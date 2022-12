[日本コロムビア株式会社]

本日 “reGretGirl presents 忘れられないツーマンツアー2022” のツアーファイナル、札幌cube gardenにて、2023年2月1日(水)にMajor 2nd Full Album『tear』のリリースとワンマンツアーの開催が発表された。







『tear』は、メジャーデビュー作『カーテンコール』以来約2年ぶりとなる、12曲入りのフルアルバム。これまでの作品の多くが”失恋”を題材に制作されてきたが、今作では20代後半になったメンバーによる「等身大の詞世界」が自身の人生感と共に変化していく様子が垣間見える。

アルバムはtear box盤と通常盤の2形態になっており、tear box盤には今年9月から11月にかけて実施した連続映像企画「Music Video & Story “煙の行方”」の未公開シーンを収録したディレクターズ・カット版、メンバー・キャストによる座談会、2022年に公開した6本のMusic Videoを収録したDVDが付属。加えて、バンドの大きなメッセージの1つである「泣きたいときには我慢せずに泣いてもいいんだぜ」という思いを伝えられるアイテムとして「tearオリジナルハンカチーフ」を同梱。パッケージも特別仕様となっており、必携のアイテムとなっている。



また、店舗別の購入特典も発表された。

タワーレコードオリジナル特典「ポケットティッシュカバー」、Amazon.co.jpオリジナル特典「メガジャケ」、コロムビアミュージックショップオリジナル特典「サイン入りB3ポスター」、その他応援店「ポストカード」となっており、特典は先着で数量に限りがあるので、早目に予約もしくは購入をしよう。



そして、収録曲の中から新曲「サムデイルーザー」が2022年12月7日(水)に配信リリースされることも決定した。

「サムデイルーザー」は、日常を取り巻く様々な「泣きたいこと」に寄り添うアップナンバー。バンドの持ち味であるキャッチーなメロディーはそのままに、体を揺らしたくなるようなリズミカルなサウンドが心地よい、ライブで聴くのが楽しみな曲に仕上がっている。配信を楽しみに待とう。



更に、アルバムリリースに伴い、全国15箇所を回る「reGretGirl presents winter oneman tour 2023 “tear”」が開催される。「reGretGirl Fanclub」ではチケット最速先行の受付がスタート。以降のチケット販売に関しては、バンドのオフィシャルHPをチェックしよう。



■reGretGirl presents winter oneman tour 2023 “tear”

2023.2.18 (土) 札幌 PENNY LANE 24

2023.2.22 (水) HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2

2023.2.23 (木・祝) 仙台 Rensa

2023.2.25 (土) 長野CLUB JUNK BOX

2023.2.26 (日) 名古屋 DIAMOND HALL

2023.2.28 (火) KYOTO MUSE

2023.3.02 (木) HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2023.3.04 (土) 高松DIME

2023.3.05 (日) 広島SECOND CRUTCH

2023.3.11 (土) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2023.3.12 (日) 金沢EIGHT HALL

2023.3.15 (水) Live House 浜松窓枠

2023.3.17 (金) 福岡 DRUM LOGOS

2023.3.19 (日) BIGCAT

2023.3.27 (月) EX THEATER ROPPONGI

チケット価格: ¥4,000(税込)



ファンクラブ(Fanclub)先行

受付期間: 12/2(金)21:00~12/7(水)23:59

reGretGirl Fanclub: https://fanicon.net/fancommunities/2562





【リリース情報】

Digital Single

「サムデイルーザー」

■配信開始日: 2022/12/7(水)

■品番価格: COKM-44118 ¥263 (tax in)





Major 2nd Full Album

『tear』

■発売日: 2023/2/1(水)

■品番価格:

【tear box盤[CD+DVD+tearオリジナルハンカチーフ]】 COZP-1978-9 ¥4,840 (tax in)

【通常盤[CD]】COCP-41983 ¥3,080 (tax in)

■収録曲:

「サムデイルーザー」他、全12曲



<特典内容>

●タワーレコードオリジナル特典

ポケットティッシュカバー

●Amazon.co.jpオリジナル特典

メガジャケ

●コロムビアミュージックショップオリジナル特典

サイン入りB3ポスター

●その他応援店

ポストカード

<対処店舗>

HMV全店(オンライン含む)

その他応援店



■商品予約ページ: https://lit.link/reGretGirl





【Profile】

2015年大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

2017年12月に初の全国流通盤『my』をリリース。代表曲「ホワイトアウト」のMVが3,300万回再生を突破。(2022年12月現在)

2019年9月に3rd Mini Album『soon』をリリース。全国13箇所のリリースワンマンツアー「coming soonツアー」は全公演SOLD OUT。

2020年10月、TOKYO MXの月曜ドラマ「片恋グルメ日記」オープニング主題歌に「pudding」が起用される。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』にて日本コロムビアよりメジャーデビュー。



2022年4月から3ヶ月連続配信リリースを実施。同年6月から実施した対バンツアー「LOVE×CALL TOUR 2022」は各所SOLD OUT。

同年9月から再び3ヶ月連続配信リリースを実施。同時に全国20箇所のツーマンツアー「reGretGirl presents 忘れられないツーマンツアー2022」を開催、各所SOLD OUT。



2023年2月1日にMajor 2nd Full Album『tear』をリリース。リリースツアーとして、全国15箇所のワンマンライブ「reGretGirl presents winter oneman tour 2023 “tear”」を開催。

幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、全ての恋愛経験者に寄り添い続けるだろう。



バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。





■reGretGirl Official SITE

https://www.regretgirl.com/

■reGretGirl Official Twitter

@rgg_official

https://twitter.com/rgg_official

■reGretGirl Official Instagram

@regretgirl_official

https://www.instagram.com/regretgirl_official/

■reGretGirl Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial

■reGretGirl Fanclub

https://fanicon.net/fancommunities/2562



