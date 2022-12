[日本コロムビア株式会社]



5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」が1月より配信開始のアニメ「伊藤潤二『マニアック』」」オープニングテーマ「Parnoid」を1月19日にデジタルシングルとしてリリースする事が決定した。









伊藤潤二『マニアック』は鬼才のホラー漫画家・伊藤潤二が生み出してきた”恐怖の傑作“から、選りすぐりの20タイトルをアニメ化したもの。1月19日よりNetflixにて全世界配信される。



今回オープニングテーマに抜擢された「Paranoid」はメンバーのLINが作詞作曲・編曲を手掛けた。



既にYouTubeにてアニメの映像とともに楽曲も一部公開されているので是非チェックしてほしい。



https://www.youtube.com/watch?v=CH4UzaHtbrE

本日ジャケット画像も公開された。



更に、2023年5月20日(土)にはグループ初となるホールでのワンマンライブの開催が決定。



MADKID ALLTIME BEST LIVE –Future Notes-と銘打たれた本公演は、タイトルの通り2014年に結成してから今日に至るまで、彼らが紡いできた代表曲の数々を余すところなく披露する。まさにMADKIDの集大成ともいえる公演になる。



ライブの告知映像も本日公開された。

https://youtu.be/qOXptx8vdoo



チケットは12月9日正午より、ファンクラブにて最速先行申し込み受付をスタート。



5人が刻んできた音楽という歴史を是非その目で耳で、体感してほしい。



◆LIVE INFORMATION



MADKID ALLTIME BEST LIVE -Future Notes-

日時:2023年5月20日(土)16時開場 17時開演

会場:ヒューリックホール東京

チケット:全席指定

S席(プレゼント付き) 12000円(税込/ドリンク代別)

A席:6600円(税込/ドリンク代別)

B席:4400円(税込/ドリンク代別)



ファンクラブ最速チケット受付期間



12月9日正午~12月14日23時59分(12月15日当選発表)



申し込みはこちら



https://fanicon.net/fancommunities/4450



◆RELEASE INFORMATION



2023年1月19日(水)発売



MADKID Digial Single 「Paranoid」



アニメ「伊藤潤二『マニアック』」オープニングテーマ



作詞:LIN、YUKI 作曲・編曲:LIN



Netflixシリーズ「伊藤潤二『マニアック』」



2023年1月19日(木)より独占配信スタート!



https://www.netflix.com/title/81295011



◆ARTIST PROFILE



2018年メジャーデビュー。2ラッパー3ボーカルから成る5人組ダンスボーカルグループ。



2019年にリリースしたTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」OPテーマ「RISE」「FAITH」「Bring Back」が海外を中心にヒット。



圧倒的なラップワークと力強いボーカルによる唯一無二のパフォーマンスが魅力。





OFFICIAL TWITTER:@MADKID_official



OFFICIAL INSTAGRAM:@madkid_official



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-09:16)