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氷川きよし　未配信楽曲全５８９曲、　本日、一斉配信解禁！！！…

氷川きよし　未配信楽曲全５８９曲、　本日、一斉配信解禁！！！　氷川きよし　デビューシングル「箱根八里の半次郎」から　最新シングル「甲州路」までの未配信楽曲全５８９曲一斉解禁スタート！！！

［日本コロムビア株式会社］




アーティストとして音楽ジャンルを超えて日々進化し続ける氷川きよし(45)。

本日、11月30日(水)に氷川きよしの未配信楽曲全589曲が各種ダウンロード配信サービス／サブスクリプション配信サービスにて一斉解禁がスタートした。

これまでは「限界突破×サバイバー」やアルバム「You are you」などポップス作品を中心に作品を限定して配信を行っていたが、今回これまで未配信だった全589曲が一斉配信解禁となった。

2000年2月2日に発売されたデビューシングル「箱根八里の半次郎」から最新シングル「甲州路」までの全シングルとカバー曲232曲を含む10月末日発売までの全アルバム作品も配信スタート。

各配信サイトではそれぞれのプレイリストも本日より公開となっている。

■氷川きよしリンク
https://lnk.to/HikawaKiyoshi


【配信特設サイト公開】

ストリーミングとダウンロードの仕組みがよく分かる特別サイト「音楽配信サービスで氷川きよしを聴こう」もリニューアル公開！
https://columbia.jp/hikawa/digital589/

【配信施策展開中】

■Spotify
『氷川きよし、23年間の軌跡を振り返る15の楽曲』公開
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWUaKAoV5qcwm?si=2e159bb4f4d847b2

■Amazon Music
『Best of 氷川きよし』公開
「直筆サイン入りクリアスタンド」キャンペーン実施中
https://music.amazon.co.jp/artists/B00FAMQCZ0

■dヒッツ「myヒッツ追加」キャンペーン
https://music-service.dmkt-sp.jp/dhits/kiyoshi/202211/

■mora「氷川きよし 一斉解禁記念インタビュー」公開
SNS連動プレゼントキャンペーン実施中
https://mora.jp/topics/news/kiyoshi_hikawa_221130/?fmid=TOPICSTAB

■氷川きよし公式Instagram:hikawa_kiyoshi_official https://www.instagram.com/hikawa_kiyoshi_official/
■氷川きよしオフィシャルサイト
https://columbia.jp/hikawa/info.html

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/30-12:16）

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