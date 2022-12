[日本コロムビア株式会社]





世界中にリスナーを持つバイリンガルシンガー「ナノ」。2012年のメジャーデビューから今年10周年を迎えるナノが、New Album「NOIXE」(読み:ノイズ)を2023年2月8日(水)に発売することが発表されているが、ジャケット写真と収録内容が解禁された。



DISC1には、様々なクリエイターとのコラボレーション楽曲と「Evolution」や「CATASTROPHE」といったアニメのタイアップ曲を収録。クリエイターとのコラボ楽曲では、ナノの代表曲「No pain, No game」を手掛けた堀江晶太が作曲・編曲を担当する「FIGHT SONG」、アーティストDEMONDICEとの「We Are The Vanguard with DEMONDICE」、シンガーソングライター・作曲家 草野華余子が手掛ける「Heart of Glass」、多方面で活躍するTom-H@ck が作曲したMYTH & ROIDのボーカルKIHOWとの「Broken Voices with KIHOW from MYTH & ROID」、歌い手 __(アンダーバー)との「A Nameless Color with __(アンダーバー)」といった楽曲を含む全10曲を収録。DISC2にはナノのデビューの原点ともいえる、「God knows…」といったアニソンを英訳詞でカバーした楽曲を含む全5曲を収録。



そして、2023年4月8日(土)に開催することが決定している10周年記念アルバムの発売を記念したワンマンライブ『NOTHING BUT NOISE』のチケットプレイガイド先行が本日18:00より受付開始。ますます盛り上がる10周年イヤーの活動にぜひ注目しよう。



◆RELEASE INFO

2023年2月8日(水)発売

ナノNew Album

「NOIXE」(読み:ノイズ)

COCX-41945 2枚組

税込¥4,400(税抜¥4,000)



【収録内容】

<DISC1>

様々なクリエイターとのコラボやアニメタイアップ含むオリジナル楽曲を収録!

1.「Evolution」 作詞:ナノ 作曲・編曲:齋藤優輝

TVアニメ「真・進化の実~知らないうちに勝ち組人生~」オープニングテーマ

2.「FIGHT SONG」

作詞:ナノ 作曲・編曲:堀江晶太

3.「We Are The Vanguard with DEMONDICE」

作詞:ナノ Rap詞:DEMONDICE 作曲・編曲:Carlos K.

4.「Heart of Glass」

作詞:ナノ 作曲:草野華余子 編曲:岸田(岸田教団&THE明星ロケッツ)、草野華余子5.「Let‘s Make Noise」

作詞:ナノ 作曲・編曲:木暮栄一

6.「Broken Voices with KIHOW from MYTH & ROID」

作詞:ナノ 作曲:Tom-H@ck 編曲:タカハシヒビキ

7.「CATASTROPHE」

作詞:ナノ 作曲・編曲:シン・マナヒロ

TVアニメ「ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科-」オープニングテーマ

8.「Happiness」

作詞:ナノ 作曲・編曲:シン・マナヒロ

WEBアニメ「Artiswitch」コラボ楽曲

9.「A Nameless Color with __(アンダーバー)」

作詞:ナノ 作曲・編曲:蝶々P

10.「Circle of Stars」

作詞:ナノ 作曲:SUNNY、Numa 編曲:Numa、SUNNY

<DISC2>

アニソンの英語カバーを含む楽曲を収録!

1.「Rolling Star」

作詞・作曲:YUI 英訳詞:ナノ 編曲:中西航介

2.「TRUTH~A Great Detective of Love~」

作詞:永野椎菜 作曲:高山みなみ 編曲:シン・マナヒロ

3. 「リライト」

作詞・作曲:後藤正文 英訳詞:ナノ 編曲:木暮栄一

4. 「God knows…」

作詞:畑亜貴 作曲:神前暁 英訳詞:ナノ 編曲:堀江晶太

5. 「深い森」

作詞・作曲:D・A・I 英訳詞:ナノ 編曲:水口浩次



◆LIVE INFO

『NOTHING BUT NOISE』

日時:2023年4月8日(土) 開場 15:00 / 開演 16:00

会場:渋谷ストリームホール(https://shibuyastream.jp/access/)

料金:6,500円(税込/入場整理番号付/全自由/手数料・1D別)

※未就学児入場不可



《チケットURL》

・イープラスオフィシャル一次先行:2022/12/14(水) 18:00~2023/1/9(月・祝) 23:59

https://eplus.jp/nano/



◆Profile

アメリカ・ニューヨーク州出身。卓越した歌唱力と、日本語と英語を使い分けるバイリンガルシンガー。

2010年よりYouTubeなど動画サイトに洋楽等のカバー楽曲の投稿を始め、

2012年3月にアルバム「nanoir」(ナノワール)でデビュー。これまでにアニメを中心に数々のタイアップを担当。国内ではZeppツアーを開催するなど、ライブ活動の幅を拡げ、2015年以降は、海外ワンマン公演やアメリカや国内外の音楽フェスに数多く出演。

2020年には自身初となるベストアルバム「I」を発売し、同年には配信ライブを実施。日本のみならずアメリカやメキシコ・チリ・ブラジル・ペルーの他、台湾・シンガポール・インドネシアなどのアジアからフランス・ドイツ・イギリスなどヨーロッパまで多くの国のファンから視聴された。

YouTubeのオリジナルコンテンツの総再生回数は1億回を超えている。

その人気は留まる所を知らず、その歌声に、国境はない。



HP:https://nanonano.me/

Twitter:https://twitter.com/nanonano_me

Instagram:https://www.instagram.com/nanonano_me/

Official YouTube:https://www.youtube.com/user/officialnanoTV



