好評につき第4弾！世界基準のUIが学べる無料セミナー 2/2…
［株式会社クリーク・アンド・リバー社］
Free seminar to learn world-standard UI "Make Outstanding UI for Games, Apps & Websites！"
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月21日（火）、ゲーム業界やWeb業界、IT業界などで活躍するクリエイターの方々を対象に、グローバルに活躍するクリエイターであるジェイコブ・ネルソン氏をお招きし、無料のオンラインセミナー「ゲーム、アプリ、Webサイト向けの優れたUIを作ろう！【Volume4】」を開催いたします。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。
※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。
On Feburuary 21th, (Tuesday) Creek and River Co., Ltd, will hold the seminar “Outstanding UI for Games, Apps & Websites”
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/127429/?rls
※締切：2023年2月20日（月）19：00
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/127435/?rls
*Application deadline:2023/2/20（MON） 19：00
本セミナーは、昨年7月と9月、そして今年1月に開催したジェイコブ・ネルソン氏によるセミナー第4弾です。全5時間のUI集中コースの中から1時間分を抽出して無料でお届けいたします。エキスパートデザイナーが業界の秘密、専門的なメソッド、そしてゴージャスで直感的なインターフェイスを設計するためのキーポイントをライブ配信で共有していきます。UIデザインに対する実用的なアプローチにより、覚えやすく使いやすいレッスン内容です。見たらすぐに自分の知識として実践できるでしょう。複雑な理論はなく、実践的なスキルのみ。初心者にも上級者にも役立つ、直接的な設計指導です。
Come join us for a free one-hour snapshot of the full UI design course. Watch live as an expert designer shares industry secrets, expert methods, and the keys to designing gorgeous and intuitive interfaces. His practical and pragmatic approach to UI design makes his teachings easy to remember and use. You’ll be able to watch and immediately implement the knowledge on your own. No complicated theory here–only real-world practical skills. It’s direct design instruction that beginners and experts alike will appreciate.
優れたユーザーエクスペリエンス（UX）、ユーザーインターフェイス（UI）、およびプレーヤーエクスペリエンス（PX）の設計は、リストの一番下にある忘れられがちなゲームと、ベストセラーであるヒットゲームを区別するものです。
Superior user experience (UX), user interface (UI), and player experience (PX) design is what separates forgettable games, apps, and sites from best-selling, must have apps, and sites you can’t live without.
ゲーム、アプリ、Webサイトのいずれをデザインする場合でも、エクスペリエンスがすべてです。したがって、優れたゲームストーリーや利便性の高いWebサイトやアプリをつくることに焦点を当てるだけでは、人々の関心を引き付け、欲求を刺激し続けるには不十分です。ユーザーが使って楽しく、価値を提供でき、信頼の土台となり、そしてビジネス上のゴールとユーザー／プレーヤーのニーズを繋げる。そのようなゴージャスで直感的なインターフェイスで、楽しくシンプルな体験プロセス全体をつくり出す必要があります。
Whether you’re designing a game, app, or website, experience is everything. Therefore, focusing only on creating a good game story or useful website or app isn’t enough to keep people engaged and wanting more. You need to create delightfully simple end-to-end experiences with gorgeous intuitive interfaces that are fun to use, provide value, build trust, and align business goals with user and player needs.
そのためには信じられないほどのUX、UI、PXが必要です。今回のウェビナーでは、ゲーム/アプリ/Webサイトを美しく、使いやすく、市場で成功させたいと思うすべてのデザイナーが知っておくべき、主要なUIデザインの習得ポイントを押さえていきましょう。
You need incredible UX, UI, and PX. And in this webinar, we’ll cover some of the most important design principles that every designer needs to know if you want your games, apps or websites to be easy-to-use and successful in the market.
＜セミナーの内容＞
・インタラクションデザイン紹介
・エラー防止
・想起ではなく認識
・使用の柔軟性と効率性
・美学とシンプルさ
・ユーザーがエラーを認識、診断、回復できるようにする
・ヘルプとドキュメント
＜What topics are covered in the webinar and course?＞
-Interaction design introduction
-Error prevention
-Recognition rather than recall
-Flexibility and efficiency of use
-Aesthetics and simplicity
-Help users recognize, diagnose, and recover from errors
-Help and documentation
＜ジェイコブ・ネルソン氏よりメッセージ＞
「Webサイト/アプリ/ゲームのデザインや構築をする方、必見のイベントです。ウェビナーは5時間のコースから、まさに私のUIデザインにまつわるキャリアのエッセンスが詰まったコースです。ぜひご期待ください！」
[A message from Jacob Nelson]
“If you design or build sites, apps, and games, this is a must attend event. The webinar is an hour from the full course – which is literally my entire career in UI design distilled into a single course. You won’t be disappointed.”
ゲーム、アプリ、Webサイト向けの優れたUIを作ろう！
■日時
2023年2月21日（火）19：00～20：00
■場所
オンライン開催（Zoom）
■登壇者
ジェイコブ・ネルソン氏
ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR＆D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めました。キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともありました。また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX＆UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」（ヘルスケア向けゲームIoT）があります。
■対象
・ゲームデベロッパー / ゲームデザイナー / ゲームプランナー
・プロダクトデザイナー
・ウェブデザイナー
・Webプロデューサー
・グラフィックデザイナー
・UXデザイナー
・UIデザイナー
・ユーザー / プレーヤーリサーチァー
・プログラマー / デベロッパー
■参加費
無料
■定員
100名
■主催
株式会社クリーク・アンド・リバー社
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/127429/?rls
※締切：2023年2月20日（月）19：00
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局
TEL：03-4565-9875
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
Outline
■Date and time
2023/2/21（TUE） 19：00～20：00
■Place
Held online（Zoom）
■Speaker
Jacob Nelson
After graduating from the University of Washington with an M.S. in Information Management, Jacob Nelson worked in multiple leadership positions at global and local companies as Head of Design R&D, Head of UX&PX Strategy, Head of Digital Marketing & Brand, and others. Jacob was also a design mentor for Staffordshire University and the University of Washington.
He has worked on countless projects, sites, apps, and mobile games over his career with his mobile games showcased in the coveted “Featured Games” and “Top Charts” on Google Play and App Store. Jacob also won the “Best Marketing Team” award at the 2018 Global Carrier Awards. His recent publications include an educational series on PX&UX design and joint paper with the University of Tokyo, “Affective Computing on Mental Health” (Game IoT for Healthcare).
Currently, Jacob leads the fusion of UX (sites, applications) and PX (games) design, and is engaged in research and development of products and services that utilize AI, IoT, DLT, NFT, and other future technologies.
■Participants
-Game developer
-Game designer
-Game planner
-Product Designer
-Web Designer
-Web Producer
-Graphic Designer
-UX Designer
-UI Designer
-User / Player Researcher
-Programmer / Developer
■Entry fee
free
■Capacity
100 people
■Organizer
CREEK and RIVER Co., Ltd.
https://www.cri.co.jp/
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/127435/?rls
*Application deadline:2023/2/20（MON） 19：00
【Contact】
CREEK & RIVER Co., Ltd.
Professional Education Center
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
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C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。C&R社では、今回のセミナーのほか、「Web3.0のキホンとこれからの展望」「Dreamweaver講座」などのセミナーも予定しております。
＜Web関連セミナー・講座＞
▼2/1（水）Web3.0のキホンとこれからの展望
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/127471/?rls
▼2/18（土）Dreamweaver講座 レスポンシブ編（デモレッスン）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/127567/?rls
▼2/20（月）次世代Webプロデューサー育成 採用説明会
https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/128277/?rls
＜映像関連セミナー・講座＞
▼2/15（水）現役プロナレーターが教える宅録入門講座
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/127977/?rls
▼2/22（水）映像・放送業界を目指す方のためのExcel超入門
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/127847/?rls
＜手軽に学べるeラーニング＞
▼セールスライティング基礎講座(全26章）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/119990/?rls
▼UI/UX基礎講座
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123451/?rls
▼動画編集入門講座
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123341/?rls
▼キャリアカウンセラー養成科講座（第5部・第6部の公開収録）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/127991/?rls
【クリーク・アンド・リバー社とは】
映像・ゲーム・Web・広告／出版・作家、コンピュータサイエンス・医療・IT・会計・法曹・建築・ファッション・食・CXO・舞台芸術・ライフサイエンス、アスリート、アグリカルチャーの18分野のプロフェッショナル・エージェンシー。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに掲げ、ライツマネジメント（知的財産の企画開発・流通）、プロデュース（開発・請負）、エージェンシー（派遣・紹介）の3つの事業を各分野で展開している。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o?rls
▼C&Rグループの飲食店「Cassolo」（イタリアンレストラン）がオープン!!
https://www.cri.co.jp/news/004073?rls
【C&R Creative Studiosとは】
ゲーム、Web、映像、XR、CG、動画、広告、漫画、小説、建築、ファッションなど、C&R社の各スタジオを核に、様々なジャンルのクリエイターたちが就業形態を問わず集まり、日本から世界を席巻するコンテンツ開発をしていくメンバーやチームの総称。せきぐちあいみも出演するCM動画を公式YouTubeチャンネルで公開中です！
▼「C&R Creative Studios」特設サイト
https://www.creativevillage.ne.jp/studios/?rls
▼「C&R Creative Studios」のCMも公開中！
https://youtu.be/hT-XC_aRSIc
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/02-11:46）
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