毎号旬な韓国エンタメ情報をお届けしている『韓流ぴあ』。7月発売号より、定期刊行誌としてリニューアルし、独り立ちをしました。その2号目となる『韓流ぴあ』11月号が、9月22日(金)、本日発売となりました。







韓流ぴあ11月号 TOPICS

◆『社内お見合い』『浪漫ドクターキム・サブ3』で大ブレイク アン・ヒョソプ

◆オーディション番組“ボイプラ”とは? モンスター級新人、ZEROBASEONE誕生の舞台に迫る!

『BOYSPLANET大特集』

◆ヒットの秘訣は女優力にあり!

キム・テヒ、イム・ジヨン『庭のある家』 イエル『ハピネスバトル』ほか

◆編集部厳選! 最新韓国ドラマに熱視線

『国民死刑投票』『マスクガール』『チアアップ』『私たちが愛したすべて』

◆TEMPEST 本誌初登場



リニューアル第2号の表紙巻頭を飾るのは、今最も注目すべき若手俳優アン・ヒョソプです。昨年、『社内お見合い』が大ヒットし、今年は『浪漫ドクターキム・サブ3』『いつかの君に』と立て続けに出演。さわやかなルックスと確かな演技力で幅広い年齢層のファンの心をわしづかみにしている注目株です。10月24日には東京国際フォーラム ホールAでファンミーティングも行う彼に独占インタビューを敢行。過去の出演作や演技に対する考えなど多岐にわたって語ってもらいました。ときめき必至の撮りおろしグラビアにも注目です。







アン・ヒョソプ 動画コメント

https://twitter.com/hanryu_pia/status/1705054324059975884



今号の目玉特集は『オーディション番組“ボイプラ”とは? モンスター級新人、ZEROBASEONE誕生の舞台に迫る!『BOYS PLANET大特集』。今年上半期に放送されたオーディション番組の中でも最も話題を集めた『BOYS PLANET』にて、夢を勝ち取った9人がZEROBASEONEとして7月にデビュー。K-POPデビューグループとして 史上初のミリオンセラーを達成する勢いを見せました。この特集では、デビューメンバー決定までの流れや、メンバー紹介、韓国で行われた『2023 ZEROBASEONE FAN-CON』のレポートをお届け。また、彼らと切磋琢磨した練習生のデビューも続々発表され、EVNNE、LE’V、TOZなどの紹介に、KEITAのファンミーティングレポートや、ジェイ×ユン・ジョンウ、中国人練習生ジャン・シュアイボー×チェン・ジェンユー×シュエン・ハオ×ウームーティの独占インタビューも掲載。『BOYS PLANET』が彼らにもたらした影響とは?







ジェイ&ユン・ジョンウ 動画コメント





続く特集『ヒットの秘訣は女優力にあり!』では、ここ最近のヒットドラマが女性メインの作品が多いところに注目し、ソン・ヘギョやチョン・ドヨンなど主演女優陣の魅力やキャリアについて紹介します。また、『ハピネスバトル』のイエル、『庭のある家』イム・ジヨン、キム・テヒにはインタビューを通して、その“女優力”を探ります。新作ドラマを紹介しているレギュラー企画『編集部厳選! 最新韓国ドラマに熱視線』では、ビジュアルとストーリーのインパクトで話題沸騰中の『マスクガール』をはじめ、『国民死刑投票』『チアアップ』『私たちが愛したすべて』など注目の最新作を相関図入りで解説しています。







巻末には、確かなパフォーマンス力とビジュアル偏差値の高さ、中毒性のある楽曲で人気上昇中のTEMPESTが本誌初登場! ビッグオーディション番組で注目を浴びたメンバーをはじめ、個性豊かな7人のシナジーは、その名の通り音楽業界に嵐を巻き起こすこと間違いなし!? な大注目グループです。恒例の直筆アンケート企画を含め、仲の良さがあふれたインタビューをお楽しみください。





そのほか、『キング・ザ・ランド』のジュノ(2PM)、『朝鮮弁護士』ウ・ドファン、『コンフィデンシャル:国際共助捜査』ヒョンビン、『餌[ミッキ]』ホ・ソンテ、『フリーダ』キム・ソヒャンのインタビューや、キム・ジュンス、INFINITEのライブレポートもお届け。



最新話題情報満載の『韓流ぴあ』11月号は、9月22日(金)に全国書店、amazon、タワーレコードオンライン、7netショッピング、HMV、Rakutenブックスなど主要ECサイトほか韓流ぴあSHOP(LINE)で発売。なお、一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカード(アン・ヒョソプ+ウ・ドファン+TEMPEST+BOYS PLANET中国人練習生ジャン・シュアイボー×チェン・ジェンユー×シュエン・ハオ×ウームーティ)をプレゼント。またタワーレコード、HMV、7net、韓流ぴあSHOPでは俳優・アーティストの2L判生写真付版本誌やPHOTOCARD付版本誌もご用意。毎号話題満載でお届けする『韓流ぴあ』にどうぞご期待ください!



綴じ込みポスター







●購入者特典ポストカード

アン・ヒョソプ+ウ・ドファン+TEMPEST+BOYS PLANET中国人練習生ジャン・シュアイボー×チェン・ジェンユー×シュエン・ハオ×ウームーティ

※タワーレコードオンライン、HMV、一部の書店購入者特典



●タワーレコード限定版 <TEMPEST 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』 + TEMPEST 2L判生写真(1枚)+ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

※「生写真」は渋谷店・オンライン限定、「ポストカードシート」は複数店舗対象





●HMV限定版 <TEMPEST PHOTOCARD 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』 + TEMPEST PHOTOCARD(1枚)+ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

●7net限定版<BOYS PLANET出身 ジャン・シュアイボー、チェン・ジェンユー、シュエン・ハオ、ウームーティ(4名集合)2L判生写真付>

『韓流ぴあ』 + BOYS PLANET出身 ジャン・シュアイボー、チェン・ジェンユー、シュエン・ハオ、ウームーティ(4名集合)2L判生写真付

定価:1,350円(本体1,227円+税)

●LINE 韓流ぴあSHOP限定版A <アン・ヒョソプ 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』 +アン・ヒョソプ 2L判生写真付 +ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

●LINE 韓流ぴあSHOP限定版B <アン・ヒョソプ PHOTOCARD付>

『韓流ぴあ』 +アン・ヒョソプ PHOTOCARD +ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。









●表紙・巻頭グラビア&インタビュー

アン・ヒョソプ



●巻末特集

TEMPEST



●特別企画

『BOYSPLANET大特集』

ZEROBASEONE ファンコンサートレポート

BOYS PLANET出身メンバーインタビュー&レポート

(KEITA、ジェイ&ユン・ジョンウ、ジャン・シュアイボー、チェン・ジェンユー、シュエン・ハオ、ウームーティ)

ヒットの秘訣は女優力にあり!

キム・テヒ、イム・ジヨン『庭のある家』

イエル『ハピネストバトル』ほか

最新韓国ドラマに熱視線

『国民死刑投票』『マスクガール』『チアアップ』『私たちが愛したすべて』

あのころをプレイバック2005-2011

自分で作ろう! K-POPニューカマー・ファイル



●ライブ&イベントレポート

RBWファミリーコンサート

キム・ジュンス

INFINITE



■コンテンツ

『社内お見合い』『浪漫ドクターキム・サブ3』『いつかの君に』

アン・ヒョソプ



『キング・ザ・ランド』

ジュノ(2PM)



『朝鮮弁護士』

ウ・ドファン



『コンフィデンシャル:国際共助捜査』

ヒョンビン



『フリーダ』

キム・ソヒャン



『餌[ミッキ]』

ホ・ソンテ



中毒性のある楽曲で人気上昇中

TEMPEST



最新エンタメ情報

in Korea

Star News 50

新作ドラマ会見レポート

『この恋は不可抗力』ロウン、チョ・ボア

『マスクガール』コ・ヒョンジョン、ナナ、イ・ハンビョル

注目ドラマ・バラエティ

CM・YouTube・映画・音楽



最新エンタメ情報

in Japan

New Release DVD&CD

CINEMA

日本配信・CS・BS目玉番組



アジアドラマセレクション

タイ俳優 Gulf、Bright & Win インタビュー



新連載

『魔女は生きている~妻たちの復讐~』爽快なストーリーにくぎ付け



連載

KBS週末ドラマにはずれなし! 『ヒョンジェは美しい~ボクが結婚する理由(わけ)~』をまったり楽しもう!

『韓流ぴあ』調査隊が行く! ネクストブレイクを探せ イ・チェミン

K-POP番長のめざせ! サントラマスター 『サウンドトラック#1』

古家正亨の韓流“考”



耳より情報

韓流ぴあ倶楽部

リニューアル創刊記念2号連続読者プレゼント



表紙の人 占ってみました♪ アン・ヒョソプ



