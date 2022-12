[日本コロムビア株式会社]

沖井礼二と清浦夏実によるポップ・バンドTWEEDEESが、“レコードの日”の12月3日(土)に発売した最新アルバムから、新曲「Victoria」のミュージックビデオを公開した。









CDとアナログレコード(LP)でリリースされた4th Full Album『World Record』は、異なる分野の作品やプロジェクトとのコラボレーション楽曲を通じ、様々な世界に飛び込んでいったTWEEDEESが綴った”世界の記録”。



ミュージックビデオが制作された「Victoria」は、TWEEDEESの作曲を担当する沖井礼二が “あらゆる分断への抵抗”だと語るアルバムの1曲目を飾るポップチューンで、<喜びの歌で満たせよ空を>と歌う清浦夏実の凛としたボーカルと沖井礼二の軽やかに踊るベースが印象的な、希望に満ちた1曲となっている。

ミュージックビデオは、アーティスト写真も担当したカメラマン・スエヨシリョウタが手掛けた。

颯爽と摩天楼の中を闊歩するクールなシーンだけでなく、二人のキュートな一面も楽しめるので要チェックだ。



また、プロ・アマを問わずバンドの公式レビューを書けるアンバサダー企画<TWEEDEES「World Record」Reviewer>がアルバムの発売に合わせてスタート。

アルバム収録曲のレビューをツイートすると、採用された投稿がTWEEDEES公式YouTubeチャンネルで後日公開されるオフィシャルオーディオの概要欄に名前と共に掲載される。

詳細はコロムビアホームページを確認しよう。



■TWEEDEES『Victoria』Official Music Video

https://youtu.be/NCv6M4ep8aE



■レビュー投稿キャンペーン

アンバサダー企画<TWEEDEES「World Record」Reviewer>

詳細: https://columbia.jp/artist-info/tweedees/info/81574.html



[概要]

New Album「World Record」収録曲のレビューをツイートしてください。

採用されたレビューは、アルバムリリース後にTWEEDEES YouTubeチャンネルで公開予定のOfficial Audioの概要欄にお名前と共に記載させていただきます。

これであなたも公式レビュアー!素敵なレビューをお待ちしています。

[応募期間]

・12/3(土)00:00~12/11(日)23:59

[参加方法]

・アルバム「World Record」を聴き、レビューを書きたい楽曲を見つける。

・楽曲名、筆者名(ニックネーム可)、ハッシュタグ「#TWEEDEESレビュー」の後にレビューを書きツイート。

・文字数は3スレッド(ツリー)投稿分の約500文字まで

[レビュー掲載期間]

・2022/12/14(水)~2023/3/31(金)



■リリース情報

4th Album「World Record」

2022.12.3(土)リリース

COCP-41930(CD)¥3,300(¥3,000+ tax)



<収録曲>

01. Victoria

02. Béret Beast

03. ファズる心

04. ルーフトップ・ラプソディ

05. meta meta love

06. GIRLS MIGHTY

07. 二気筒の相棒

08. Sinfonia! Sinfonia!!! TWEEDEES ver.

09. Day Dream

10. Hello Hello



COJA-9477(アナログ) ¥4,620(¥4,200+ tax)



<収録曲>

[Side A]

01. Victoria

02. Béret Beast

03. ファズる心

04. ルーフトップ・ラプソディ

05. meta meta love

[Side B]

01. GIRLS MIGHTY

02. 二気筒の相棒

03. Sinfonia! Sinfonia!!! TWEEDEES ver.

04. Day Dream

05. Hello Hello



配信:https://tweedees.lnk.to/worldrecord





【TWEEDEES『World Record』購入者特典情報】

対象店舗にてご購入いただいた方にオリジナルの特典をプレゼントいたします。

※特典は無くなり次第終了となります。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。特典の有無の詳細は各店舗までお問い合わせ下さい。



●タワーレコード

・「World Record」ステッカー (CD購入者)

CD:https://tower.jp/item/5549053



・印刷メッセージ入り特別レシート(CD購入者、LP購入者)

タワーレコード全店(タワーレコードオンラインは除く)にて、対象商品「World Record」を購入いただくと印刷メッセージ入りレシートをプレゼント!(2022年12月2日(金)~12月10日(土))

※アナログの販売開始日は12月3日(土)となります



●アマゾン

・メガジャケ (CD購入者、LP購入者)

CD(メガジャケ付) :www.amazon.co.jp/dp/B0BDQLH1SH

LP(メガジャケ付):www.amazon.co.jp/dp/B0BDQKHLLL



■ライブ・イベント情報

●『TWEEDEESアルバム「World Record」発売記念パイドパイパーハウス店長イベント』

12月10日(土) 15:00 @タワーレコード渋谷店6F パイドパイパーハウス

【イベント内容】

TWEEDEESがパイドパイパーハウス店長として店頭に立ち、皆様をお出迎えします。

また「サイン会参加券」をお持ちのお客様を対象にTWEEDEESが「World Record」のジャケットにサインをお入れいたします。

イベント詳細:https://columbia.jp/artist-info/tweedees/live/81112.html



●『おしゃべりTWEEDEES vol.3』

12月17日(土)@ LOFT9 Shibuya

第一部 OPEN 11:30 / START 12:00

第二部 OPEN 14:30 / START 15:00

※入れ替え制

前売券¥3,000/当日券¥3,500 (+要1オーダー以上)

チケット受付中

第一部:https://t.livepocket.jp/e/si7du

第二部:https://t.livepocket.jp/e/uzyyw

[お問い合せ] LOFT9 shibuya 03-5784-1139



●『TWEEDEES World Record Revue』

1月9日(月祝) @ビルボードライブ東京

1stステージ 開場15:30 開演16:30

2ndステージ 開場18:30 開演19:30

※入れ替え制



サービスエリアS指定席¥7,000-

サービスエリア指定席¥5,900-

サービスDuoシート¥7,550-(ペア販売)

サービスDXシートカウンター¥8,100-

サービスDXシートDuo¥8,100-(ペア販売)

カジュアルエリア¥5,400-(1ドリンク付)



チケット受付中

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13769&shop=1

[お問い合せ] ビルボードライブ東京03-3405-1133



■「TWEEDEES」プロフィール

清浦夏実と沖井礼二によるポップ・グループ。2015年結成。

2015年3月18日、日本コロムビアより1st Album「The Sound Sounds.」 をリリースし、ミュージックマガジン誌レビューでは10点満点、2015年年間ベストアルバム 歌謡・J-POP部門では8位にランクインと高評価を得る。

2016年7月20日、セカンド アルバム「The Second Time Around」をリリース。

2017年4月よりNHK Eテレ「おじゃる丸」のエンディングテーマを担当し、この楽曲を収録したミニアルバム「à la mode」を同年6 月21日にリリース。

2018年10月には3rd ALBUM「DELICIOUS.」をリリース。

高い音楽性とファッション性を持ちつつ等身大のフレンドリーなキャラクターで臨むステージングのライブにも定評がある。様々な面でポップス/ロックの「王道」を貫くTWEEDEESは世代を超えて時代の潮目となりつつある。



■「TWEEDEES」リンク

HP: http://www.tweedees.tokyo

Twitter: https://twitter.com/tweedees_tokyo

Facebook: https://www.facebook.com/tweedees/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCykdxsKNCsqZOI-F0e2sLLw

TWEEDEES CLUB: https://tweedees.bitfan.id

日本コロムビア TWEEDEES Website: https://columbia.jp/tweedees/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/03-13:46)