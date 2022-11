[株式会社フェリシモ]

15秒CMで踊った回数は100回以上、荻島杏奈の脚ダンス



フェリシモは、シリーズ累計販売数54万本を超えた、裏地にボアがついている裏ボアパンツの新CMを北海道地区を皮切りに、11月26日(土)から関西地区、12月9日(金)から全国にてオンエアします。マンボの曲にのせてオリジナルの脚ダンスを踊る内容で、あたたかいのに動きやすい裏ボアパンツの特徴を表現しています。振付けは数々のCMで活躍する振付け稼業:airmanさんが担当しています。









◆「裏ボアパンツ」特設サイト>> https://feli.jp/s/pr2211282/1/



◆「裏ボアパンツ」新CMについて



15秒CMで踊った回数は100回以上、踊れる裏ボアパンツ

裏ボアパンツは、裏地が全面ボアになっていて、あたたかいのにスッキリと見えるフェリシモ「Live in comfort」のパンツです。ストレッチ素材が入っており、動きやすく、機能性も兼ね備えています。新CMでは裏ボアパンツの機能を表現するため、実際に裏ボアパンツを履いた女性がマンボの曲に合わせて「脚ダンス」を踊ります。撮影で踊った回数は104回「裏地にボアがあるのに、踊れる」という裏ボアパンツの動きやすさを実証するCMとなりました。



見た人をあたためるようなCM

気象庁の寒候期予報によると、今年の冬の西日本、東日本の平均気温は平年並みか低いことが予想されています。保温性2.2倍(※裏微起毛パンツと比べて)の裏ボアパンツは、そんな寒い冬におしゃれを楽しめるパンツです。ラテンを感じる熱いマンボの曲と激しいダンスで、寒い冬でも見た人が熱くなるCMを目指しました。



◆CM概要

荻島杏奈さんの衣装がデニムや、ジャケットスタイルなど、パンツにあったさまざまな衣装に切り替わる演出も見どころ。またCMソングは「ウ~ラジニ ボアガツイテルカラ アタタカイ♪(裏地にボアがついてるからあたたかい)」から始まるマンボ調です。振付けは、CMを中心に、様々なジャンルの振付を担当する振付稼業air:manさん。CMソングの歌唱は、数々のCMや映画音楽を制作しているクスミヒデオさんが担当しています。





◆出演者密着ドキュメンタリー「裏ボアMUSE~裏ボアパンツと踊り続けた日々~」

CMで華麗なダンスを披露しているのは、モデルの荻島杏奈さん。彼女がオーディションを勝ち抜き、過酷なダンスの撮影に挑むまでの日々に密着したドキュメンタリーコンテンツです。彼女の辛さを引き出そうとするディレクターと、100回以上踊り続けても疲れ知らずで、ディレクターの期待と逆の受け止め方をする荻島さんの笑いあり、ちょっと感動ありの密着ドキュメンタリーです。













◆プロモーション概要

・CM:「裏ボアマンボ(ケンサク)」篇 https://feli.jp/s/pr2211282/2/







「裏ボアマンボ(シリーズ登場)」篇 https://feli.jp/s/pr2211282/3/









・WEB:「 裏ボアMUSE~裏ボアパンツと踊り続けた日々~」https://feli.jp/s/pr2211282/4/





・放送開始日: 北海道エリア:2022年11月19日(土)~、関西エリア11/26(土)~、全国12月9日(金)~

・番組提供:2022年12/9(金)~日本テレビ「スッキリ!!」 、12/20~(火)フジテレビ「めざまし8」



◆荻島杏奈(おぎしま あんな)〈モデル〉





SATORU JAPAN所属。 モデルとして「ASIA FASHION COLLECTION」「Global Fashion Collective」

などのショーに出演。近年ではshu uemura、KATE、ELECTRONといった化粧品・美容系を中心とした企業広告にも活躍の場を広げています。

・Instagram(@anne_colo)>> https://www.instagram.com/anne_colo/



◆振付稼業:airman(ふりつけかぎょうえあーまん)〈振付師〉





CMの振付を中心に、コンサートやライブ、映画、PVなど様々なジャンル の振付を担当。著名監督やタレント・人気アーティストからも指名を受け、 年間約1,000件の振付をこなす。代表作に「グリコ ポッキー」 、「おんせん県おおいた シンフロ」「PV OK Go / I wonʼt let you down」など。

・Twitter(@furitsukekagyos)>> https://twitter.com/furitsukekagyos





◆クスミヒデオ〈作曲家、演奏家〉





音楽作家、演奏家。ジャンルを問わず楽曲提供を行っています。主な参加作品は、映画「舟を編む」、CM「ジャワカレー」「ベネッセ」、渋谷すばるソロシングル「ココロオドレバ」など。バンド「赤犬」「This

Voodoobee」では、ベース、ボーカルなどを担当。

・Twitter(@hideokusumi)>> https://twitter.com/hideokusumi





◆「裏ボアパンツ」について

「裏ボアパンツ」は寒がりな女性のために開発されたパンツで、2009年の発表以来、 シリーズ累計販売数54万本を突破しました。ボアを裏全面にボンディングすることでまるで布に包まれているようなあたたかさを実現しながら、ググッと伸びやかなストレッチ素材で動きやすいです。また、すそに向かって細かなシルエットで、裏ボアとは誰にも気づかれにくいすっきりデザインを実現しています。

・「裏ボアパンツ」特設サイト>> https://feli.jp/s/pr2211282/1/



◆Live in comfort[リブ イン コンフォート](2002年~)

リブ イン コンフォートは、自分に寄り添う毎日服のブランドです。着心地のよさ、お手入れのらくちんさ、たっぷり食べても苦しくない&すっきり見えるひと工夫など。自分らしく心地よく、おしゃれで毎日を素敵に楽しめる服づくりを目指しています。

・Instagram(@liveincomfort_felissimo)>> https://www.instagram.com/liveincomfort_felissimo/

・ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr2211282/5/





【カタログプレゼント】

フェリシモの最新カタログを最大3冊まで無料でプレゼント。

・申し込みページへ>> https://feli.jp/s/pr2211282/6/





【カタログ予約】

一度のお申し込みで、ご希望のフェリシモのカタログが発刊される毎に届きます。

・予約ページへ>> https://feli.jp/s/pr2211282/7/





◆お電話でのご注文・お問い合わせ

0120-055-820(通話料無料)

0570-005-820(通話料お客さま負担)

(受付時間:月曜~金曜/午前9時~午後5時)

※携帯電話など「0120」を利用できない場合は、「0570」で始まる番号をお使いください。

※お客さまからのお電話は、ご注文の内容を確認・記録するために録音させていただいております。

※「0570」通話料は20秒につき11円(税込み)かかります。

※PHS・一部のIP電話ではご利用できない場合があります。



~ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO[フェリシモ]」~

ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで生活者に販売するダイレクトマーケティングの会社です。ひとりひとりがしあわせ共創の担い手となること、人をしあわせにすること、自然・社会・人としあわせになること。それらの経験価値をコアバリューとした「ともにしあわせになるしあわせ」を具現化する“事業性” “独創性” “社会性” の3つが交わる領域での事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr210620/1/

◆Instagram>> https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆Twitter>> https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Facebook>> https://www.facebook.com/felissimosanta/

◆会社案内(PDF)>> https://feli.jp/s/pr210620/2/

◆フェリシモの社会活動>> https://feli.jp/s/pr210620/3/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動>> https://feli.jp/s/pr210620/4/

◆「Stage Felissimo」紹介【動画】>> https://feli.jp/s/pr210620/5/

◆フェリシモ公式ショッピングアプリ>> https://feli.jp/s/pr210620/6/







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-19:16)