[阪神電気鉄道株式会社]

阪神電気鉄道株式会社の関連会社である株式会社エフエム・キタ(本社:大阪市北区 社長:竹間郁夫 愛称:ウメダFM Be Happy!789 [周波数78.9MHz])が提供する「ワールドワイド 5ミニッツ!(提供:森興産株式会社(WA.SA.Bi.))」が、2022年に放送された番組を対象とした第25回JCBA近畿コミュニティ放送賞 娯楽番組部門で最優秀賞を受賞しました。





※JCBA近畿コミュニティ放送賞とは

近畿2府4県のコミュニティFM27局が加盟する日本コミュニティ放送協会(JCBA)近畿地区協議会が毎年開催しており、1年を通して放送された番組を6部門に振り分けをし、それぞれの加盟局が投票を行い、最優秀賞と優秀賞が選ばれます。





※初回放送でご出演頂いた森興産のドゥイ・アグン・ヌグラハさん

※「ワールドワイド 5ミニッツ!(提供:森興産株式会社(WA.SA.Bi.))」は

毎回日本で働く外国人留学生の方にご出演頂き、日本をどう見ているのかインタビューと音楽で綴る5分間。この一瞬で、世界が見える!(現在は放送終了しています)



今後もリスナーの皆さんに喜んでいただけるような番組を制作して、これからも心地良い音楽とトークをお届けしてまいりますので、引き続きウメダFM Be happy!789の応援よろしくお願いいたします。



※ウメダ FM Be Happy!789 は、ラジオのほかウメダFM Be Happy!789のホーム

( https://www.be-happy789.com/ )を通じてパソコンやスマートフォンでも聴取可能です。





株式会社エフエム・キタ https://www.be-happy789.com/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/03afcdab5411aff0654b3b0d333bd93a86bb5bba.pdf



発行元:阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/12-18:46)