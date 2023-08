[東急ホテルズ]

2023年9月7日(木)~11月5日(日)



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(所在地:大阪市此花区、総支配人 大賀 兆)は、2023年9月7日(木)~11月5日(日)の期間、【1日3組限定】「ハッピーハロウィーン!ブラックゴーストケーキ付ステイ」を販売します。その予約受付を2023年8月25日(金)より開始いたします。







WEB: https://parkfront-hotel.com/news/109597



「1日3組限定 ブラックゴーストケーキ付ステイ」は、ハロウィーン気分をお部屋でお楽しみいただけるオリジナルケーキ付きの宿泊プランです。インパクト大のケーキは本プラン限定でご用意。直径12cmの黄桃ケーキに、秋の食材「むらさき芋」を使ったホイップクリーム、栗とさつま芋の甘露煮、シャインマスカット、キュートな笑顔で笑いかけるお化けをかぼちゃのクッキーシュー、スポイトに入った赤い血に見立てたストロベリーソースで飾り付けました。



むらさき芋のホイップクリームをひとくち食べると歯が“ブラック”になってしまうかも。思わずクスっと笑えるハロウィーン気分たっぷりのケーキに仕上げました。ご友人やパートナーの皆様と思い出に残るご滞在をお過ごしください。



※写真はイメージです。

※仕入れ状況により、内容を変更することがございます。







<プラン概要>





プラン名 :【1日3組限定】「ハッピーハロウィーン!ブラックゴーストケーキ付ステイ」

予約期間:2023年8月25日(金)~11月1日(水)

宿泊期間:2023年9月7日(木)~11月5日(日)

料金:お1人様17,125円~(消費税・サービス料込)

内容:

■パークの夜景が一望できる「スーペリアフロア パークビュールーム」

■ブッフェダイニング「アーカラ」のご朝食

■ハロウィーンケーキ「ブラックゴーストケーキ」付き

提供方法: 17時30分~22時のお時間に、ホテル3階レストランブッフェダイニング「アーカラ」入口でお渡しいたします。

※本プランのケーキはお部屋へのお届けは承っておりません。あらかじめご了承ください。

予約:https://parkfront-hotel.com/news/109597



※ご利用人数により価格は異なりますのでご了承ください。

※上記料金は4名様1室時の料金となります。



施設情報







ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに1番近いオフィシャルホテル。ユニバーサルシティ駅と、パークを結ぶメインストリートに面し、メインゲートの正面に位置するという絶好のロケーションを誇ります。

ホテル全館でパークの本場アメリカの

エンターテイメントシーン等をイメージしたデザインを展開。

所在地:大阪府大阪市此花区島屋6‐2‐52

開業日:2015年8月1日

規模:地上28階(高さ約100m)

客室:全598室(4~28階)(フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは3階)

駐車場:95台(ホテル1・2階)



《レストランからのお知らせ》

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3Fブッフェダイニング「アーカラ」では、ハロウィーンブッフェを開催しています。

https://parkfront-hotel.com/news/108788











ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved. CR23-3099



