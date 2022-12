[日本コロムビア株式会社]



2022年1月に『First Contact ~1st LIVEのその前に~』、10月に『Second Contact ~あぐぽんとゆかいな仲間たち~』を開催し、ファーストライブへ向けて、少しずつ準備をしてきた大西亜玖璃。12月11日(土)、待望のファーストライブ『大西亜玖璃 First LIVE ~はじまりのはじまり~』が開催された。







これまでの経験が活かされた素晴らしい1stライブ〈昼公演〉の模様をレポートする。



大きなハートのオブジェが飾られたキュートなステージセット。バンドメンバーが準備を終えると、大西亜玖璃がステージに姿を現す。赤いナポレオンジャケットにショートパンツ、髪の上にはかわいいティアラが輝いている。



1曲目はデビュー曲の「本日は晴天なり」。生バンドの激しい演奏に負けない歌声で、ロングトーンも真っ直ぐで力強い。高音の安定感がグッと増していて、イベントを重ねるごとにパフォーマンスがぐんぐん良くなっていくし、このライブに掛ける彼女の強い想いも感じられた。



続いて、ダンスをしながら「はじまるウェルカム」を元気に歌っていく。サビでは手を左右に振り、思い思いのカラーのペンライトを振る観客と、心をひとつにしていく。



最初のMCで挨拶を済ませたあと「今回はバンドでライブをお届けしたいと思います! バンドでやる日が来るなんてびっくりなんですけど、やっぱり音がすごいです! 気分がすごく上がっています」と語る。これまで聴いてきた楽曲もライブアレンジになったことで、より迫力のあるものになっていた。



「初恋カラーズ」と「Love・Me・Do」では、ステージの両端で、左右のファンの前でパフォーマンス。前者がポップに激しく、後者はダンスも交えてキュートに歌い上げる。「結んで、ひらいて」は、アッパーな楽曲だが、切ない部分の表現も見事だった。「Ready to fly」では、軽快にダンスをしながらまったくブレることないボーカルで会場を盛り上げ、最後は大きな大きな拍手が起こる。



「12月になりましたね。1年はとっても早いもので、もうすぐクリスマスです。なのでクリスマスプレゼントを用意しました」と、突然のプレゼント企画を実施。ティアラをサンタ帽に変えた大西サンタが、くじ引きでサイン入りパンフレットを3名にプレゼントしていた。



続いてクリスマスソングメドレーを披露。「赤鼻のトナカイ」「サンタが町にやってくる」「ママがサンタにキスをした」を連続で歌っていくと、最後はフルで松任谷由実の「恋人がサンタクロース」をカヴァー。ここでは、バックバンドのリアジュボーンによる長い間奏中に衣装チェンジ! 緑色のギンガムチェックのドレスに大きなリボンを付けた姿になり、最後の1フレーズを歌ってクリスマスコーナーを終えた。



ここで一旦バンドがステージを降りると、大西1人になって「皆さんへのクリスマスプレゼントはまだあります!」と伝え、新曲「NTMUエイリアン」を初披露。激しくもキュートにダンスをしながら、パワーアップしたボーカルを響かせる。さらに続けて新曲「恋の視線」も披露。難しいビートの曲で演奏もハードだったが、ボーカルは彼女らしくキュートに仕立て上げていたのが素晴らしい。



ラストスパートは、みんなで盛り上がれる「Elder flower」から。会場を真っ赤に染め上げると、何から何までかわいい「ジェリーフィッシュな君へ」で会場をさらに熱くしていく。ラストは、もう一度「はじまるウェルカム」をみんなで踊り、本編をハッピーに締めくくった。



アンコールに応えて、ステージに戻ってきた大西。「今日は私のファーストライブに来てくださってありがとうございます。ずっと緊張していたんですけど、いつも皆さんが温かい応援をくれるので、ライブがあっという間でびっくりしましたし、安心して全力でパフォーマンスをすることができました」と感謝の気持ちを伝える。そして最後にもう一度、デビュー曲「本日は晴天なり」を歌い、ファンも彼女のことを“もっともっと好きに”なって、記念すべきファーストライブを終えた。



これまで2度行ってきたプレワンマンからの待望のファーストライブで、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた大西亜玖璃。彼女の成長をずっと見守ってきたファンの方の喜びもひとしおだったのではないだろうか。温かい応援が力になると語っていたが、このライブでは、もう彼女がみんなを引っ張っているようにも思えた。そのくらい堂々としていたし、アーティストとしての第一歩……まさに“はじまりのはじまり”を感じたし、これからの彼女の活躍に確信を持てるライブであった。



SET LIST



【昼公演】

01.本日は晴天なり

02.はじまるウェルカム

03.初恋カラーズ

04.Love・Me・Do

05.結んで、ひらいて

06.Ready to fly

07.X‘masメドレー 恋人がサンタクロース

08.NTMUエイリアン ※新曲

09.恋の視線 ※新曲

10.Elder flower

11.ジェリーフィッシュな君へ

12.はじまるウェルカム



<ENCORE>



01.本日は晴天なり



