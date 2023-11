[阪神電気鉄道株式会社]

ナイター照明や外野スタンドを照らす本イベント限定のカラー照明を使った演出も。



阪神電気鉄道株式会社(本社:大阪市福島区、社長:久須勇介)が運営する阪神甲子園球場では、来年開場100周年を迎える新年のイベントとして、「ナイターグラウンド見学会 supported by Panasonic」を開催します。





球場のグラウンドのフェンス際にある内外野の人工芝エリアを自由に散策いただけるほか、選手が使うベンチの見学なども可能です。見学時間中には、2023年に「第41回日本照明賞」を受賞したパナソニック製のナイター照明の演出を実施するほか、パナソニックの協力により外野スタンドを照らすカラー照明も本イベント限定で設置します。日没後の開催を生かした、普段の野球観戦では味わえない球場の幻想的な空間をお楽しみください。詳細と参加方法は以下のとおりです。



■イベント概要

名称:

阪神甲子園球場100周年記念 ナイターグラウンド見学会 supported by Panasonic

開催日時:

2024年1月4日(木)~1月8日(月・祝)の5日間、各日2部開催

1部:17:15~18:00 / 2部:18:15~19:00

開催場所:

阪神甲子園球場グラウンド(内外野の人工芝エリア、ベンチ)

料金:

おとな:3,800円/高校生:3,200円/こども(4歳~中学生):2,600円

購入方法:

下記サイトにおいて、11月24日(金)14:00発売開始

各開催枠の開始予定時刻まで購入可能。ただし、先着順で上限に達し次第販売終了。

https://l-tike.com/koshien100th-groundtour/



参加特典:甲子園歴史館入館券(※)

BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 1種目体験券(※)

来場記念ポストカード



(※)・阪神甲子園球場に隣接する商業施設「甲子園プラス」の2階にある「甲子園歴史館入館」およびバーチャルバッティングセンター「『BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN』1種目体験」です。

・入館および体験は、ご購入いただいたチケットの半券を切り離さずに各施設受付にてご提示ください。切り離された半券は無効となります。悪しからずご了承ください。

・入館および体験は、イベント当日以降、2024年2月29日(木)までご利用いただけます。ただし、甲子園歴史館及びBE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INはメンテナンスのため、2024年1月29日(月)~2月6日(火)まで休館となります。予めご了承ください。

・入館券および体験券の有効期間中の各施設の営業時間は次のとおりです。

「甲子園歴史館」 営業時間10時~17時(最終入館16時30分)

「BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN」営業時間10時~18時(最終受付17時40分)

本イベント開催期間中は甲子園歴史館の営業終了時間を18時までに延長、最終入館、最終受付の時間も1時間後ろ倒し。



開場100周年を迎える阪神甲子園球場のグラウンドをいち早く体験できるイベントです。照明が灯るシーズン中とは趣の異なる阪神甲子園球場をグラウンドからお楽しみいただけます。特に、外野スタンドを彩るカラー照明を用いた演出は本イベントが初の試みとなります。



■主催・協賛

●主催:阪神甲子園球場

●協賛:パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社



■注意事項

・本資料の画像は全てイメージです、実際の状況とは異なりますのでご了承ください。

・天候及びグラウンド状況によっては、イベントの内容、コース等が予告なく変更となる可能性があります。

・開催時期が阪神甲子園球場のオフシーズンとなるため、工事中の箇所があり、普段の球場の状態とは異なります。予めご了承の上、ご参加ください。

・その他、主催者及び関係各団体の責によらない理由による本イベントの中止、またはイベント内容の変更等が発生した場合(感染症の流行を理由とする場合は、政府要請の他、主催者側の自主判断によるものも含みます。)、参加費の返金をいたしません。悪しからずご了承ください。

・本企画は雨天決行ですが、荒天の場合、中止となる場合がございます。また、お客様自身で雨具のご準備をお願いいたします。

・グラウンドの人工芝エリアにご案内しますので、運動靴でお越しください。またピアスをはじめとしたアクセサリーなど落とされる可能性のあるものは、お持込みできません。なおグラウンドの土、天然芝生部分にはお入りいただけません。

・イベントで発生した怪我やその他事故等には一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。





