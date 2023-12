[吉本興業株式会社]



このたび12月30日(土)東京ガーデンシアターで開催する、吉本興業株式会社主催イベントYOSHIMOTO presents 『 DAIBAKUSHOW 2023 』 の第二部のラスト一枠をかけた有料配信チケット購入者のFANYプレミアムメンバーの方から抽選で、ネタバトル挑戦者のサイン入りチェキのプレゼントや、月面劇場での裏側無料配信・過去のネタ動画配信・ROBLOX版月面横丁のほか、DAIBAKUSHOW公式のLINEオープンチャットを実施することが決定いたしました。

FANYプレミアムメンバー限定・抽選プレゼント





■DAIBAKUSHOW2023 最後のDAIGEININ決定戦

~第二部ラスト一枠出演争奪ネタ最終決定戦 in DAIBAKUSHOW 楽屋~



FANYプレミアムメンバーの皆様にプレゼント!

配信チケットをご購入いただき、応募いただいたプレミアムメンバー様に抽選でネタバトル挑戦者の【サイン入りチェキ】をプレゼント!



【ネタバトル出演者】

スカチャン、ケビンス、サンシャイン、9番街レトロ、エルフ、オダウエダ、金魚番長、10億円、マリーマリー、エバース、シシガシラ、バンビーノ



他、DAIBAKUSHOWグッズのプレゼントも実施いたします!詳細はFANYオンラインチケット販売ページをご確認ください。



【日時】12月30日(土) 配信開始15:00(16:15終了予定)

【出演者】

MC:おいでやすこが、ゆりやんレトリィバァ

観覧芸人:笑い飯、レイザーラモン、見取り図、マユリカ

ネタバトル挑戦者:スカチャン、ケビンス、サンシャイン、9番街レトロ、エルフ、オダウエダ、金魚番長、10億円、マリーマリー、他

【料金】1,000円

【チケット】https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/daibakushow2023-231230

※12月9日(土)10:00~FANY Online Ticketにて発売開始(販売ページは販売開始時間よりアクセス可能となります)

※見逃し視聴は2024年1月6日(土)15:00まで ※販売は2024年1月6日(土)12:00まで

DAIBAKUSHOW2023 オープンチャット





■【公式】DAIBAKUSHOWオープンチャット

【日時】2023年12月25日(月)~12月30日(土)

【内容】オープンチャットでは、公開されていない未公開のメインビジュアル写真や、当日の会場舞台裏のオフショットなどここでしか見られない情報を発信いたします。事前のキャンペーンや各種お知らせ、当日会場の様子などの情報もお届けいたします。会場に来られる方も、そうでない方にもお楽しみいただけコンテンツとなっておりますので、DAIBAKUSHOW2023をさらにお楽しみいただけます!

【参加方法】リンクの読み取り・QRコードの読み取り

【招待方法】 「友だちを招待」「リンクをコピー」「リンクをシェア」「QRコードをシェア」の4パターン

https://x.gd/c05xY



FANYブース企画





■FANYアプリの会員証を提示orその場でDLされた方、

先着1000名様にDAIBAKUSHOW特別ステッカーをプレゼント !



■FANYコミュ会員&新規入会者限定 サイン入りチェキ抽選会実施!

【日時】2023年12月30日(1部の開演前、1部と2部の間、2部の公演後)

【場所】東京ガーデンTHEATER 2階ホワイエエリア【FANYブース】

【対象者】対象のFANYコミュファンクラブに入会されている方&入会してくださった方

【内容】本人のサイン入りチェキが当たる抽選会にご参加いただけます! まだどこにも出ていない未公開写真やマネージャーさんが撮影した写真に、サインとDAIBAKUSHOW2023の文字が入ったレアチェキが当たるチャンス! 是非ご参加ください! ※チェキの写真は選べずランダムではありません。 例)マユリカの「うなぱっちん!!」ご入会の方→マユリカのチェキが当たる抽選にご参加可能。マユリカ以外のチェキは当たりません。 ※無くなり次第終了



【対象のFANYコミュ】 ※五十音順

・囲碁将棋(IGOSHOGI GARAGE https://www.ig-garage.com/)

・蛙亭(蛙亭公式ファンクラブ ケロケロ☆通信 https://www.kaerutei-krkrnews.com/)

・かまいたち(おまえたち https://www.omaetachi.net/)

・銀シャリ(銀シャリふぁん倶楽部 https://www.ginsharifanclub.com/)

・空気階段(空気階段の屋上 https://www.kukikaidan-okujo.com/)

・コットン(コットン100% https://mosh.jp/services/37025)

・テンダラー白川悟実(ジ・白川倶楽部~ジ・白川バンドファンクラブ~ https://mosh.jp/services/36079)

・南海キャンディーズ山里(山里良太の365 https://www.yamasato365.com/)

・ニューヨーク(ニューヨークOfficialオンラインサロン https://mosh.jp/services/20074)

・NON STYLE(いまさらファンクラブ https://www.nonstyle-fc.com/)

・マユリカ(うなぱっちん!! いっちょあがり https://www.mayurika-official.com/)

・見取り図(見取り図ポッセ https://www.mitorizu-posse.com/)

FANYコミュ一覧 https://commu.fany.lol/

FANYブース企画





■すぐる画伯イラストコーナー



【日時】2023年12月30日(土)(1部と2部の間)

1.14:35~14:45 2.14:50~15:00 3.15:05~15:15 4.15:20~15:30

5.15:35~15:45 6.15:50~16:00 7.16:00~16:15

【場所】東京ガーデンTHEATER 2階ホワイエエリア(FANYブース)

【内容】限定7枠!すぐる画伯イラストコーナー ~あなたのほのぼの似顔絵を描きます~

SNSで話題のイラスト芸人”すぐる画伯”による似顔絵制作。

すぐる画伯が似顔絵を描いてデータでお渡しします!アイコンなどにぴったり、大好評の似顔絵です。

【応募方法 ・事前申し込み制 ・応募方法について】

DAIBAKUSHOWホームページ、DAIBAKUSHOWオープンチャットにて近日公開予定



【作品紹介】

Instagram:https://www.instagram.com/suguru_gahaku/

LINEスタンプ:https://store.line.me/stickershop/product/13427551/ja

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCKGJ0LU1hxkYQtf5_eRPQpw

月面劇場







■月面劇場inDAIBAKUSHOW 裏側無料配信/過去動画配信

【日時】

12月25日(月)~1月6日(土)



【内容】

FANY X 月面劇場では12月25日(月)

から1月6日(土)までコラボ企画を実施!

DAIBAKUSHOW2023当日には無料配信

のほか、期間中過去のネタ動画を配信します!



DAIGEININインタビュー

配信時間:9:50~10:35予定

MC:次長課長河本、出演者インタビュー:プラスマイナス、サルゴリラ

概要:出番前の出演者インタビュー テーマ「今年の振り返り、今年のDAIBAKUSHOWへの意気込み」など

・通し企画の「スイカゲーム」の説明



DAIBAKUSHOWグッズ DAIBAKU紹介!

配信時間:12:00~12:45予定

MC:銀シャリ、出演:ニューヨーク、オズワルド、コットン



裏側KARIMONO RACE

配信時間:13:50~14:35予定

MC:次長課長河本、出演:アインシュタイン、ギャロップ、佐久間一行



DAIGEININインタビュー

配信時間:16:25~17:10予定

MC:バイク川崎バイク、出演者インタビュー:マヂカルラブリー、金属バット、囲碁将棋

・通し企画のスイカゲーム中間発表など



DAIBAKUSHOWフード DAIBAKU紹介!

配信時間:18:40~19:25

MC:バイク川崎バイク、出演:ミルクボーイ、ニッポンの社長、ロングコートダディ



裏側ENDING 劇場

配信時間:20:15~21:00予定

MC:バイク川崎バイク、出演:蛙亭・ミキ



■通し企画 スイカゲーム大会:2023年流行の吉本スイカゲームキングを決める。

※生配信の開始時間は現場の進行により変更や、前後する場合がございますのでご了承ください。 本編 MC部分の中継映像。

■過去動画配信:コラボ期間中は、DAIBAKUSHOWの過去ネタ動画を配信! 月面劇場の各所にあるモニターで鑑賞できます! 世界一オモシロい大冒険に備えよう!

■FANY X 月面劇場とは:吉本興業創業110周年を記念して、巨大なバーチャル劇場が出現! 誰でも簡単にスマホアプリからアバターを操ることで、バーチャル空間上の月面を探検し、お笑いイベント/ライブビューイングを楽しめます。 ※本アプリはRoblox版月面劇場とは異なります。お間違えの無いようお願いいたします。

▼「月面劇場」アプリのインストール方法や利用方法についてはこちらから

https://x.fany.lol/getsumen/

月面横丁 on Roblox







よしもとタレントと話せる!? AIと話せる空間

【日時】2023年12月25日~

【内容】推しの芸人さんについて語れるメタバース空間”月面横丁”が登場。

なんとDAIBAKUSHOWに出演する一部タレントが"AI化"!!

まるで本人?!なAIタレントとお喋りを楽しめることができる空間です。

DAIBAKUSHOW2023はじめ、推しの芸人への想いや感想などを語ったり、お笑い好きもそうじゃない方も、新感覚のコミュニケーション体験をぜひ楽しんでください!



【参加タレント・参加FANYコミュ】

・EXIT(EXITファンクラブ「ENTRANCE」 https://exit-ent.com/)

・囲碁将棋(IGOSHOGI GARAGE https://www.ig-garage.com/)

・蛙亭(蛙亭公式ファンクラブ ケロケロ☆通信 https://www.kaerutei-krkrnews.com/)

・かまいたち(おまえたち https://www.omaetachi.net/)

・銀シャリ(銀シャリふぁん倶楽部 https://www.ginsharifanclub.com/)

・空気階段(空気階段の屋上 https://www.kukikaidan-okujo.com/)

・コットン(コットン100% https://mosh.jp/services/37025)

・南海キャンディーズ山里(山里良太の365 https://www.yamasato365.com/)

・ニューヨーク(ニューヨークOfficialオンラインサロン https://mosh.jp/services/20074)

・NON STYLE(いまさらファンクラブ https://www.nonstyle-fc.com/)

・マユリカ(うなぱっちん!! ~いっちょあがり~ https://www.mayurika-official.com/)

・見取り図(見取り図ポッセ https://www.mitorizu-posse.com/)

(五十音順)

【参加方法】

1.アプリ「Roblox」をダウンロードしてアプリを起動 2.「月面劇場」で検索してアクセス 3."月面横丁"にワープしてあそぼう!

【費用】無料



「DAIBAKUSHOW2023」×「FANY Mall Order Made」 オンライン限定グッズ





■「オリジナル国旗ロゴ」グッズ

各出演芸人の「国旗ロゴ」を使用したグッズを、「FANY Mall Order Made」にて限定販売します。 約60組の中から、お気に入りのロゴ、アイテム、カラーを選択して購入することができます!

商品ラインナップ:ロンT、ジップパーカー、トートバッグ、サコッシュ



■カスタムグッズストア

「決まったデザインは物足りない」「誰のグッズを買えばいいか迷う」といった方におすすめ!! 総勢約60組の出演芸人のロゴスタンプを組み合わせ、 ロンTやパーカー、トートバッグなどのアイテムを自由にデザイン可能です。 ぜひ、あなただけのオリジナルグッズをデザインしてください!



■販売期間:~2024年1月31日

https://mall-om.fany.lol/info.php?type=user&id=6576b6c9ab541



公演概要





YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2023』

【日時】2023年12月30日(土)

第一部 開場9:00 開演10:00 終演14:30予定

第二部 開場15:30 開演16:30 終演21:00予定

【会場】東京ガーデンシアター(〒135-0063 東京都江東区有明2丁目1-6)

【出演者】

■第一部

中川家、海原やすよ ともこ、テンダラー、タカアンドトシ、佐久間一行、レイザーラモン、千鳥、ギャロップ、ダイアン、南海キャンディーズ、銀シャリ、プラス・マイナス、サルゴリラ、ライス、和牛、ガクテンソク、アインシュタイン、シソンヌ、ニューヨーク、霜降り明星、男性ブランコ、ビスケットブラザーズ、オズワルド、空気階段、コットン、隣人、濱田祐太郎、ダブルヒガシ、ヨネダ2000 and more...

シークレットゲスト:おいでやすこが

第一部 Master of Ceremony of Firsthalf of DAIBOUKEN:ニューヨーク

第一部 Master of Ceremony of Secondhalf of DAIBOUKEN:千鳥

DAIMONOMANESHOW:石川ことみ、スカチャン、スクールゾーン/MC:キクチウソツカナイ。

BREAKSHOW:バビロン



■第二部

中川家、海原やすよ ともこ、陣内智則、チュートリアル、フットボールアワー、笑い飯、パンクブーブー、とろサーモン、NON STYLE、5GAP、ジャルジャル、囲碁将棋、かまいたち、ミルクボーイ、チョコレートプラネット、金属バット、マヂカルラブリー、見取り図、ロングコートダディ、ニッポンの社長、マユリカ、蛙亭、ミキ、田津原理音、EXIT、カベポスター、天才ピアニスト、ナイチンゲールダンス and more...

シークレットゲスト:おいでやすこが

第二部 Master of Ceremony of Firsthalf of DAIBOUKEN:見取り図

第二部 Master of Ceremony of Secondhalf of DAIBOUKEN:かまいたち

DAIMONOMANESHOW:こりゃめでてーな広大、セブンbyセブン玉城、石川ことみ、イチキップリン/MC:キクチウソツカナイ。

BREAKSHOW:トニーフランク



※第一部(10:00開演)、第二部(16:30開演)の出演者は異なります。

※出演者は変更になる可能性がございます。ご了承ください。

【主催・企画・制作】吉本興業株式会社/株式会社よしもとブロードエンタテインメント

オンライン配信 概要





DAIBAKUSHOW 2023 最後のDAIGEININ決定戦

~第二部ラスト一枠出演争奪ネタ最終決定戦 in DAIBAKUSHOW 楽屋~



【日時】12月30日(土) 配信開始15:00(16:15終了予定)

【出演者】

MC:おいでやすこが、ゆりやんレトリィバァ

観覧芸人:笑い飯、レイザーラモン、見取り図、マユリカ

ネタバトル挑戦者:スカチャン、ケビンス、サンシャイン、9番街レトロ、エルフ、オダウエダ、金魚番長、10億円、マリーマリー、他

【料金】1,000円

【チケット】https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/daibakushow2023-231230

※12月9日(土)10:00~FANY Online Ticketにて発売開始(販売ページは販売開始時間よりアクセス可能となります)

※見逃し視聴は2024年1月6日(土)15:00まで ※販売は2024年1月6日(土)12:00まで

DAIBAKUSHOW 2023 公式アカウント





・公式HP:https://daibakushow.yoshimoto.co.jp/

・公式X(旧Twitter):@daibakushow_y

・公式Instagram:@daibakushow_y



