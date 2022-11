[株式会社フェリシモ]

「みんな誰かのサンタクロース」をテーマに小学校3~6年生の親子を対象に先着18組限定で参加者を募集中



フェリシモは、12月3日(土)・12月18日(日)の2日間、親子で願いを探究するイベント『フェリシモこども願い研究室』を開催します。「みんな誰かのサンタクロース」をテーマに、自分の願いを探究するワークに加え、大切な誰かの願いをかなえるために自分に何ができるのかを考えるワークショップを神戸で開催します。クリエイティブパートナーに株式会社spaceの福本理恵氏、一般社団法人Think the Earth理事の上田壮一氏を迎え、2日間を通じ、自分の大切な人に向けた世界にひとつだけのクリスマスプレゼントを企画します。願いを形にし、身近な人と一緒にしあわせになる体験をします。小学校3~6年生の親子を対象に先着18組限定で募集しています。(12月2日まで/定員になり次第受け付けを終了)











◆『フェリシモこども願い研究室』の概要(参加無料)

・申し込みフォーム>> https://feli.jp/s/pr221117/1/

【日時】

Day1:12月3日(土)13:00-16:00

Day2:12月18日(日)13:00-16:00

【募集人数】

親子18組 (事前申し込み制)

※2日とも参加できる方に限ります

【対象】

小学校3年生~6年生の親子

【場所】

Day1:KIITO300

兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4 デザイン・クリエイティブセンター神戸

https://kiito.jp/kiito300/

Day2:Stage Felissimo 3F(フェリシモ本社3階)

兵庫県神戸市中央区新港町7-1

https://feli.jp/s/pr221117/2/

【内容】

Day1:自分ってどんな人?願いってなに?自分の願いを探究してみよう。

12:30 開場

13:00 願いの力を感じてみよう

13:30 まずは自分自身を探究してみよう

14:30 自分の願いを探究してみよう

15:30 願いは社会を変えるかも?を感じてみよう

15:50 クロージングトーク。Day2までどうやって過ごそう??

16:00 解散

Day2:誰かの願いを叶えるために何ができる?を考えてみよう。

12:30 開場

13:00 誰のどんな願いを叶えたいか、考えてみよう

13:30 大切な人の願いを叶えるために、何がプレゼントできるかを考えてみよう

何をプレゼントする?

どんな箱にいれてみる?

どんな言葉をそえてみる?

どうやって渡す?

15:50 クロージングトーク・2日間の振り返り

16:00 解散

【持ち物】

筆記用具



◆クリエイティブパートナー

福本 理恵(ふくもと りえ)〈株式会社SPACE 代表取締役 〉

東京大学大学院博士課程にて認知心理学を研究する過程で体調を崩し、博士課程を中退。それを契機に食の道へ転身し、「種から育てる子ども料理教室」を主宰。2012年からは東京大学先端科学技術研究センターに戻り、農と食から教科を学ぶ「Life Seed Labo」を企画。その後、「異才発掘プロジェクトROCKET」のプロジェクトリーダーとして、探究カリキュラムの開発に関わるとともに、ユニークな子ども達が活かされる環境作りに従事。一人ひとりを生かす学びの知見を生かし、2020年8月にSPACEをスタート。国、自治体、企業と恊働して個別最適な学びの実装を展開している。





上田 壮一(うえだそういち)〈一般社団法人Think the Earth 理事/プロデューサー〉

広告代理店勤務を経て、2001年にThink the Earth設立。以来、コミュニケーションを通じて環境や社会について考え、行動するきっかけづくりを続けている。主な仕事に地球時計wn-1、プラネタリウム映像「いきものがたり」、書籍『百年の愚行』『1秒の世界』『気候変動+2℃』ほか。2017年に「SDGs for School」プロジェクトを開始し、2018年に『未来を変える目標 SDGsアイデアブック』を編集・発行した。グッドデザイン賞審査委員(2015-2017)、「STI for SDGsアワード」選考委員(2019-)、国立環境研究所 社会対話・協働推進オフィスアドバイザーなどを歴任。多摩美術大学客員教授。



このプログラムは神戸市による令和4年度こどもの創造性を育む団体活動助成金選定事業です。

神戸市の発表情報>> https://www.city.kobe.lg.jp/a05822/design/kiitopress31.html



