[日本コロムビア株式会社]





スターダストプロモーション声優部所属の黒木ほの香(くろきほのか)、小峯愛未(こみねあみ)、小山百代(こやまももよ)、汐入あすか(しおいりあすか)の声優4名で組まれたユニット「サンドリオン」が2023年に日本コロムビアよりメジャーデビューすることが決定!



サンドリオンは、2016年春に立ち上がったスターダストプロモーション声優部発のユニット。

5000人のオーディションで選ばれた女性声優4名が、プロの声優として培ってきた声の力を歌に込め、結成以降CDを定期的にリリース。

佐藤純一(fhána)、やぎぬまかな、清竜人といったアーティストからの楽曲提供を受けて制作されてきた浮遊感のある良質なPOPSがファンからの支持を受けている。

2016年の結成当時から夢として掲げてきた“メジャーデビュー”を、活動5周年イヤーとなる2022年の年末12月24日に開催されたワンマンLIVE『聖☆ドリオン・ラララ・イヴ』の中でファンの前で発表した。



2023年春のリリースに向けて楽曲を鋭意制作中となっており、今後の情報を随時発信していくHP、ならびに新たにInstagramのアカウント開設。ここではメンバー同士が撮影した素の表情や、レコーディングや番組のメイキングの写真を公開していく予定である。



日本コロムビア 公式サイト

https://columbia.jp/soundorion/



Instagram

soundorion_official

https://www.instagram.com/soundorion_official/



【プロフィール】

○黒木ほの香(くろき ほのか)



生年月日:1995年10月21日

星座:てんびん座

出身地:大阪府

主な出演作品:ゲーム『アイドルマスターシャイニーカラーズ』大崎甘奈 役、など

Twitter:https://twitter.com/_kuroki_honoka



○小峯愛未(こみね あみ)



生年月日:1995年2月26日

星座:うお座

出身地:大阪府

主な出演作品:TVアニメ『CUE!』宇津木聡里 役、など

Twitter:https://twitter.com/ami_komine



○小山百代(こやま ももよ)



生年月日:1995年11月30日

星座:いて座

出身地:北海道

主な出演作品:TVアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』愛城華恋 役、など

Twitter:https://twitter.com/koyamamomoyo



○汐入あすか(しおいり あすか)



生年月日:1997年9月27日

星座:てんびん座

出身地:千葉県

主な出演作品:TVアニメ『プラオレ! ~PRIDE OF ORANEGE~』高木尚実 役、など

Twitter:https://twitter.com/_shio_asuka



Twitter

サンドリオン(SoundOrion)

@SoundOrion0310



YouTubeチャンネル

サンドリオン公式チャンネル(STARDUST PROMOTION)



レギュラー

文化放送 超A&G+「サンドリ on the Radio」

初回(水)19:00~19:30、リピート(金)7:00~7:30、(火)14:00~14:30



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/25-11:16)