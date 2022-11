[株式会社フェリシモ]

クラフトチョコレートのショップが日本各地から16店舗出店するチョコレートのフェスティバル



フェリシモが展開する「felissimo chocolate museum[フェリシモ チョコレート ミュージアム]」は、11月20日(日)に神戸で開催する入場無料イベント『CHOCOLATE FEST’22』、チョコフェスのタイムテーブルを発表しました。神戸市中央区にあるStage Felissimo 1Fホールと3Fで催されるイベントです。チョコレート コンシェルジュの「ちょこれいじさん」が日本を旅して出会ったクラフトチョコレートをてがける16店舗が出店、一度に巡ることができ、その場で購入できます。 同日開催されるコンテンツに、絵本『ひと粒のチョコレートに』(月刊たくさんのふしぎ2021年4月号 福音館書店)の著者 佐藤清隆氏によるチョコレート作りのワークショップ(有料)や、フェリシモのチョコレートバイヤーみりがセレクトした海外チョコを試食し、世界を旅するかのようにチョコレートを知ることができる「幸福(しあわせ)のチョコレート講座」(有料)も実施します。1日中、チョコレートを楽しみ尽くすことができるイベントです。









◆『- FELISSIMO CHOCOLATE MUSEUM - CHOCOLATE FEST ‘22』の概要(入場無料)

・日時:11月20日(日) 10:30~17:30

・開催場所:Stage Felissimo 神戸市中央区新港町7番1号 1F&3F

・チョコフェスURL>> https://feli.jp/s/pr2211113/7/



●出店予定のチョコレートショップ(50音順)

(開催場所:Stage Felissimo 1Fホール)

・AFTERGLOW CHOCOLATE(福井)

・USHIO CHOCOLATL(広島)

・OKINAWA CACAO(沖縄)

・K型 chocolate company(和歌山)

・Conche(静岡)

・シオヤチョコレート(兵庫)

・チョコ届(オンラインショップ)

・chocobanashi(奈良)

・チョコ山くつ太郎(見習い)(オンラインショップ)

・choco rico -Bean to Bar Chocolate Lab.-(愛知)

・チョコロンブス(福岡)

・Bean to bar chocolate NAGANO(兵庫)

・FILFIL cacao FACTORY(石川)

・莚CACAOCLUB(新潟 佐渡島)

・monpetit via cacao(大阪)

・La chocolaterie NANAIRO(島根) ほか



●憧れの海外チョコで世界旅行気分 「幸福(しあわせ)のチョコレート講座」(有料)

フェリシモの人気チョコレートバイヤーみりセレクトのここでしか買えない海外チョコレートが大人気のカタログ『幸福のチョコレート』。そんな『幸福のチョコレート』から選りすぐりの海外チョコを9粒ご試食いただけるセミナーです。そのチョコの生まれた背景や人・文化を大切にするみりの解説を聞くと海外旅行に行った気分になり、おいしさが倍増すること間違いなし。チョコレートミュージアムの割り引き入館券付きのチケットも販売します。

・開催場所:Stage Felissimo 3F

・1回目:10:30~12:00 / 2回目:14:30~16:00 ※各回 定員/70名(要事前予約)

・価格:〈チョコレート ミュージアム入館券つき〉4,700円 /〈チョコレート ミュージアム入館券なし〉3,900円

・申し込み>>(1回目): https://feli.jp/s/pr2211113/1/

(2回目): https://feli.jp/s/pr2211113/2/





●「ちょこれいじさん」がチョコの魅力を深堀 トーク&販売イベント(無料)

チョコレートバイヤーみりが海外のローカルショコラティエをめぐっているように、日本のクラフトチョコレート屋さんのチョコと人の魅力の虜になり、クラフトチョコレート屋さんをめぐって日本を縦断しているちょこれいじさん。そんなちょこれいじさんセレクトのチョコレート屋さんがStage felissimoに全国から集まります。出店するブランドのストーリーを深堀するトークイベントの開催に加え、ショップのチョコレートは当日会場で常時購入できます。



・開催場所:Stage Felissimo 1Fホール

・1回目:12:00~13:00 / 2回目:16:00~17:00



●『ひと粒のチョコレートに』著者:佐藤清隆氏による朗読&チョコづくりワークショップ(有料)

チョコレートやその原料であるカカオについて楽しく学んでいただける機会があれば、きっともっとチョコレートが好きになるはず。画家junaida(ジュナイダ)さんのかわいらしくノスタルジックな絵とともにチョコレートができるまでをわかりやすく教えてくれる絵本『ひと粒のチョコレートに』にあわせて、著者である広島大学名誉教授 佐藤 清隆さんがチョコレートづくりを教えてくれるワークショップを実施します。チョコレートミュージアムの割り引き入館券付きのチケットも販売します。(対象年齢:小学生以上)



・開催場所:Stage Felissimo 1Fホール

・1回目:10:30~12:00 / 2回目:14:30~16:00 ※各回 定員/40名(要事前予約)

・価格:

〈チョコレート ミュージアム入館券つき〉

大人(高校生以上)4,300円 /子ども(小学生以上)1,700円



〈チョコレート ミュージアム入館券なし〉

大人(高校生以上)3,500円 /子ども(小学生以上)1,500円



・申し込み>>(1回目) https://feli.jp/s/pr2211113/3/

(2回目) https://feli.jp/s/pr2211113/4/



◆felissimo chocolate museum[フェリシモ チョコレート ミュージアム] 10月22日からの新企画展概要

【会期】 2022年10月22日( 土) ~ 2023年4月9日(日)

【企画展1】 『チョコレートパッケージのとある休日の午後。-Life of CP-』

【企画展2】 『カカオ染の森さんぽ-フェリシモ チョコレート ミュージアムと植物染造形作家いまふく ふみよ共同実験工房-』

【常設展】 『オールディーズ~1984年までのヴィンテージ -チョコレートパッケージコレクター 井上コレクションより-』





◆felissimo chocolate museum[フェリシモ チョコレート ミュージアム]

世界のチョコレートやカカオに関する歴史や文化、ファッションやアートとのつながりなどをフェリシモが収集・編集し、「しあわせ」という切り口で、チョコレートの多様性・可能性を発信する新しいミュージアムです。2021年10月22日、フェリシモ本社オフィスのある「Stage Felissimo」内に開館。フェリシモでは1996年より約25年もの間、「幸福のチョコレート(R)」として世界のレアチョコレートを日本で紹介を続けてきました。felissimo chocolate museumは新しい挑戦として、「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」を、チョコレートを愛する人々とともにつくることを目指しています。

・開館時間/午前11:00~午後6:00※入館は閉館の30分前まで

休館日/年2回の春と秋の展示替えの時期と年末年始

・来館事前予約とチケット購入>> https://feli.jp/s/pr2211113/5/

・所在地/神戸市中央区新港町7番1号(Stage Felissimo 2F)

・ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr2211113/6/



◆お電話でのご注文・お問い合わせ

0120-055-820(通話料無料)

0570-005-820(通話料お客さま負担)

(受付時間:月曜~金曜/午前9時~午後5時)

※携帯電話など「0120」を利用できない場合は、「0570」で始まる番号をお使いください。

※お客さまからのお電話は、ご注文の内容を確認・記録するために録音させていただいております。

※「0570」通話料は20秒につき11円(税込み)かかります。

※PHS・一部のIP電話ではご利用できない場合があります。



~ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO[フェリシモ]」~

ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで生活者に販売するダイレクトマーケティングの会社です。ひとりひとりがしあわせ共創の担い手となること、人をしあわせにすること、自然・社会・人としあわせになること。それらの経験価値をコアバリューとした「ともにしあわせになるしあわせ」を具現化する“事業性” “独創性” “社会性” の3つが交わる領域での事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr210620/1/

◆Instagram>> https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆Twitter>> https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Facebook>> https://www.facebook.com/felissimosanta/

◆会社案内(PDF)>> https://feli.jp/s/pr210620/2/

◆フェリシモの社会活動>> https://feli.jp/s/pr210620/3/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動>> https://feli.jp/s/pr210620/4/

◆「Stage Felissimo」紹介【動画】>> https://feli.jp/s/pr210620/5/

◆フェリシモ公式ショッピングアプリ>> https://feli.jp/s/pr210620/6/







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/12-11:46)