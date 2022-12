[日本コロムビア株式会社]



『アイドルマスター シンデレラガールズ』の楽曲が、Apple Music、Spotify、YouTube Musicなどの音楽ストリーミングサービスで本日配信開始された。













『アイドルマスター シンデレラガールズ』は、2011年にソーシャルゲームとしてサービスを開始し、190名以上の個性豊かなアイドル達をプロデュースできる作品。アニメやモバイルコンテンツ、ステージイベントと幅広く展開しており、今年でサービス開始11周年を迎えている。第一弾として音楽ストリーミングサービスで配信開始したのは、『THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER ANIMATION PROJECT 00 ST@RTER BEST』収録楽曲のフルサイズ計14曲、及びリズムゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ(デレステ)』で配信中のGAME VERSION計120曲。



本日各音楽ストリーミングサービスにて続々と『アイドルマスター シンデレラガールズ』公式プレイリストがオープン。さらに、Spotify及びAmazon Musicの公式プレイリストでは特別なボイスメッセージ「本田未央からのスペシャルメッセージ」が、Spotifyのモバイルアプリでは渋谷凛役・福原綾香からのコメントムービーが配信されているので、是非プレイリストをフォローしてチェックしてほしい。また、YouTubeでは『ST@RTER BEST』に収録されている14人のアイドルのソロ楽曲が、Official Audioとしてフルサイズで公開されている。



また、本日よりゲーム実装済みで未CD化となる新曲「メモリーブロッサム」「No One Knows」「チカラ!イズ!ぱわー!!」「ささのはに、うたかたに。」「サマーサイダー」「ギョーてん!しーわーるど!」「廻談詣り」「MOTTO!」「UNIQU3 VOICES!!!」「ダンシング・デッド」「Majoram Therapie」の計11曲がフルサイズでダウンロード販売も開始。今後の新曲もゲーム実装にあわせて、GAME VERSIONのストリーミング配信とフルサイズでのダウンロード販売が行われる。



【配信開始日】

12月7日(水)0時~

Apple Music、Spotify、YouTube Musicなどの主要音楽ストリーミングサービスで配信中



【「アイドルマスター シンデレラガールズ」全曲プレイリスト】

https://imas.lnk.to/CINDERELLAGIRLS



【「アイドルマスター シンデレラガールズ」公式プレイリスト】

[Spotify]

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWWYnfT1sbdZv?si=b18cc02cbfdf4915

*本田未央からのスペシャルメッセージ配信中

*渋谷凛役・福原綾香からのコメントムービー配信中(モバイルアプリ限定)



[Amazon Music]

https://music.amazon.co.jp/playlists/B0BP67HKDZ

*本田未央からのスペシャルメッセージ配信中



[AWA]

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.idolmastercinderellagirls.20221207



[KKBOX]

https://www.kkbox.com/jp/ja/playlist/XYJQnCYlwbbDL6gXkN



[うたパス]

https://player.utapass.auone.jp/share/playlists/KmMu6kjDu5MxFVOJWF



[楽天ミュージック]

https://music.rakuten.co.jp/link/playlist/24405963



【「アイドルマスター シンデレラガールズ」YouTube Official Audio】

島村卯月 (Uzuki Shimamura) - S(mile)ING! [Official Audio]

https://youtu.be/aQr0szotP_Y



渋谷凛 (Rin Shibuya) - Never say never [Official Audio]

https://youtu.be/h0E0872IuHo



本田未央 (Mio Honda) - ミツボシ☆☆★ [Official Audio]

https://youtu.be/3cWlLgMYZq4



双葉杏 (Anzu Futaba) - あんずのうた [Official Audio]

https://youtu.be/5MuaJDv9FoE



三村かな子 (Kanako Mimura) - ショコラ・ティアラ [Official Audio]

https://youtu.be/ILBWUmDlO28



城ヶ崎莉嘉 (Rika Jougasaki) - DOKIDOKIリズム [Official Audio]

https://youtu.be/NrBHaKMHevw



神崎蘭子 (Ranko Kanzaki) - 華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ [Official Audio]

https://youtu.be/jWHqOPNrZkg



前川みく(Miku Maekawa) - おねだり Shall We~? [Official Audio]

https://youtu.be/j30Zvyz35i8



諸星きらり (Kirari Moroboshi) - ましゅまろ☆キッス [Official Audio]

https://youtu.be/KnZEVUM96nY



多田李衣菜 (Riina Tada) - Twilight Sky [Official Audio]

https://youtu.be/M4Gs5hQEA6E



赤城みりあ (Miria Akagi) - Romantic Now [Official Audio]

https://youtu.be/jEbVHh2qnN8



新田美波 (Minami Nitta) - ヴィーナスシンドローム [Official Audio]

https://youtu.be/iLcGeAPxTjs



緒方智絵里 (Chieri Ogata) - 風色メロディ [Official Audio]

https://youtu.be/ST5NtayO8QU



アナスタシア (Anastasia) - You're stars shine on me [Official Audio]

https://youtu.be/lVmdvliyuAw



[再生リストはこちら]

https://youtube.com/playlist?list=PL8AHg6vdz1U3fl_g_HdqYv8T8tGWQU1GI



【『アイドルマスター シンデレラガールズ』ストリーミング配信タイトル一覧】

<フルサイズ>

■ THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER ANIMATION PROJECT 00 ST@RTER BEST

<GAME VERSION>

■ THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 001~060

■ THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 01~40

■ THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER R/LOCK ON! 01~10

■(未CD化楽曲)「メモリーブロッサム」「No One Knows」「チカラ!イズ!ぱわー!!」「ささのはに、うたかたに。」「サマーサイダー」「ギョーてん!しーわーるど!」「廻談詣り」「MOTTO!」「UNIQU3 VOICES!!!」「ダンシング・デッド」「Majoram Therapie」



※GAME VERSIONは表題曲が対象となります。

※上記タイトルから一部の楽曲の配信は予定しておりません。

※今後の新曲に関して、制作進行の都合上、ゲーム実装から配信までお時間をいただく可能性もございますので予めご了承ください。



▼ストリーミング配信はこちら

https://imas.lnk.to/CINDERELLAGIRLS



▼未CD化楽曲のダウンロード配信はこちら

メモリーブロッサム(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/Memory-Blossom



No One Knows(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/NoOneKnows



チカラ!イズ!ぱわ ー!!(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/Chikara-Is-Power



ささのはに、うたかたに。(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/Sasanohani_Utakatani



サマーサイダー(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/Summer-Cider



ギョーてん!しーわーるど!(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/Gyoten_Sea-World



廻談詣り(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/KaidanMairi



MOTTO!(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/MOTTO



UNIQU3 VOICES!!!(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/UNIQU3-VOICES



ダンシング・デッド(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/DancingDead



Majoram Therapie(M@STER VERSION)

https://IMAS.lnk.to/Majoram-Therapie



▼アイドルマスター日本コロムビア公式サイト

https://columbia.jp/idolmaster/



【「アイドルマスター シンデレラガールズ」について】











2011年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。



ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、アニメなど、様々な舞台で展開し、2021年にはシリーズ10周年を迎えました。



総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。



トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。



【ゲーム:アイドルマスター シンデレラガールズとは?】



190人以上のアイドルをプロデュース!プロデューサーとなり、自身のプロデュースするアイドルユニットをトップアイドルへと育て上げ、最高のプロデューサー「アイドルマスター」の称号を手に入れよう!



・コンテンツ名 : アイドルマスター シンデレラガールズ

・配信プラットホーム : App Store、Google Play、Mobage、AndApp

・利用料 : ダウンロード無料 一部アイテム課金

・配信元:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

・著作権表記 :(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



<「アイドルマスター シンデレラガールズ」公式サイトURL>

https://cinderella.idolmaster.jp/



<「アイドルマスター シンデレラガールズ」ダウンロードURL>

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/idolm-ster-cinderella-girls/id927234367

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12008305.lite

Mobage(スマートフォン向けブラウザ版):

http://sp.pf.mbga.jp/12008305

AndApp

https://www.andapp.jp/apps/12008305?from=www_mbga_intro





【ゲーム:アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージとは?】



「アイドルマスター シンデレラガールズ」のアイドルが活躍する本格リズムゲーム!略して「デレステ」!

総収録曲は300曲以上!多種多様なユニット曲やアイドルそれぞれの個性あふれるソロ曲、有名アーティストのカバー楽曲などお気に入りの楽曲を見つけよう!

登場アイドルは190人!様々な衣装を身にまといステージの上で圧巻のパフォーマンスを繰り広げる!

さらにアイドルたちをより魅力的に表現する「プレミアムカット」やLIVEをもっとダイナミックに遊べる「GRAND LIVE」などが登場!

その他にもあなただけの事務所を作れる「ルーム」、アイドルたちの会話劇を楽しめる「コミュ」など様々な機能が充実!

アイドルをあなたのプロデュースで輝かせよう!

本アプリは、リリースして6ヶ月後の2016年3月11日時点で1,200万ダウンロードを超え、現時点では2,500万ダウンロードを突破しています。



・コンテンツ名 : アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ

・配信プラットホーム : App Store、Google Play、DMM GAMES

・利用料 : ダウンロード無料 一部アイテム課金

・配信元:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

・著作権表記 :THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



<「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」公式サイトURL>

https://cinderella.idolmaster.jp/sl-stage/



<「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」DMM GAMES版公式サイトURL>

https://dmg.cinderella-sl-stage.idolmaster-official.jp/



<「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」ダウンロードURL>

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/aidorumasuta-shindereragaruzu/id1016318735

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamcoent.BNEI0242



