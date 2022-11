[日本コロムビア株式会社]





Cygamesが贈る大人気スマートフォン向けアニメRPG「プリンセスコネクト!Re:Dive」よりキャラクターソングシリーズ第30弾CDが、本日11月30日(水)に発売。



第30弾は、「プリンセスコネクト!Re:Dive」挿入歌より、マホ(CV:内田真礼)が歌う「はんなり乙女道中」とトモ(CV:茅原実里)、ナナカ(CV:佳村はるか)、リン(CV:小岩井ことり)が歌う「O-TA-O-TA WORLD」が収録されるほか、それぞれのオリジナルカラオケと「O-TA-O-TA WORLD」のソロ・リミックスも収録される。

これらの楽曲は、ゲーム内で8月末から開催された期間限定イベント、「マホマホ・ミラクル・ジャーニー! 旅する少女と最果ての大樹」、9月末から開催された「ファボ!ラブ!大集合! 至高の祭典と少女の秘めた推し事」のストーリーイベントのED曲としてそれぞれ使用された。



楽曲は各種音楽ダウンロードサービスでも配信中。プリコネの最新のキャラクターソングをぜひチェックしてみよう。



■CD情報

2022年11月30日発売予定

プリンセスコネクト!Re:Dive PRICONNE CHARACTER SONG 30



Starring by

マホ(CV:内田真礼)、トモ(CV:茅原実里)、ナナカ(CV:佳村はるか)、リン(CV:小岩井ことり)

COCC-17900 [CD1枚組] 価格:¥1,430(税抜:¥1,300)



[CD購入URL]

https://priconne.lnk.to/CD-ReDive30



収録内容

Tr.01 「プリンセスコネクト!Re:Dive」挿入歌

はんなり乙女道中

作詞・作曲・編曲:金山秀士(Dream Monster)

歌:マホ(内田真礼)

Tr.02 「プリンセスコネクト!Re:Dive」挿入歌

O-TA-O-TA WORLD

作詞・作曲・編曲:Heart's Cry

歌:トモ(茅原実里)、ナナカ(佳村はるか)、リン(小岩井ことり)

Tr.03 はんなり乙女道中 オリジナルカラオケ

Tr.04 O-TA-O-TA WORLD オリジナルカラオケ

<ボーナス・トラック>

Tr.05 O-TA-O-TA WORLD トモ ソロ・リミックス

歌:トモ(茅原実里)

Tr.06 O-TA-O-TA WORLD ナナカ ソロ・リミックス

歌:ナナカ(佳村はるか)

Tr.07 O-TA-O-TA WORLD リン ソロ・リミックス

歌:リン(小岩井ことり)



[配信URL]

https://priconne.lnk.to/ReDive-30



[試聴動画URL]

https://www.youtube.com/watch?v=YrmRLVwV__8



■特典情報

2022年11月30日発売

「プリンセスコネクト!Re:Dive PRICONNE CHARACTER SONG 30」

(COCC- 17900)を下記の店舗でお買上げの方に特典をプレゼント!!

※特典は先着順となり、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※一部取扱の無い店舗もございます。

・とらのあな:ブロマイド(ナナカ絵柄)

・ゲーマーズ:ブロマイド(マホ絵柄)

・アニメイト:ブロマイド (マホ、トモ、ナナカ、リン絵柄)

・メーカー特典:ステッカー(CDジャケ絵柄)

・Amazon:メガジャケ(CDジャケ絵柄)

・Cystore:ジャケットサイズステッカー(CDジャケ絵柄)



■プリンセスコネクト!Re:Dive公式サイト:https://priconne-redive.jp/

■プリンセスコネクト!Re:Dive公式Twitter:@priconne_redive(https://twitter.com/priconne_redive)

■日本コロムビア特設サイト:https://columbia.jp/priconne-redive/index.html

■プリコネMusicinfo コロムビア公式:https://twitter.com/PriconeM



■コピーライト

(C) Cygames, Inc.



