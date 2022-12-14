ナノ、2023年2月8日（水）にリリースのメジャーデビュー1…
［日本コロムビア株式会社］
世界中にリスナーを持つバイリンガルシンガー「ナノ」。2012年のメジャーデビューから今年10周年を迎えるナノが、New Album「NOIXE」（読み：ノイズ）を2023年2月8日（水）に発売することが発表されているが、ジャケット写真と収録内容が解禁された。
DISC1には、様々なクリエイターとのコラボレーション楽曲と「Evolution」や「CATASTROPHE」といったアニメのタイアップ曲を収録。クリエイターとのコラボ楽曲では、ナノの代表曲「No pain, No game」を手掛けた堀江晶太が作曲・編曲を担当する「FIGHT SONG」、アーティストDEMONDICEとの「We Are The Vanguard with DEMONDICE」、シンガーソングライター・作曲家 草野華余子が手掛ける「Heart of Glass」、多方面で活躍するTom-H@ck が作曲したMYTH & ROIDのボーカルKIHOWとの「Broken Voices with KIHOW from MYTH & ROID」、歌い手 ＿＿（アンダーバー）との「A Nameless Color with ＿＿（アンダーバー）」といった楽曲を含む全10曲を収録。DISC2にはナノのデビューの原点ともいえる、「God knows…」といったアニソンを英訳詞でカバーした楽曲を含む全5曲を収録。
そして、2023年4月8日(土)に開催することが決定している10周年記念アルバムの発売を記念したワンマンライブ『NOTHING BUT NOISE』のチケットプレイガイド先行が本日18:00より受付開始。ますます盛り上がる10周年イヤーの活動にぜひ注目しよう。
◆RELEASE INFO
2023年2月8日（水）発売
ナノNew Album
「NOIXE」（読み：ノイズ）
COCX-41945 2枚組
税込￥4,400（税抜￥4,000）
【収録内容】
＜DISC1＞
様々なクリエイターとのコラボやアニメタイアップ含むオリジナル楽曲を収録！
1.「Evolution」 作詞：ナノ 作曲・編曲：齋藤優輝
ＴＶアニメ「真・進化の実～知らないうちに勝ち組人生～」オープニングテーマ
2.「FIGHT SONG」
作詞：ナノ 作曲・編曲：堀江晶太
3.「We Are The Vanguard with DEMONDICE」
作詞：ナノ Rap詞：DEMONDICE 作曲・編曲：Carlos K.
4.「Heart of Glass」
作詞：ナノ 作曲：草野華余子 編曲：岸田（岸田教団＆THE明星ロケッツ）、草野華余子5.「Let‘s Make Noise」
作詞：ナノ 作曲・編曲：木暮栄一
6.「Broken Voices with KIHOW from MYTH & ROID」
作詞：ナノ 作曲：Tom-H@ck 編曲：タカハシヒビキ
7.「CATASTROPHE」
作詞：ナノ 作曲・編曲：シン・マナヒロ
TVアニメ「ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科-」オープニングテーマ
8.「Happiness」
作詞：ナノ 作曲・編曲：シン・マナヒロ
WEBアニメ「Artiswitch」コラボ楽曲
9.「A Nameless Color with ＿＿（アンダーバー）」
作詞：ナノ 作曲・編曲：蝶々P
10.「Circle of Stars」
作詞：ナノ 作曲：SUNNY、Numa 編曲：Numa、SUNNY
＜DISC２＞
アニソンの英語カバーを含む楽曲を収録！
1.「Rolling Star」
作詞・作曲：YUI 英訳詞：ナノ 編曲：中西航介
2.「TRUTH～A Great Detective of Love～」
作詞：永野椎菜 作曲：高山みなみ 編曲：シン・マナヒロ
3. 「リライト」
作詞・作曲：後藤正文 英訳詞：ナノ 編曲：木暮栄一
4. 「God knows…」
作詞：畑亜貴 作曲：神前暁 英訳詞：ナノ 編曲：堀江晶太
5. 「深い森」
作詞・作曲：D・A・I 英訳詞：ナノ 編曲：水口浩次
◆LIVE INFO
『NOTHING BUT NOISE』
日時：2023年4月8日(土) 開場 15:00 / 開演 16:00
会場：渋谷ストリームホール(https://shibuyastream.jp/access/)
料金：6,500円（税込/入場整理番号付/全自由/手数料・1D別）
※未就学児入場不可
《チケットURL》
・イープラスオフィシャル一次先行：2022/12/14(水) 18:00～2023/1/9(月・祝) 23:59
https://eplus.jp/nano/
◆Profile
アメリカ・ニューヨーク州出身。卓越した歌唱力と、日本語と英語を使い分けるバイリンガルシンガー。
2010年よりYouTubeなど動画サイトに洋楽等のカバー楽曲の投稿を始め、
2012年3月にアルバム「nanoir」（ナノワール）でデビュー。これまでにアニメを中心に数々のタイアップを担当。国内ではZeppツアーを開催するなど、ライブ活動の幅を拡げ、2015年以降は、海外ワンマン公演やアメリカや国内外の音楽フェスに数多く出演。
2020年には自身初となるベストアルバム「I」を発売し、同年には配信ライブを実施。日本のみならずアメリカやメキシコ・チリ・ブラジル・ペルーの他、台湾・シンガポール・インドネシアなどのアジアからフランス・ドイツ・イギリスなどヨーロッパまで多くの国のファンから視聴された。
YouTubeのオリジナルコンテンツの総再生回数は1億回を超えている。
その人気は留まる所を知らず、その歌声に、国境はない。
HP：https://nanonano.me/
Twitter：https://twitter.com/nanonano_me
Instagram：https://www.instagram.com/nanonano_me/
Official YouTube：https://www.youtube.com/user/officialnanoTV
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/14-18:46）
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