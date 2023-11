[阪神電気鉄道株式会社]

阪神電気鉄道株式会社(本社:大阪市福島区、社長:久須勇介)が運営する「甲子園歴史館」では、阪神タイガースが「SMBC 日本シリーズ 2023」を制し、38年ぶりの日本一を果たしたことを記念して、11月7日(火)から11月26日(日)までの間、甲子園歴史館のご入館者又は併設する「BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN」のご利用者、先着合計2万名様に、日本一記念ロゴをデザインしたオリジナルピンバッチ(全3色)を配布します。





あわせて、甲子園歴史館のエントランスや館内、「BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN」内に日本一記念ロゴの装飾を実施いたします。

なお、日本一を記念した特別展示は12月上旬頃からの開催を予定しています。詳細が決まり次第改めてご案内します。

日本一記念ノベルティの配布や日本一記念ロゴ装飾の概要は次のとおりです。





【日本一記念ノベルティの配布及び日本一記念ロゴ装飾の概要】



1.日本一記念ノベルティの配布

【期間】

11月7日(火)~11月26日(日)

※先着2万名様。なくなり次第、配布を終了します。

【配布内容】

日本一記念オリジナルピンバッチ(全3種類、ランダムでの配布)



※色を選ぶことはできません。画像はイメージです。



【配布数量】

先着2万名様(なくなり次第配布を終了します)

※期間途中に、配布を中断又は中止する場合があります。

【配布対象】

(1)甲子園歴史館にご入館の方又は阪神甲子園球場スタジアムツアーにご参加の方

※招待券・前売券・株主優待券・団体を含むすべてのご入館の方が対象です。

※ご入館時に、1名につき1個をお渡しいたします。

※スタジアムツアー参加者には、甲子園歴史館入館時にお渡しします。

(2)BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN(甲子園歴史館併設)をご利用の方

※1体験メニューにつき1個をお渡しします。セットメニューも1つとカウントします。



2.日本一記念ロゴ装飾

【期間】

11月7日(火)~12月26日(火)

※期間途中に終了する場合があります。

【実施場所】

・甲子園歴史館 エントランス

・甲子園歴史館 館内

・BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 施設内



◆甲子園歴史館 営業のご案内

<営業時間>

10:00~17:00(11月7日~2024年2月29日)

※入館は閉館時間の30分前まで

※催物の開催等により変更する場合があります。

<休館日>

月曜日(試合開催日、祝日を除く)

年末年始(2023年12月27日~2024年1月3日)

メンテナンス休館(2024年1月29日~2月6日)

<入館料>

おとな900円、高校生700円、こども500円

◎お問合せ 0798-49-4509(営業時間と同じ。)

◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/



◆BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 営業のご案内

<営業時間>

10:00~18:00(11月7日~2024年2月29日)

※受付は営業終了時間の20分前まで

※催物の開催等により変更する場合があります。

<休館日>

月曜日(試合開催日、祝日を除く)、

年末年始(2023年12月27日~2024年1月3日)

メンテナンス休業(2024年1月29日~2月6日)

<料金>

3種セット1,200円、2種セット900円 他

※特別料金設定日は3種セット1,500円(特別料金)のみ

※優勝翌日から7営業日は、特別料金設定日となります。



◎お問合せ 0798-42-6970(営業時間と同じ。)

◎ホームページ https://be-stadiumkoshien.hanshin.co.jp/





