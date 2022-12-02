9mm Parabellum Bullet、12月9日(金)…
［日本コロムビア株式会社］
来年の結成19周年イヤーの詳細を語る1時間のトーク番組を生配信！
9mm Parabellum Bulletが12月9日(金)の21時から、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.18を生配信することを発表した
今年定期的に配信していたYouTube Liveだが今回が2022年最後の配信となり、菅原卓郎と滝 善充の2名が出演。
9枚目のオリジナルアルバム「TIGHTROPE」のリリースや、全国ツアーを開催した2022年の振り返り、結成19年のアニバーサリーイヤーとなる来年2023年の動きが発表される1時間のスペシャル番組となる。ぜひチェックしてもらいたい。
＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.18＞
配信日：2022年12月9日(金)21：00～22:00予定
出演：菅原卓郎、滝 善充
配信URL: https://youtu.be/1Lr7HRPnJaM
■Release
9mm Parabellum Bullet
Now On Sale
9th Album
「TIGHTROPE」
COCP-41808 ￥3,000+税
初回生産分のみスリーブ＆フォトブックレット付き
1.Hourglass
2.One More Time
3.All We Need Is Summer Day
4.白夜の日々
5.淡雪
6.Tear
7.タイトロープ
8.Spirit Explosion
9.泡沫
10.煙の街
■LIVE
「逆三角関係」
日時：2023年3月17日(金) OPEN17：00 START18：00
出演：9mm Parabellum Bullet、HERE、folca
会場：新宿BLAZE
チケット代：￥5,500(税込、ドリンク代別)
オフィシャルHP：https://9mm.jp/
日本コロムビアアーティストHP：https://columbia.jp/artist-info/9mm/
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/02-21:46）
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