[東急ホテルズ]





東急ホテルズ&リゾーツ株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 村井 淳)は、運営するホテルの新ブランド「STORYLINE(ストーリーライン)」の第1号店として、「STORYLINE瀬長島」(沖縄県豊見城市)を2024年4月11日に開業、10月2日に宿泊予約受付を開始することをお知らせいたします。





「STORYLINE瀬長島」は那覇空港から一番近い島と呼ばれる瀬長島に立地し、SUP(※)やビーチヨガを愉しめる遠浅の天然ビーチが目の前のビーチフロントのホテルです。沖縄の人気観光スポットの一つ、約50店舗が集まる商業施設「瀬長島ウミカジテラス」とほぼ隣接しており、那覇市内へもアクセス至便。慶良間諸島や、粟国島、久米島など、魅力あふれる離島へも気軽に行くことができ、沖縄の新しい滞在拠点としてお使いいただけるホテルです。



新ブランド「STORYLINE」は「東急ホテルズ」のチェーンネットワークの中でも独自の個性を有するブランド群「DISTINCTIVE SELECTION」に属し、「Your stay. Your story.」をコンセプトとして展開するホテルコンドミニアム型の宿泊施設です。



全室オーシャンビューの客室からは、目の前に広がる海と、左右ふたつの滑走路に飛行機が離発着する風景を一望できます。客室は爽やかで落ち着きのある木造ビーチハウスを連想させる白い木調の設えで、40~58平方メートル のツインルームから77~161平方メートル のスイートルームまで、全101室。最大4~6名まで宿泊可能な広々とした部屋で、静かな波の音を聞きながらリラックスした時間をお過ごしいただけます。



「開業記念特別プラン」をご用意しましたので、この機会にぜひ「STORYLINE瀬長島」をご体験ください。

ご予約はこちらから https://senagajima-storyline.com





朝食は“Picnic Breakfast”をコンセプトに、サンドイッチやサラダ等からお好きなメニューをバスケットに詰めて持ち運べるテイクアウトスタイルです。客室のトースターで焼きたてパンやサンドイッチをお好みでアレンジし、備え付けの食器に盛り付ければ、SNS映えする写真を撮れることでしょう。

また、バスケットを片手に、プールサイドや、海を眺めながらお好きな場所でお楽しみいただけます。お気に入りの場所で素敵な一日の始まりを過ごしてみてはいかがでしょうか。





最上階の開放感あふれるルーフトップには、美ら海と青空に連なる「インフィニティプール」、ゆったりと寛げる屋外温泉スパをご用意しており、宿泊のお客様が無料でご利用いただける宿泊者専用ラウンジ「スカイルーム」を備えております。「スカイルーム」は管制塔をモチーフにデザインした空間で、ソフトドリンクからアルコールまで、セルフサービスでお楽しみいただけます。ルーフトップでは夕刻にはサンセット、夜には那覇市街のきらめく夜景など、多彩な眺望と、気分を高める一杯を満喫いただけます。



「STORYLINE瀬長島」は、朝・昼・夜、それぞれのシーンで特別なひとときを提供いたします。



開業記念特別プラン

・期 間 2024年4月11日~2024年6月30日

・料 金 ツインルーム 30,260円~ / スイートルーム 47,860円~

1室2名様利用 1泊朝食付き(サービス料・消費税込み)

・Web https://senagajima-storyline.com







(※) SUP Stand Up Paddle(スタンドアップパドル)の略称で、サーフボードの上に立ち、パドルを使って海や川を漕ぎながら進むアクティビティ。



【ホテル概要】

・名称:STORYLINE瀬長島(ストーリーラインせながじま)

・所在地:沖縄県豊見城市字瀬長瀬長原155番1

・施設構成:客室101室、フロント、ロビー、レストラン、ショップ、インフィニティプール、屋外温泉スパ、宿泊者専用ラウンジ、フィットネス (地上8階建て)

・アクセス:那覇空港から路線バス(ウミカジライナー)で約20分、車で約10分

国際通りから車で約17分

・ティザーサイト https://www.senagajima-storyline.com



【東急ホテルズ&リゾーツ株式会社 概要】

会社名:東急ホテルズ&リゾーツ株式会社

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-10-7 五島育英会ビル3階

代表者:代表取締役社長 村井 淳

事業内容:東急ブランドホテル、DISTINCTIVE SELECTION、会員制滞在型リゾートの運営(国内62店舗)

※他、パートナーホテル(国内4店舗、海外3店舗)

※今後の開業予定 SAPPORO STREAM HOTEL(2024年1月16日)、STORYLINE 瀬長島(2024年4月11日)

公式ウェブサイト https://www.tokyuhotels.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-14:46)