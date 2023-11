[ぴあ株式会社]





本日11月2日(木)、Vaundyが表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)Vol.30』

が発売となりました。



巻頭特集では、Vaundyのロングインタビューを2本立てでお届けします。3年半ぶり、全35曲を収録する2ndアルバム『replica』(11月15日発売)についてはもちろん、アートワークほかトータルプロデュースするVaundyに、「音楽×アートの関係」の視点からもたっぷり聞いています。



また、テレビアニメ『SPYxFAMILY』Season 2のエンディング主題歌「トドメの一撃 feat. Cory Wong」のミュージックビデオについては、監督の児玉裕一の証言で、俳優・長澤まさみが出演する同作の制作秘話ほか、名プロデューサーだと確信するVaundyの才能について語ってもらいました。



そして、キャリアのスタート地点「pain」から「怪獣の花唄」「踊り子」「そんなbitterな話」など令和を象徴する大ヒットを連発し、『replica』にいたる濃密な歩みを28本のミュージックビデオとともにたどるタイムラインで紹介。



Vaundyと出会った曲、好きなミュージックビデオ、アリーナツアー「Vaundy one man live ARENA tour」で聴きたい曲ほか、Vaundyの音楽を愛するみなさまから寄せられたアンケートまで、40ページの特集となりました。



PMC誌面初登場の8人組ダンス&ボーカルグループMAZZELは、16ページの特集。ぴあWEB+アプリでの先行インタビューとは別バージョンの撮り下ろし+ロングインタビュー、メンバー個別の10Q(10問10答)×8人で、「SUMMER SONIC 2023」「BMSG FES’23」という大舞台で、デビューから猛スピードで成長する今、2ndシングル「Carnival」に迫りました。



「第六感」のヒットを経て、3年9ヶ月ぶりとなるフルアルバム『BLACK BOX』をリリースしたReolには、到達点に甘んじることなく、次なる創造に取り組んだ新作、Reol史上最長のツアーへと向かう思いを聞きました。



9月27日に配信リリースした「ラブソング」のヒットで人気急上昇中の3人組・マルシィには、同曲をはじめ、CMなどタイアップ曲も収録する2ndアルバム『Candle』(11月29日発売)、また、自身最大キャパとなるツアーへの意気込みまで語ってもらいました。



そして、PerfumeやBABYMETALほかの演出振付家として知られるMIKIKOには、虎ノ門ヒルズで初公開中の没入型パフォーマンス「“Syn:身体感覚の新たな地平” by Rhizomatiks × ELEVENPLAY」が提示する新たな音楽体験、Bialystocksにはテレビドラマ『きのう何食べた?season2』のエンディングテーマ「幸せのまわり道」、PassCodeには媒体初出し写真の満載で贈るUSツアー、離婚伝説には1stワンマンライブに向けて、それぞれのインタビューを掲載。さらに、35周年イヤーを締めくくるエレファントカシマシ“野音”ライブレポートまで、音楽シーンの新たな動きをお届けする『PMC Vol.30』をお見逃しなく!



なお、タワーレコードで予約・購入された方には、特典としてVaundyの表紙写真を使用したポストカードが付きます。数に限りがありますのでお早めに。











特集「音楽とアートの関係 2023」



▲Vaundy

3年の成長過程と今を表す、“オリジナル”の『replica』

約3年半ぶりのアルバム『replica』は、どのようにクリエイトされたのか? 同作の制作ストーリー、音楽とアートの関係まで2本立てのロングインタビューを届ける。



▲Reol

新章に向かう“破壊と創造”、令和の時代に“私たち”ができること

「第六感」のヒットを経て、満を持して10月18日にフルアルバム『BLACK BOX』をリリース。同作を携え、

Real史上最長のツアーへと向かう彼女に話を聞いた。



▲マルシィ

“ラブソング”で人気上昇、バンドの今を伝える『Candle』

「ラブソング」でブレイクスルーしているマルシィ。11月29日に2ndアルバム『Candle』のリリースを控え、

自身最大キャパのツアーに向かう!



▲MIKIKO

命を燃やすパフォーマンス! 新感覚のダンス・音楽体験

現在開催中の「“Syn:身体感覚の新たな地平” by Rhizomatiks × ELEVENPLAY」。Perfume、BABYMETALの演出振付家としても知られるMIKIKO(ダンスカンパニーELEVENPLAY主宰)に話を聞いた。



▲MAZZEL

仕掛けていく準備は万端、MAZZEL“祭り”がはじまる!

2ndシングル「Carnival」をリリースし、カーニバルがここからはじまることを高らかに宣言したMAZZEL。

ロングインタビューに加え、メンバーそれぞれの10Q(10問10答)を届ける。



▲Bialystocks

Bialystocksが描く、いい感じの “まわり道”

テレビ東京系ドラマ24『きのう何食べた?』シーズン2のエンディングテーマ「幸せのまわり道」を配信リリースしたBialystocks。1月には二人編成でのライブを控える2人に話を聞いた。



▲PassCode

PassCode過去最強の現在、実現したUSツアーを語る

9月にダラス、ニューヨーク、ロサンゼルスを回る待望のUSツアーを完走したPassCode。現行の日本ツアーで、最強のステージを続けている4人に、USツアーについてインタビューを実施。メディア初出し写真も含め、たっぷりと届ける。



▲エレファントカシマシ

エレファントカシマシ35周年、日比谷野外大音楽堂レポート

10月8日、日比谷野外大音楽堂で開催された、エレファントカシマシのライブレポートをお届けする。



▲離婚伝説

1stワンマンライブが決定した離婚伝説が初登場!

チケットぴあがプッシュする離婚伝説が初登場。音楽的なルーツをはじめ、新曲「萌」の制作秘話、来年3月に決定した1stワンマンライブについて話を聞いた。





