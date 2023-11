[ぴあ株式会社]

来月12月9日(土)・16日(土)、みなとみらい21地区を中心とした横浜都心臨海部にて、ぴあ株式会社が企画総合プロデュースを手掛けるイベント『YOKOHAMA MUSIC HARBOR 2023 CHRISTMAS』を開催することが決定しました。



“音楽の力”で横浜に活気とにぎわいをつくるスペシャルイベントとして3回目となる今回も、クリスマスシーズンを舞台に人気観光スポット、周遊モビリティなど、街の至る所で音楽を感じながら楽しい時間を過ごせるコンテンツを展開。2027年開催の国際園芸博覧会を盛り上げる演出も要注目。イルミネーションに彩られた街と素敵な音楽の数々を存分に満喫してください。



詳細はこちらでご確認ください(MOBILITY、ILLUMINATIONなどコンテンツ随時追加予定)

横浜市生まれのあのアーティストがミュージックハーバーを盛り上げる!イベント公式アンバサダー 瑛人



横浜市出身のシンガーソングライター・瑛人が今年も公式アンバサダーに就任。Wコラボレーションコンテンツとして、横浜マリンタワーではライブ映像上映&限定バー、コスモクロック21では2027年国際園芸博覧会を盛り上げる特別演出を実施。12月9日(土)18時~ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエアではスペシャルフリーライブも開催予定です。



FREE LIVE





瑛人のフリーライブをはじめ、2日間で計15会場、約40アーティストが出演します!メイン会場のランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエアはFMヨコハマとコラボレーション。レギュラー番組DJアーティストが登場し、2027年国際園芸博覧会を盛り上げるべく「花」「緑」がテーマの楽曲を特別に披露します。

♪FMヨコハマコラボレーション ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエア

出演:瑛人、河口恭吾、Omoinotake、いつかwith山本加津彦 ほか

♪Billboard Live YOKOHAMAコラボレーション DJ帝ライブ@横浜スタジアム

出演:DJ帝

♪YMH2023 at ホテルニューグランド ~光と音とシャボン玉の庭~

出演:メディアアーティストONI

♪横浜マリンタワースペシャルライブ

出演:紗耶華、一華ひかり、アノエリカ、なもなき

♪アットヨコハマ CHRISTMAS PARTY at よこはまコスモワールド

出演:向日葵プリンセス、横浜美少女図鑑 など

ほか、みなとみらいSTREET MUSIC登録アーティスト15組も計5会場でホットなライブを披露します。









MOBILITY+LIVE





このイベント限定の特別便がズラリ。一部モビリティは生ライブも開催!

●マリーンルージュLIVEクルーズ(ライブ:中村健佐)

●DJ帝LIVEクルーズ@マリーンルージュ(ライブ:DJ帝)

●シーバスエースDJナイトクルーズ(ライブ:DJ Oni、KENNY)

●シーバスイルミネーションLIVEクルーズ(ライブ:中村健佐)

●京急オープントップバスDJナイトクルーズ(ライブ:DJ YU-TA、DJ SHUN)

●MUSIC BEER BIKE(生演奏あり)

●コスモクロック21(24時まで延長営業)

ほか周遊に便利なホテル循環バス、ハマスタ前まで直通「きらぼし号」も運行(無料)。

+

●WILLER横浜周遊レストランバス/景色を眺めながら食事を楽しめる、食と観光が融合したオープントップのレストランバス。16日(土)限定でランチコース、ディナーコースの2便を特別運行。









ILLUMINATION





華やかなクリスマスツリーや非日常感あふれる光の演出を24時まで満喫。

★ランドマークプラザ メインツリー「IMAGINATION FILM TREE」

★夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2023〉

★ヨコハマミライト2023~みらいを照らす、光のまち~

★横浜港フォトジェニックイルミネーション2023

★Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫

★イルミーヌ・ヨコハマ 2023~横浜の未来が輝く~

ほか、同時期開催 BALLPARK FANTASIA(ボールパークファンタジア)やアメリカ山公園ROOFTOP ILLUMINATIONも必見。







公式アンバサダー瑛人Wコラボレーション





横浜マリンタワー展望フロア ライブ映像特別上映&限定バー

12月28日まで30階メディアアートギャラリーで瑛人のライブ映像を鑑賞できるほか、期間限定のタワートップバーでクラフトビール「BLUE MOON」も堪能できるペアシートもご用意。



2027年国際園芸博覧会×コスモクロック21特別ライトアップ

12月9日~16日の8日間、大観覧車「コスモクロック21」でMUSIC HARBORと2027年国際園芸博覧会の連携特別ライトアップを実施。見どころは瑛人アイデアによるポインセチアモチーフの演出。



PICK UP コンテンツ





YOKOHAMAMUSIC HARBOR 2023 CHRISTMAS at HOTEL NEW GRAND ~光と音とシャボン玉の庭~

ホテルニューグランド本館の中庭に、メディアアーティストONIによる幻想的なアート空間が出現。絢爛優美な中庭を光と音とシャボン玉で彩ります。





詳細はこちらでご確認ください(MOBILITY、ILLUMINATIONなどコンテンツ随時追加予定)

『YOKOHAMA MUSIC HARBOR 2023 CHRISTMAS』

【日程】2023年12月9日(土)・16日(土)

【時間】各日13:00~22:00(コアタイム)

※コンテンツにより時間・会場が異なります ※開催内容は一部変更となる場合があります



◆企画総合プロデュース:ぴあ(株)

2023年度公益信託みなとみらい21まちづくりトラスト認定助成イベント

◆特別協賛



◆協賛:(株)きらぼし銀行、三菱地所(株)、(株)ディー・エヌ・エー、(株)ポートサービス、ビルボードライブ横浜、神奈川大学、(株)横浜スカイビル、横浜ベイクォーター

◆オフィシャルMaaSアプリ:my route@YOKOHAMA

◆後援:横浜市にぎわいスポーツ文化局、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会、FMヨコハマ

◆協力:一般社団法人横浜みなとみらい21、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜高速鉄道(株)、横浜市交通局、東洋観光(株)、WILLER EXPRESS(株)、三菱地所プロパティマネジメント(株)、ヨコハマミライト実行委員会、ヨルノヨ・アートプログラム〈水の町プロムナード〉、クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会、横浜ハンマーヘッド、(株)横浜赤レンガ、よこはまコスモワールド、横浜港大さん橋国際客船ターミナル、横浜マリンタワー、(株)横浜ビール、(株)横浜スタジアム、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル、(株)横浜ベイホテル東急、横浜ロイヤルパークホテル、ヒルトン横浜、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜、ホテルニューグランド、横浜新都市センター(株)、資生堂グローバルイノベーションセンター、横浜三井ビルディング、横浜ワールドポーターズ、横浜アイマークプレイス、(有)SETSUNA INTERNATIONAL、バスキングジャパン、KCミュージック、AlphaTheta(株) 横浜DJ Lab、YOKOHAMA COAST garage+、(株)つま正

※イベントに関するお問い合わせ先:YOKOHAMA MUSIC HARBOR事務局 yokohama@pia.co.jp



『YOKOHAMA MUSIC HARBOR 2023 CHRISTMAS』特設サイト

