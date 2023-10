[ぴあ株式会社]



2024年1月 27 日 (土)、大阪・GORILLA HALL OSAKAにて、『ROCK or LIVE ―ロックお笑い部-Vol.3』を開催することが決定しました。





『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-』 https://rockorlive.com/vol3

オフィシャル先行期間 10月20日(金)18:00~10月31日(火)23:59

受付URL https://w.pia.jp/t/rockorlive-vol3/



『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-』は、今月1月、大阪にオープンしたライブハウス・GORILLA HALL OSAKAのこけら落とし公演の一環としてスタートした、ロックバンドとお笑い芸人の2マンイベント。2月にはゲスの極み乙女×さらば青春の光、3月には04 Limited Sazabys×四千頭身で実施。いずれも完売となり話題を呼びました。



第3回目に登場するのは、Base Ball Bear×ダウ90000。様々なカルチャーを探求するBase Ball Bearの小出(ボーカル&ギター)が、ファンと公言するダウ90000。ダウ90000は、5月に本多劇場での演劇公演「また点滅に戻るだけ」、11月には下北沢ザ・スズナリでのコント数本でまとまった単独LIVE「20000」をそれぞれ全公演チケット即完させるなど、今注目の8人組です。この日ならではのスペシャルなステージにぜひご期待ください。







チケットは、本日10月20日(金) 18時 より オフィシャル先行抽選受付がスタート。一般発売は12月23日(土)10時から となります。詳細はオフィシャルサイトにてご確認下さい。











「ROCK or LIVE!- ロックお笑い部 - Vol.3」







■日程 2024年1月27日(土)

■会場 GORILLA HALL OSAKA(大阪府大阪市住之江区泉1丁目1−82)

■時間 OPEN 16:30/START 17:30

■料金 スタンディング 5,500円(税込)

■出演 Base Ball Bear/ダウ90000

■チケット オフィシャル先行期間 10月20(金)18:00~10月31(火)23:59

受付URL https://w.pia.jp/t/rockorlive-vol3/

一般発売 12月23日(土)10:00~

■オフィシャルサイト https://rockorlive.com/vol3

■問い合わせ GORILLA HALL OSAKA 06-6690-7721 (11:00~18:00)

■主催 GORILLA HALL OSAKA/ぴあ株式会社

※入場時ドリンク代必要。

※未就学児童入場不可。

※先行は1人4枚まで。



