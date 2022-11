[日本コロムビア株式会社]







今年7月、ラップMCバトルのパイオニア的な番組でラップ界の甲子園とも言われる、ABEMA『第17回高校生ラップ選手権BAZOOKA!!!』決勝大会に出場し、直接的にディスらないユーモア溢れる独特のスタイルが注目され、審査員を務めた呂布カルマ氏から「女の子版DOTAMA」と称され、その呂布カルマ氏や本家DOTAMA氏とのバトルが話題の女子高生ラッパーKT。

ABEMA「BAZOOKA!!!」でのコーナー「KTちゃんのお悩み相談室」やTOKYO MX「MUSIC B.B.」でもコーナーが始まり、これまでの出演番組は30本以上。

YouTubeやTikTokでのKT出場のMCバトル関連動画の再生回数は軒並み1000万回を超え、YouTubeでは晋平太氏をはじめレジェンドラッパーたちと共演。

そんな今最も熱いJKラッパー”KT” が初の主催イベント 『KTちゃんの原宿おかしサイファー』 を12月24日(土)原宿RUIDOにて開催することが決定!

クリスマスイブの昼間に原宿で行われるイベントということで、KTらしいハッピーでPOPなイベントになることは間違いない!

そしてなんと、今回は初主催イベントということで入場無料となっている。

さらにRAPアーティストとして今後の活躍が期待される新人アーティスト「week dudus」「SONOTA feat.おーるどにゅーすぺーぱー」「YOSHIKI EZAKI」3組の出演も決定!

KTの初イベントに花を添える。



■今も若者の中心、原宿でポップ&キュートなRAPイベントを!

KT自身が以前より開催したかった原宿でのRAPイベント、それが「原宿おかしサイファー」

会場は今も若者の中心地、原宿竹下通り。

内容はまだ発表されていないが、KTらしい自由な発想で行われるイベントになることは間違いない!



KT 「今回初開催ということで入場無料となっているのと昼間の時間の開催なので、今まで勇気が出なくてRAPのイベントに行けなかった人、私と同じ女子高生にもぜひ遊びに来てほしいです!!もちろん男子でも大丈夫です(笑)待ってます☆」

(注:入場には整理番号付きチケットが必要のためTIGETから購入が必要)

KTとクリスマスイヴの想い出を作ろう!



■イベント情報

イベント名:『KTちゃんの原宿おかしサイファー』

場所:原宿RUIDO

日程:2022年12月24日(土)

開場/開演:11:30/12:00

出演者:KT、week dudus、SONOTA feat.おーるどにゅーすぺーぱー、YOSHIKI EZAKI



■チケット

料金:入場無料(D代別途要)

※注:入場には整理番号付きチケットが必要のためTIGETから購入が必要

販売URL:https://tiget.net/events/215969

お問い合わせ:原宿RUIDO https://ruido.org/harajuku/





■KT

ラッパー、シンガー。

7月にRAPの甲子園、ABEMA 「第17回高校生RAP選手権」に出場し,直接的にディスらないユーモア溢れる独特のラップスタイルで話題に。

審査員の呂布カルマ氏から「女の子版DOTAMA」と称され、その後、その呂布カルマ氏や本家DOTAMA氏とラップバトルで共演。テレビ番組のレギュラーコーナーも始まり、出演した番組は30本以上。

ラップ女子2人組『ルイとKT』として、デジタルシングル「シ・ド・レ・ミラクル」をリリース。今最も熱いJKラッパー。



■LINK関連

■1st SINGLE「シ・ド・レ・ミラクル」 配信リンク

https://lnk.to/Rui_KT_Miracle



■シ・ド・レ・ミラクルMUSIC VIDEO

https://youtu.be/6HBJVVkfJnI



■小学館Steenzインタビュー ※本日インタビュー公開

https://steenz.jp/n/n1d1179296410



■戦極MCBATTLE (KT12/30出場)

https://twitter.com/sengokumc



呂布カルマ vs KT オフショット&インタビュー

https://youtu.be/HgPCjRbFa-8



Yo!晋平太だぜRaps「KTカラオケ対決」

https://www.youtube.com/watch?v=X4neqXiJU5U



破天MCBATTLE (KT12/7出場)

https://mobile.twitter.com/haten_mcbattle



ABEMA「BAZOOKA!!!KTちゃんのお悩み相談室」

https://abema.tv/video/episode/90-1633_s1_p161



ABEMA「第17回高校生ラップ選手権BAZOOKA!!!」決勝大会

https://youtu.be/VZCi6-gt_SU



ABEMA「Berry Black MCBATTLE2」 呂布カルマ vs KT

https://www.youtube.com/watch?v=SnrBvYRB51c



ABEMA「戦極MCBATTLE第27章」DOTAMA vs KT

https://youtu.be/U3HIlqj0aD4

■ルイとKT(ユニット)

【LitLink】 https://lit.link/ruitokt

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@ruitokt

【Twitter】 https://twitter.com/ruitokt

【Instagram】 https://www.instagram.com/ruitokt

【YouTube】 https://www.youtube.com/@RuiTOKT



■KT(ソロ名義)

【Twitter】https://twitter.com/kt_disritakunai

【Instagram】https://www.instagram.com/kt_disritakunai/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-08:46)