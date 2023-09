[東急ホテルズ]

川崎キングスカイフロント東急REIホテル(神奈川県川崎市 総支配人 岡部 久子)は、2023年10月1日(日)~11月30日(木)の期間で鹿児島フェアを開催いたします。







詳細はこちら:https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/information/106655/index.html



毎回ご好評をいただいているご当地フェア。今回は、食欲の秋にふさわしい食の宝庫、「鹿児島県」を思う存分お楽しみいただける内容をご用意いたしました。



フェアのメインとなる「Captain’s Grill and Bar」(キャプテンズグリル アンド バー)のランチブッフェでは、約30種類のメニューを日替わりでご用意。鹿児島の郷土料理のがねや鶏飯、さつま汁のほか、カツオのタタキや鹿児島県産の甘口醤油で味付けしたメニューがラインナップ。さらに、平日のアクションコーナーには、鹿児島県産黒豚のしゃぶしゃぶ、土日・祝日 には、国産ビーフの低温ローストを坊津の華(※1)やカジュポンおろしでお楽しみいただけます。





ディナーメニューには、霜降りが織りなす、とろけるような食感と繊細ながらもしっかりとした肉と、脂の旨みが特徴のブランド牛を、贅沢にグリルにしてご提供。全国一位の和牛・黒毛和種の生産県となった鹿児島県が誇る味をお楽しみください。

また、鹿児島県薩摩川内で育った鰻を芯からしっかり焼き上げ、ふっくら仕上げたうな重も絶品です。

鹿児島の芋焼酎3種類をご用意しておりますので、併せてご堪能ください。



ホテル1階の「The WAREHOUSE BUSINESS LOUNGE & CAFE」では、鹿児島県産黒豚丼のランチボックスや、鹿児島県産紅はるかと緑露指宿のタルトなどもご用意。ランチタイムや午後のひとときにも、お気軽にご利用いただけます。



さらに、「かごしま茶の淹れ方講座」など、参加型の体験イベントも開催します。この秋は、鹿児島の魅力がたっぷり詰まったフェアを是非お楽しみください。



(※1)普通の塩より粒子が大きく味わい深い甘味が特徴の釜だきの塩。



「鹿児島フェア」概要





■Captain s Grill and Bar(5階)

・鹿児島ランチブッフェ

提供期間:2023年10月1日(日)~ 2023年11月30日(木)

提供時間:11:30~15:00(L.O.14:30)

料 金:

大人 平日:3,000円 土日祝:3,500円

小学生 平日:1,800円 土日祝:2,100円

4~6歳 平日:1,200円 土日祝:1,400円(0~3歳の未就学児は無料)

メニュー例:

鹿児島県産黒豚のしゃぶしゃぶ (カジュポンおろし ネギ塩ソース 坊津の華)

鹿児島県産きびなごフライ 桜島麦みそタルタルソース添え

鹿児島県産薩摩揚げ

鹿児島県産甘口醤油に漬け込んだ黒さつま鶏の手羽先と手羽元のロースト

鹿児島県産カツオのタタキ

鹿児島県産茶美豚ポークソーセージ

さつますもじ

鶏飯

知覧茶パン

桜島小みかんゼリー

ほか約30種

※鹿児島県産以外の原材料を使用したメニューもございます。



・ディナー

提供時間: 17:30~22:00 (L.O.21:00)

・鹿児島県産黒毛和牛内もものグリル 150g 5,100円

・鹿児島県産のうな重 6,000円



・ドリンク

鹿児島焼酎 各1,000円

刀(KATANA)

骨太なアルコールのインパクトの中にも繊細さが宿る一杯。

XX晴耕雨読(XX SEIーKOUーUーDOKU)

ミネラル缶豊かな口当たりの芯に薩摩のスピリッツ(魂)を感じられる一杯。

不二才(BUNISE)

スパイシーな風味に包まれた、なめらかでふくよかな印象の一杯。





■The WAREHOUSE BUSINESS LOUNGE & CAFE(1階)

・ランチボックス、デザート

提供時間:ランチボックス11:00~14:00、デザート11:00~17:00

・鹿児島県産黒豚丼 1,100円

・鹿児島県産紅はるかと緑露指宿のタルト 550円

・クロワッサンワッフル

~徳之島のシークニンジャムを添えて~ 600円



■イベント

・かごしま茶の淹れ方講座

日本茶インストラクター・井上香織さまによるワークショップを開催します。(要予約)

日 程:11月19日(日) 各日10名 一部 13:00~ 二部 15:00~



※その他イベントの最新情報はHPよりご確認ください。

※表示料金には、サービス料10%・消費税10%が含まれております

※食材の入荷状況等により、メニューが変更になる場合がございます

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※写真はイメージです





■川崎キングスカイフロント東急REIホテル

所在地:神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-11

電話:044-280-1090(代表)

施設概要:客室186室、レストラン、ビジネスラウンジ&カフェ、会議室、大浴場

アクセス:JR川崎駅から無料シャトルバス約20分

羽田空港から車で約10分

公式ウェブサイト:https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/



[お客様のお問い合わせ先]

川崎キングスカイフロント東急REIホテル

Captain’s Grill and Bar

TEL:044-280-1090(代表)



