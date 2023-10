[ぴあ株式会社]





『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 4 WANIMA』ツアー会場限定特典アザーカバー



10月10日(火)に発売される、まるごと1冊WANIMAを特集する『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 4 WANIMA』(ぴあ株式会社発行・発売 /音楽誌『PMC』の特別編集本)につきまして、本日、ツアー会場限定特典を解禁し、デザインを公開します。



新たに解禁する特典は、撮りおろし写真を使用したアザーカバー。11月からスタートするWANIMAのライブツアー「Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-」会場で購入された方限定の特典です。



『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 4 WANIMA』(10月10日発売)



『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 4 WANIMA』は、4年ぶりの3rdフルアルバム『Catch Up』の公式ガイドブックとして出版される2度目の“まるごと1冊WANIMA”大特集本。WANIMAメンバーによるロングインタビューをはじめ、ぴあ名物100Q(100問100答)、最新ミュージックビデオ「夏暁」のシューティングや9月2・3日に地元・熊本で開催した「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2023」の取材も敢行。同フェスの出演アーティスト(DAY1)10-FEET、sumika、INI、coldrain、SEKAI NO OWARI、関ジャニ∞(DAY2)MONGOL800、ASIAN KUNG-FU GENERATION、KREVA、ONE OK ROCK、UVERworld、ELLEGARDENをはじめ、WANIMA関係者の証言ほか、WANIMAに関わるさまざまなコンテンツを掲載。どうぞお楽しみに。



また、発売を記念して以下店舗では『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 4 WANIMA』で撮り下ろした写真(A4サイズ6枚)を掲示します。こちらにも足をお運びください。

タワーレコード渋谷店(東京都)

蔦屋書店 熊本三年坂/蔦屋書店 嘉島/蔦屋書店 小川町(以上、熊本県)

(期間: 10月10日(火)~ ※1週間程度/終了日は現在未定)



なお、既報の通り、10月30日(月)都内某所でのWANIMAによる解説イベントへの応募も受付中(「抽選応募申込券」配布期間は、タワーレコード オンライン:10月10日(火)23:59まで。店舗:10月10日(火)商品入荷時~10月18日(水)閉店時まで))。







『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 4 WANIMA』タワーレコード特典ポストカード



『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 4 WANIMA』HMV&BOOKS特典ポストカード



『ぴあMUSIC COMPLEX(PMC)SPECIAL EDITION 4 WANIMA』楽天ブックス特典ポストカード









表紙 WANIMA

ロングインタビュー&撮りおろしグラビア

ぴあ名物100Q

「1CHANCE FESTIVAL 2023」レポート、アーティストコメント

関係者による証言

読者アンケート ほか

※仕様、構成、内容等は変更される場合がありますのでご了承ください。







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-10:40)