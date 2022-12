[日本コロムビア株式会社]









『アイドルマスター』の楽曲が、Apple Music、Spotify、YouTube Musicなどの音楽ストリーミングサービスで12月28日より配信開始される。



『アイドルマスター』は、2005 年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲーム。プロデューサーとしてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が多くの支持を受け、これまでに家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまでさまざまなクロスメディア展開を行っている。



12月28日から音楽ストリーミングサービスで配信開始するのは、2013年に発売されたベストアルバム『THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST!』シリーズ『THE IDOLM@STER HISTORY』『SWEET&SMILE!』『COOL&BITTER!』『LOVE&PEACE!』の4タイトル。『アイドルマスター』に登場する芸能事務所・765プロダクションに所属するアイドル13人によるユニット「765プロオールスターズ」や、プロダクション事務員の音無小鳥を加えたユニットほか、ソロ曲を含むバラエティー豊かな計103曲がフルサイズで配信される。



【配信開始日】

12月28日(水)0時~

Apple Music、Spotify、YouTube Musicなどの主要音楽ストリーミングサービスで配信開始



【『アイドルマスター』ストリーミング配信タイトル一覧】

■THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! −THE IDOLM@STER HISTORY−

■THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! −SWEET&SMILE!−

■THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! −COOL&BITTER!−

■THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! −LOVE&PEACE!−

※上記タイトルから一部の楽曲の配信は予定しておりません。



<アイドルマスター日本コロムビア公式サイト>

https://columbia.jp/idolmaster/



【アイドルマスターについて】

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



<アイドルマスター OFFICIAL WEB>

https://idolmaster-official.jp/



