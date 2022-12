[日本コロムビア株式会社]









玉置浩二と絢香のコラボレーションによる話題曲で、映画『天間荘の三姉妹』の主題歌でもある「Beautiful World」のミュージックビデオが公開となった。



「Beautiful World」は、「玉置さんの声しか考えられない」という映画サイドのオファーから生まれた楽曲で、作品に感銘を受けた玉置浩二が絢香との歌唱を提案したことから豪華コラボレーションが実現。作曲を玉置浩二、作詞を絢香が手がけており、二人の素晴らしいヴォーカリストの重なり合った魂の歌声が反響を呼んでいる。



本日公開されたミュージックビデオは、主題歌である映画『天間荘の三姉妹』の監督、北村龍平氏が監督を務め、玉置浩二、絢香の力強さが込められた歌唱シーンに加え、楽曲の壮大さを山々や草原などの映像美で表現した非常に見応えのある作品となっているので、是非ご覧頂きたい。





◆玉置浩二 feat. 絢香 「Beautiful World」MV



https://youtu.be/Jbd3gtaY_ns







◆主題歌映画情報



映画『天間荘の三姉妹』



10月28日(金)全国ロードショー



キャスト・スタッフ



のん 門脇麦 / 大島優子



高良健吾 山谷花純 萩原利久



平山浩行 柳葉敏郎 中村雅俊(友情出演)/三田佳子(特別出演)



永瀬正敏(友情出演) 寺島しのぶ 柴咲コウ





プロデューサー:真木太郎(『この世界の片隅に』)



監督:北村龍平 脚本:嶋田うれ葉 音楽:松本晃彦



原作:高橋ツトム『天間荘の三姉妹-スカイハイー』(集英社 ヤングジャンプ コミックス DIGITAL刊)



配給:東映 制作プロダクション:ジェンコ 製作:『天間荘の三姉妹』製作委員会



https://www.tenmasou.com/





◆リリース情報



玉置浩二 feat. 絢香 /「Beautiful World」



発売日:10月19日(水)



1.「Beautiful World」



2.「Beautiful World」(インストゥルメンタル)



価格:1,540円(税込)



品番:COCA-18057(UHQCD)



https://lit.link/tkkj







安全地帯「あなたがどこかで」



発売日:10月12日(水)



価格:¥3,300(税込)



商品形態:UHQCD+DVD



品番:COZA-1952-1953





CD収録曲(UHQCD)



1.「あなたがどこかで」



2.「あなたがどこかで」インストゥルメンタル



DVD:



1.「あなたがどこかで」 2022年6-7月 NHK「みんなのうた」



2.「星路(みち)」 billboard classics 玉置浩二35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 "Arcadia -理想郷-" 河口湖ステラシアター公演より



配信リンクまとめ:https://lnk.to/anatagadokokade





◆玉置浩二ライブ情報



billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2023 “Navigatoria”





■開催日時・会場:



1.【東京】2023 年2 月23 日(木祝)東京芸術劇場 コンサートホール 開場17:00/開演18:00



2.【東京】2023 年2 月24 日(金)東京芸術劇場 コンサートホール 開場17:00/開演18:00



3.【大阪】2023 年3 月4 日(土)フェスティバルホール 開場16:00/開演17:00



4.【大阪】2023 年3 月5 日(日)フェスティバルホール 開場15:00/開演16:00



5.【愛知】2023 年3 月15 日(水)愛知県芸術劇場 大ホール 開場17:30/開演18:30



6.【福岡】2023 年3 月23 日(木)福岡サンパレス ホテル&ホール 開場17:30/開演18:30



7.【東京】2023 年3 月30 日(木)東京国際フォーラム ホールA 開場17:30/開演18:30



8.【群馬】2023 年4 月13 日(木)高崎芸術劇場 大劇場 開場17:30/開演18:30



9.【北海道】2023 年4 月24 日(月)札幌文化芸術劇場 hitaru 開場17:30/開演18:30



10.【北海道】2023 年4 月25 日(火)札幌文化芸術劇場 hitaru 開場17:30/開演18:30



11.【兵庫】2023 年4 月28 日(金)兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール 開場17:30/開演18:30



12.【兵庫】2023 年4 月29 日(土)兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール 開場16:00/開演17:00



13.【熊本】2023 年5 月5 日(金祝)熊本城ホール メインホール 開場16:00/開演17:00



14.【大阪】2023 年5 月15 日(月)フェスティバルホール 開場17:30/開演18:30



15.【京都】2023 年5 月16 日(火)ロームシアター京都 メインホール 開場17:30/開演18:30



16.【東京】2023 年5 月25 日(木)東京ガーデンシアター 開場17:30/開演18:30



17.【沖縄】2023 年6 月2 日(金)那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 開場17:00/開演18:00



18.【沖縄】2023 年6 月3 日(土)沖縄コンベンションセンター 劇場棟 開場16:00/開演17:00



■出演:玉置浩二





■管弦楽・指揮:



1.2.16.【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団 【指揮】大友直人



3.4.5.【管弦楽】大阪交響楽団 【指揮】田中祐子



6.13.【管弦楽】九州交響楽団 【指揮】円光寺雅彦



7.【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団 【指揮】田中祐子



8.【管弦楽】群馬交響楽団 【指揮】大友直人



9.10.【管弦楽】ビルボードクラシックスオーケストラ with SORA 【指揮】柳澤寿男



11.12.【管弦楽】日本センチュリー交響楽団 【指揮】湯浅卓雄



14.15.【管弦楽】大阪交響楽団 【指揮】湯浅卓雄



17.18.【管弦楽】琉球交響楽団 【指揮】大友直人





■主催:ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)



【北海道】北海道新聞社、エフエム北海道、道新文化事業社



■企画制作:ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)



■協力:株式会社阪急交通社、ローソントラベル



■後援:米国ビルボード、【沖縄】沖縄県、那覇市(6/2)、宜野湾市(6/3)



■協賛:【福岡】福岡トヨタ自動車株式会社



■特別協賛:【沖縄】株式会社日建ハウジング



■公演公式サイト:https://billboard-cc.com/classics/tamaki-navigatoria/





【チケット情報】



■チケット価格:13,000 円(全席指定・税込)※特製ブックレット付 ※未就学児入場不可



■チケット販売スケジュール ※お一人様1 公演につき2 枚まで



◎玉置浩二・安全地帯オフィシャルFC「cherry」会員先行(抽選):



2022 月12 月1 日(木)15:00 ~ 2022 月12 月7 日(水)23:59



◎ビルボードライブ法人会員先行(抽選):



2022 年12 月8 日(木)15:00 ~ 2022 年12 月13 日(火)23:59



◎ビルボードライブ「Club BBL」会員先行(抽選):



2022 年12 月9 日(金)15:00 ~ 2022 年12 月13 日(火)23:59



◎ローソンチケット先行(抽選):



2022 年12 月15 日(木)15:00 ~ 2022 年12 月20 日(火)23:59



◎道新プレイガイド先行(抽選)【北海道公演のみ】:



2022 年12 月9 日(金)15:00 ~ 2023 年1 月15 日(日)23:59



※車椅子をご利用のお客様は、各公演のお問合せ先までお電話にてお問合せください。



※チケットはおひとり様1 枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません。



※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください。



<ご来場のお客様へのお願い:https://billboard-cc.com/classics/notice/>





■コンサートに関するお問い合わせ



【東京・群馬】キョードー東京 0570-550-799(11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)



【大阪・兵庫・京都】キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00~18:00/日祝休)



【愛知】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00~18:00)



【北海道】道新プレイガイド 0570-00-3871(10:00~17:00/日曜休)



【福岡・熊本】キョードー西日本 0570-09-2424(11:00~15:00/日祝休)



【沖縄】PM エージェンシー 098-898-1331(月~木11:00~14:00/金土日祝休)





◆HP



玉置浩二 安全地帯 OFFICIAL WEBSITE



https://saltmoderate.com/



日本コロムビア アニバーサリー特設WEBSITE



https://anzenchitai40th.com/





◆SNS



アニバーサリー公式Twitter



https://twitter.com/azct40tmkj35





◆プロフィール



1958年生まれ。北海道出身のシンガーソングライター。1982年バンド「安全地帯」としてデビュー。「ワインレッドの心」、「恋の予感」、「悲しみにさよなら」など80年代の音楽シーンを席巻。ソロ活動で作詞も手がけ始め、「田園」「メロディー」をはじめとする多くのヒットを生み出す。 2012年には、オリジナルレーベル「SALTMODERATE」を発足。安全地帯とソロの活動を並行して行いながら、2014年、7年ぶりとなるオリジナル・ソロ・アルバム『GOLD』、そして同じ時代を共有してきたアーティストの名曲を歌ったアルバム『群像の星』をリリース。2015年・2016年、国内外の主要オーケストラと共演するビルボードクラシックス公演を実施。2016年6月、バルカン特別編成交響楽団に管弦楽作品「歓喜の歌」を謹呈。2017年、ソロデビュー30周年そして安全地帯デビュー35周年というダブルアニバーサリーイヤーでは、日本武道館で開催した安全地帯35周年記念ライブでは2日間で2万5000人の動員を記録した。2018年・2019年もオーケストラ公演、ソロツアーと精力的に活動。2019年11月安全地帯として約30年ぶりのスタジアムライブ「安全地帯 IN 甲子園球場 さよならゲーム」を敢行、3万8000人を動員し、圧倒的なボーカル力で観客へ感動をもたらした。2020年12月、6年ぶりとなるニューアルバム『Chocolate cosmos』リリース。第71回NHK紅白歌合戦に24年ぶりの出場を果たし、オーケストラとともに披露した「田園」は、熱い感動とともに全国で大きな反響を呼んだ。2021年、1月より再開されたオーケストラ公演「PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN RENAISSANCE “ОТТЕПЕЛЬ(オーチェペリ)”』」(4都市6公演)、続いて6月より開催の “КАПЕЛЬ(カペーリ)”(7都市8公演)公演では、各地で大喝采を巻き起こした。同年9月からはバンド編成による「玉置浩二Concert Tour 2021 故郷楽団~Chocolate cosmos」を全国24都市/27会場にて敢行。2022年にはソロデビュー35周年そして安全地帯デビュー40周年を迎えた。



