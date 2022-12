[日本コロムビア株式会社]



日本を愛した旧ユーゴスラビアを代表する歌手、ヤドランカ。彼女の生誕を記念してcoba、クミコ、鬼怒無月をはじめ交流の深かった日本の音楽仲間たちによるトリビュートライブが実現。今年7月に予定されていたものがコロナで延期、同じ出演者・会場で2023年1/6(日)改めて開催が決定した。



<ヤドランカ プロフィール>



1950年7月24日生。旧ユーゴスラビア(現ボスニア・ヘルツェゴビナ)サラエボ出身。16歳の時ドイツで叔父のジャズバンドに参加。18歳でベーシストとしてオスロでデビュー。1984年、サラエボ冬季オリンピックのテーマ曲を制作歌唱。同年ユーゴスラビア芸術大賞受賞。

レコーディングで日本滞在中の1992年、祖国で内戦が勃発。帰国不可能となり2011年まで、日本を拠点に活動。各地で公演、平和を訴えた。祖国との文化交流にも尽力。

2007年英国の音楽雑誌「SONGLiNES」誌においてドイツで発売された「ŠTO TE NEMA」がTop of the Worldを獲得。収録アルバムは年間ベストアルバムに選ばれヨーロッパで話題に。2008年のスペインの音楽誌「SONS DE LA MEDITERRANIA」誌では地中海の歌姫の10人のうちの一人に選出。2009年6月、ボスニア・ヘルツェゴビナ音楽賞受賞。

日本国内では、2001年坂本龍一による「地雷ZERO」キャンペーンに参加。TBS『NEWS23』にも出演、話題に。NHKスペシャル『ローマ帝国』挿入歌、テレビ東京の報道ドキュメンタリー『ルビコンの決断』のテーマソング、映画『魂萌え!』の主題歌等も歌う。また世界的映像作家・高木正勝のプロジェクトに参加し、2009年7月よりドキュメンタリーフィルムが東京各地・カナダで上映。2008年長山洋子に提供した「アマリア」が話題となり、2010年10月にセルフカバー。2011年4~5月、NHK『みんなのうた』で「誰かがサズを弾いていた」が放送されると大きな反響を呼ぶ。

2011年3月、仕事で訪れたクロアチアでALSと診断される。2016年5月3日、ALSによる呼吸不全の為逝去。享年65。



◇ライブ情報◇

ヤドランカ生誕祭 New Yearトリビュートライブ2023

【日時】

2023年1月6日(金)

開場18:15/開演19:00

【会場】

吉祥寺 STAR PINE’S CAFE(スターパインズカフェ)

住所:〒180-0004武蔵野市吉祥寺本町1-20―16 B1

TEL:0422₋23₋2251



【出演者】(五十音順)

稲葉美和(箏)

喜多直毅(ヴァイオリン)

鬼怒無月(ギター)

クミコ(ヴォーカル)

coba(アコーディオン)

坂下忠弘(ヴォーカル)

坂田美子(琵琶)

芳垣安洋(パーカッション)



【料金】

■来場チケット

価格:5,000円(税込)

予約URL:https://tiget.net/events/196702

■配信チケット

価格:3,000円(税込)

配信チケット販売:https://eplus.jp/sf/detail/3688750001

販売期間:~1月12日(木)20:00

アーカイブ視聴期間:2023年1月6日(金)~1月12日(木)23:59まで視聴可能



【お問合せ】

吉祥寺 STAR PINE’S CAFÉ 0422-23-2251

【一般発売】

発売中

チケット / TiGET予約



◇最新CD発売情報◇

「シュトテネーマ~あの歌が聴こえる~/ヤドランカ」



タイトル:シュトテネーマ~あの歌が聴こえる~

発売日:2021年4月21日

品番:COCB-54328

価格:2,000円(税込)

発売元:日本コロムビア株式会社

企画・解説・監修:友利歩未

曲目:

1. 宿命

2. ŠTO TE NEMAシュトテネーマ

3. 悲しみを燃やして VANDAL HEARTS – BURNING SORROW

4. EYES OF WATER 水のまなざし

5. EVERYTHING BIRDS CAN SEE 鳥たちから見えている、この世界

6. NA DRUMOVIMA SREMA 丘につづく道

7. EMINA エミーナ

8. 予感

9. Ljubav Brža Od Svijetla 愛は光よりも速く

10. VJERUJEM(ヴィエルイエム)信じているの

-ボーナストラック(未発表デモ音源)-

11. 「シュトテネーマ~あの歌が聴こえる~」(ŠTO TE NEMA の日本語ver.)

12. Io ti amo(イオティアーモ)

13. Untitled



日本コロムビア ヤドランカアーティストページ

https://columbia.jp/artist-info/jadranka/

ヤドランカオフィシャルサイト

http://jadranka-jp.com/

■ヤドランカ・ストヤコヴィッチfacebookページ

https://www.facebook.com/Jadranka.Stojakovic/about

■ヤドランカ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UChQIjH9j96DsbVeL5oXKVcA



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-09:16)