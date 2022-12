[日本コロムビア株式会社]





7人組アーティスト7ORDERの新曲「F」が、CBCテレビで本日12月19日(月)深夜0時59分より放送される『地名しりとり~旅人ながつの挑戦~』エンディングテーマに起用されることが発表となった。

『地名しりとり』はCBCテレビの深夜バラエティ番組「ノブナガ」の中で放送されていた伝説の人気企画。ルールは街で出会った人と地名のしりとりをしていき、相手が答えた地名に移動。愛知県、岐阜県、三重県の地名が出たらゴールとなる。先日、約20年ぶりに企画が復活することが発表され、当時挑戦した芸人のワッキー氏に代わり、7ORDERの長妻怜央が旅人役を務めることで話題を呼んでいた。

新曲「F」は作詞を7ORDER諸星翔希と森田美勇人、作曲を真田佑馬が担当した7ORDERセルフプロデュース楽曲。7ORDERメンバーが自身の新曲で、旅人ながつのゴールにエールを送る。

7ORDERは2022年、年間で自身最大規模となる15万人を動員し、最新シングル「Growing up / 爛漫」(11月16日発売)がヒット中。2023年には3rdアルバムのリリースと全国ホール&アリーナツアーの開催も発表され、今後の動向が注目されるなかで解禁となる新曲をぜひ番組でチェックしてほしい。





【CBCテレビ『地名しりとり~旅人ながつの挑戦~』エンディングテーマ】

7ORDER「F」

7ORDERセルフプロデュース楽曲 作詞:諸星翔希・森田美勇人 作曲:真田佑馬





【番組概要】





番組タイトル:『地名しりとり~旅人ながつの挑戦~』

放送日時:隔週月曜日 深夜0時59分~深夜1時29分

※12月のみ2週連続放送

19日(月)深夜0:59~1:29【初回放送】

26日(月)深夜1:15~1:45

放送局:CBCテレビ 愛知・岐阜・三重で放送

出演:長妻怜央(7ORDER)

エンディングテーマ:7ORDER「F」

配信:番組公式YouTubeチャンネル、動画配信プラットフォームLocipoにて見逃し配信

番組公式HP:https://hicbc.com/tv/shiritori/

番組公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCAjQG-kE6nkjdRN-5orYhMA





【7ORDER最新リリース情報】

4thシングル「Growing up / 爛漫」

2022年11月16日(水)リリース

ST/DLはこちら:https://lnk.to/Growingup_Ranman

CDご購入はこちら:https://nippon-columbia.lnk.to/7ORDER



初回限定盤 A(CD+DVD) COZA-1960~1 2,530(TAX IN)

初回限定盤 B(CD+DVD) COZA-1962~3 2,530(TAX IN)

初回限定盤 C(CD+DVD+PHOTOBOOK) COZA-1964~5 3,300(TAX IN)

通常盤 (CD ONLY) COCA -18054 1,430(TAX IN)



※全形態共通:初回生産分のみ特典応募抽選シリアルナンバー封入

※初回限定盤A~Cのみ:アナザージャケット(全 8 種よりランダム1 種)封入



<CD>

1.Growing up ※TV アニメ『農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。』オープニングテーマ

2.爛漫 ※安井謙太郎出演映画『死神遣いの事件帖-月花奇譚- 』主題歌

3.Growing up -Gakuya-



<DVD>

初回限定盤A:Growing up Music Video / Growing up MV Making Video

初回限定盤B:爛漫 Music Video / 爛漫 MV Making Video

初回限定盤C:Growing up & 爛漫 メンバー撮影 Special Making Video





【7ORDER LIVE/EVENT情報】

2023年春 7ORDERホール&アリーナツアー開催!

▼ホールツアー

2023年04月09日(日) 仙台サンプラザホール

2023年04月14日(金) 広島上野学園ホール

2023年04月15日(土) 神戸国際会館 こくさいホール

2023年04月17日(月)・18日(火) 福岡市民会館

○チケット料金:FC:8,300円/一般:8,800円(税込)



▼アリーナツアー

2023年04月22日(土)・23日(日) 日本ガイシホール

2023年05月06日(土)・07日(日) 幕張メッセ 国際展示場 4~6ホール

2023年05月11日(木)・12日(金) 大阪城ホール

○チケット料金:全席指定FC:9,300円/一般:9,800円/親子席:18,000円(税込)



▶︎ライブ情報・チケット詳細はこちら:

https://7orderproject.com/contents/577335



■日中国交回復50周年記念『ASIA EMOTIONAL MUSIC FES 2022』

○開催日時:2022年12月21日(水)開場17:30 / 開演18:30

○会場:有明アリーナ(東京)

○公式HP:https://weibo-accountfestival.com/





【7ORDERオフィシャルサイト/SNS】

HP>https://7orderproject.com/

Twitter>@7order_official

Instagram>@7order_project_official

Tik Tok>@7order_official

YouTube>https://www.youtube.com/c/7ORDERproject

Label>https://columbia.jp/7order/





【7ORDER PROFILE】

安井謙太郎、真田佑馬、諸星翔希、森田美勇人、萩谷慧悟、阿部顕嵐、長妻怜央の7人により2019年 5月に始動。

「Happy をみんなで作りあげていく」をモットーに、音楽、演劇、アート、ファッションなど、さまざまなジャンルの活動を通して、ファンと“かけがえのない瞬間”を共有していく。



2021年1月13日、1stアルバム『ONE』、LIVE DVD/Blu-ray『UNORDER』でメジャーデビュー。

デビュー日の日本武道館2daysを皮切り1stワンマンツアー「WE ARE ONE」(全8公演)を開催。

7月7日、メジャー1stシングル「雨が始まりの合図 / SUMMER様様」、LIVE DVD/Blu-ray『WE ARE ONE』をリリース。7月から全国7都市で開催された初のライブハウスツアー「武者修行TOUR ~NICE “TWO” MEET YOU~」(全20公演)のチケットは即日完売。11月から2022年2月にかけて、初の全国ホール・アリーナツアー「7ORDER LIVE TOUR 2021-2022「Date with.......」」(全33公演)を開催し、自身最大の8万5千人を動員。

2022年2月2日、メジャー2ndアルバム『Re:ally?』、LIVE DVD/Blu-ray『7ORDER 武者修行TOUR ~NICE ”TWO”MEET YOU~』をリリース。3月30日には阿部顕嵐の初主演映画『ツーアウトフルベース』主題歌として2ndシングル「レスポール」をリリース。続く8月24日にリリースされた3rdシングル「Power」はメジャー1stシングルに並ぶオリコンウィークリーチャート初登場2位を獲得。9月からのLIVE TOUR 「7ORDER LIVE FACTORY~脱色と着色~」(全23公演)を成功に収め、11月16日、TV アニメ「農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。」オープニングテーマと安井謙太郎出演の映画『死神遣いの事件帖-月花奇譚-』主題歌が収録された両A面シングル「Growing up / 爛漫」をリリース。

2023年春には3rdアルバムのリリースと全国ホール・アリーナツアーの開催が決定。



