audio]

https://youtu.be/UnVdpcf0yi0

我那覇響 (Hibiki Ganaha) - TRIAL DANCE [Official Audi]]

https://youtu.be/kgWZn5ulsho

四条貴音 (Takane Shijou) - 風花 [Official Audio]

https://youtu.be/o3D4dCWFO4E

音無小鳥 (Kotori Otonashi) - 空 [Official Audio]

https://youtu.be/taEUqh6tX-4



[YouTube再生リスト]

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8AHg6vdz1U11qbOF29Vg9JBCN4iKJp2z



【『アイドルマスター』ストリーミング配信タイトル一覧】

■THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! −THE IDOLM@STER HISTORY−

■THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! −SWEET&SMILE!−

■THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! −COOL&BITTER!−

■THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! −LOVE&PEACE!−

※上記タイトルから一部の楽曲の配信は予定しておりません。



<アイドルマスター日本コロムビア公式サイト>



https://columbia.jp/idolmaster/





【アイドルマスターについて】











(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『アイドルマスター』は、2005 年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲーム。プロデューサーとしてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が多くの支持を受け、これまでに家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまでさまざまなクロスメディア展開を行っています。



<アイドルマスター OFFICIAL WEB>

https://idolmaster-official.jp/



