~第一弾情報解禁~



【会期】2023年12月16日(土)

【会場】ぴあアリーナMM





X’mas Countdown Party実行委員会が、初のイベントである「X’mas Countdown Party」を、

会場ぴあアリーナMMにて、2023年12月16日(土)に開催いたします。



HIKAKINがMCを務め、他動画クリエイターが複数出演し、会場を盛り上げる本イベント。

≠ME(ノットイコールミー)、Little Glee Monster他(五十音順)らが音楽ライブを展開し、

動画クリエイターによるパフォーマンスが繰り広げられる新型エンターテインメントとなります。



来場者には豪華アーティストからの素敵な音楽ライブとプレゼント企画もある、

クリスマス本番1週間前の土曜日にちょっと早めのクリスマスパーティーをお楽しみください。



■開催概要

名 称 : X’mas Countdown Party

会 期 : 2023年12月16日(土)

時間 : 開場17:00 開演18:00

会 場 : ぴあアリーナMM

主 催 : X’mas Countdown Party実行委員会

(株式会社HUUM・株式会社博報堂DYメディアパートナーズ・ぴあ株式会社)

公式Xアカウント:@XCPnews

公式HPサイト:https://huum.co.jp/event/







■出演者情報

・MC:HIKAKIN









・アーティスト:

≠ME(ノットイコールミー)



Little Glee Monster



(五十音順) and more



・動画クリエイター:and more



・MISS CIRCLE CONTEST 2023・FRESH CAMPUS CONTEST 2023ファイナリスト

※上記コンテストのグランプリ発表を予定しております。







■チケット

<スケジュール>

チケットぴあ1次先行(WEB抽選):11/3(金)12:00~11/9(木)23:59

チケットぴあ2次先行(WEB抽選):11/10(金)12:00~11/16(木)23:59

一般発売 :11/25(土)10:00~

<料金>

S席:9,900円(税込)

A席:8,800円(税込)



<受付詳細>

・決済方法:セブン-イレブン、クレジットカード

・発券方法:電子チケット



https://w.pia.jp/t/xmascountdownparty/ (11/3(金)12:00よりオープン)









