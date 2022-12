[日本コロムビア株式会社]

今年2022年に結成20周年を迎えたLACCO TOWERが、本日12月7日にオールタイム・ベストアルバム「絶好(ぜっこう)」を発売した。









「絶好(ぜっこう)」は、インディーズ~メジャー、全キャリアから発売された楽曲をメンバーがセレクトし、CD4枚(メジャーサイドCD2枚、インディーズサイドCD2枚)計50曲を収録する集大成的な作品であり、ジャケットや曲順に拘ったバンド究極の作品だ。

この発売にあわせて、「絶好(ぜっこう)」のダウンロード、ストリーミング、を対象とした、Twitterシェアキャンペーン第三弾の実施も発表。購入もしくはストリーミング画面と感想やメンバーへのメッセージをハッシュタグと共にツイートしてくれたユーザーの中から、各メンバーが1名をセレクトし、そのユーザーだけに宛てたメッセージを計5名にお送りします。どのメンバーからメッセージが届くのか?お楽しみにお待ちください!



■「絶好(ぜっこう)」主要サイトにて配信中

https://laccotower.lnk.to/zekkou



■「絶好(ぜっこう)」ダウンロード、ストリーミング、試聴者対象Twitterシェアキャンペーン

詳しくは…

https://columbia.jp/artist-info/laccotower/info/81856.html



■リリース

LACCO TOWER

オールタイム・ベストアルバム

「絶好(ぜっこう)」



12月7日(水)発売

COCP-41841/4 ¥6,050(税込)



[通常盤 CD4枚組]

<Disc.1>

1.薄紅(うすべに)

2.化物(ばけもの)

3.雨後晴(あめのちはれ)

4.魔法(まほう/新曲)

5.嘘(うそ)

6.桜桃(さくらんぼ)

7.怪人一面相(かいじんいちめんそう)

8.傷年傷女(しょうねんしょうじょ)

9.若者(わかもの)

10.喝采(かっさい)

11.星空(ほしぞら)

12.地獄且天国(じごくかつてんごく)

13.雪(ゆき)



<Disc.2>

1.棘(とげ/新曲) ※伊勢崎オートレース 2022イメージソング

2.未来前夜(みらいぜんや)

3.遥(はるか)

4.葡萄(ぶどう)

5.非公認(ひこうにん/新曲)

6.青春(せいしゅん)

7.歩調(ほちょう)

8.非幸福論(ひこうふくろん)

9.狂喜乱舞(きょうきらんぶ)

10.火花(ひばな)

11.蛍(ほたる)

12.秘密(ひみつ)

13.花束(はなたば)



<Disc.3>

1.藍染(あいぞめ/Re-Recording)

2.杏子(あんず)

3.苺(いちご)

4.恋人(こいびと)

5.斜陽(しゃよう/Re-Recording)

6.栞(しおり)

7.雨(あめ)

8.模細工(もざいく)

9.奇妙奇天烈摩訶不思議

(きみょうきてれつまかふしぎ)

10.蛹(さなぎ)

11.組絵(ぱずる)

12.告白(こくはく)



<Disc.4>

1.林檎(りんご)

2.柘榴(ざくろ)

3.蕾(つぼみ)

4.花弁(はなびら)

5.後夜(こうや/Re-Recording)

6.未来(みらい/Re-Recording)

7.弥生(やよい)

8.鼓動(こどう)

9.紫陽花(あじさい)

10.錻(ぶりき)

11.懐炉(かいろ)

12.一夜(いちや)



・「棘(とげ)」ミュージックビデオ

https://youtu.be/0AZNn-oTjYo

・「魔法(まほう)」リリックビデオ

https://youtu.be/Q6IcgCL7gjc

・CD購入者特典情報

https://columbia.jp/artist-info/laccotower/info/80213.html

・インストアライブ & サイン会情報

https://columbia.jp/artist-info/laccotower/info/80955.html

・群馬県CDショップ店頭イベント情報

https://columbia.jp/artist-info/laccotower/info/81412.html

・直筆サイン入りパネル展&抽選キャンペーン実施&印刷メッセージ入り特別レシート実施情報

https://columbia.jp/artist-info/laccotower/info/81410.html



■LACCO TOWER 20th TOUR 2022 「絶好旅行」

・仙台、名古屋、広島、福岡、大阪、各公演のチケット払い戻しと振替公演の詳細はオフィシャルHPにてご確認ください。

https://laccotower.com/category/live



■I ROCKS 2023 stand by LACCO TOWER

会場:メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)

日程:4月7日(金)

開場17:00/開演18:00

出演:LACCO TOWER ※ライブ&イベント

I ROCKSならではのイベントと復活したYOU STAGEでのライブでお出迎えいたします。



日程:4月8日(土)、4月9日(日)

開場11:00/開演12:00

出演:LACCO TOWER / ircle / KAKASHI / 片平里菜 / SUPER BEAVER / DJガッツいわせ with スベリー・マーキュリー / 秀吉 / BRADIO / 中田裕二 / NUBO / Rhythmic Toy World / 忘れらんねえよ/ and more…

※日割りは後日発表





LACCO TOWERオフィシャルサイト

http://laccotower.com/

オフィシャルファンクラブ『猟虎塔』

https://lacco-to.bitfan.id/

LACCO TOWER 日本コロムビアサイト

https://columbia.jp/artist-info/laccotower/



