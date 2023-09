[ぴあ株式会社]

~2023年10月11日(水)神奈川県民ホール~





10月11日(水)に神奈川県民ホールにて「音楽でつながる日韓文化プロジェクト ~Vol.1 トロット&演歌スーパーコンサート in Japan~」を開催。本日9月23日より一般発売がスタートしました。

▶オフィシャルサイト https://nikkan-bunka.com





「音楽でつながる日韓文化プロジェクト」は、日韓両国のステージで合同コンサートを開催し、音楽を通して文化に対する理解を深め、互いの観光産業活性化や日韓友好の発展を目標としたプロジェクト。今回はその第一弾となっています。



出演は、日本から細川たかし、社このみ、彩青、田中あいみ、韓国からキム・ヨンジャ、リュ・ジグァンと、第一弾にふさわしい豪華キャスト陣が勢ぞろい。数量限定の「豪華特典付きシート」として、前方5列SS席をご購入のお客様には、ここでしかゲットできない豪華特典をご用意。「出演者全員のサイン(データ)入りポストカード」と「出演者全員との団体撮影会」の2つの特典が付いてきます。



チケットは、東京音協オンラインチケット、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットにて販売中。詳細は本イベントのオフィシャルサイトにてご確認ください。



数量限定「豪華特典付きシート」





SS席/特典付 9,000円(税込)

※数に限りがございます。



特典1. 出演者全員のサイン(データ)入りポストカード

特典2. 出演者全員との団体撮影会



〈参加条件〉

・SS席/特典付をご購入の方

・チケット付属の引換券(副券)をお持ちの方



〈参加方法〉

・開演時間20分前になりましたらスタッフが撮影ブースまでご案内いたしますので、それまでにお手洗い等を済ませてご着席をお願いいたします。時間に遅れた場合は撮影に参加できませんので、予めご了承くださいませ。

・50人程度を1組(人数は当日変更の場合がありますのでご了承下さい。)として行います。

・撮影の際、お顔が隠れないような服装・髪型でお越しください。

・オフィシャルのカメラマンにより、1組2~3ショットの撮影となります。(お渡しする写真は1枚のみです)

・撮影終了後に引換券を配布いたします。そちらをもって公演後に現像したお写真をお渡しいたしますので、大切に保管ください。

・公演終了後、スタッフの指示に沿って引換券と交換に現像写真をお受け取りください。

※その他詳細については公式HPをご覧ください。

〈数量限定グッズ〉記念パンフレット

「音楽でつながる日韓文化プロジェクト」の第一回開催を記念したパンフレットを限定500部のみ販売します。アーティスト全員からの特別なメッセージが詰まった貴重な一冊に仕上がりました。会場限定販売で1冊1,200円(税込)。





※画像はイメージです



「音楽でつながる日韓文化プロジェクト ~Vol.1 トロット&演歌スーパーコンサート in Japan~」







日時:2023年10月11日(水)

〈第一部〉開場14:15/開演15:00

〈第二部〉開場18:15/開演19:00



会場:神奈川県民ホール(大ホール)



◆出演者

アーティスト:

細川たかし/社このみ/彩青/田中あいみ

キム・ヨンジャ/リュ・ジグァン

MC:ヒョンギ

※出演者は予告なく変更する場合がございます。その場合のチケット代の払い戻しはございませんのであらかじめご了承ください。



◆チケット料金

SS席/特典付 9,000円(税込)

※数に限りがございます。

S席 7,000円(税込)

※3歳以下は入場不可。4歳以上はチケットが必要となります。

※公演中止理由以外でのチケット代の払い戻しはございません。

※車椅子席ご希望のお客様は、チケット購入前に東京音協ホームページ「お問い合わせ」のメールフォームより車椅子ご希望の旨をご連絡ください。公演当日に係員が所定のスペースにご案内いたします。

※その他詳細については公式HPをご覧ください。

◆チケット販売期間

◎一般発売

受付期間:2023年9月23日(土)10:00~



※お1人様1公演につき4枚まで購入可能です。

※別途、プレイガイドの手数料が発生します。

※抽選でのご案内になりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申し込みください。

※本公演は紙チケットのみの発行となります。

--------------------------------------------------------------------

◆注意事項

※本公演は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、会場や自治体などのガイドラインに沿って開催いたします。

※客席を含む会場内の映像、写真が公開されることがあります。

※開場後の録音、録画機材(携帯電話)の使用は禁止です。

※営利目的での転売を固く禁じます。



「音楽でつながる日韓文化プロジェクト~Vol.トロット&演歌スーパーコンサート in Japan~」

◆主催

株式会社ムンファイウム/三芦メディアエンタープライズ株式会社/株式会社レ・スタ



◆チケットに関するお問い合わせ

東京音協https://t-onkyo.co.jp/



◆公演に関するお問い合わせ

音楽でつながる日韓文化プロジェクト実行委員会

nikkanbunka.project@gmail.com



