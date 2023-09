[ぴあ株式会社]

『浦和レッズ×パンのフェス2023 in 埼玉スタジアム2○○2』9月15日(金)~18日(祝月)







9月15日(金)~18日(祝・月)の4日間、埼玉スタジアム2〇〇2南広場(埼玉県さいたま市緑区)にて、「浦和レッズ×パンのフェス2023 in 埼玉スタジアム2〇〇2」開催



昨年、大盛況を博した「浦和レッズ×パンのフェス」が、さらにパワーアップして37店舗が集結! 『パンのフェス』の会場の様子やおすすめパンを中心にレポート!



埼玉スタジアム2〇〇2南広場に全国から人気パン屋さんが集結!!



徐々に秋の風も感じる、絶好のパンのフェス日和!

パン屋さんの店頭にも、秋の食材を使った色とりどりの美味しそうなパンが店頭に並びます。

お目当てのパンを買い求めにOPEN前から気合いの入ったパン好きさんたちで会場が賑わい、

11時に販売がスタートすると、各店舗に早くも長蛇の列が!





※がっつり食べたい人は「高久製パン」(神奈川・平塚)のカレーパンがおすすめ!揚げたてを提供してくれる





※初出店の「shocomo」(埼玉・越谷)。可愛らしい一口サイズのカヌレは何種類も買ってしまいそう





※広島の「CUBE THE BAKERY」。瀬戸内の食材を使ったパンは見た目も華やか





※OPEN直後の様子。各パン屋さんに早速パン好きさんたちの列が







本イベントでしか買えない限定パンを実食紹介!



今回のパンのフェスで手に入れたいのがこの会場でしか販売しない限定パン。

「ASIA」というテーマのもと出店パン屋さんのうち16店舗が趣向を凝らしたパンを出品!

どのパンも魅力的で選択するのに迷いますが、

“ごはん” “おやつ” “おつまみ”に最適な、3店舗の商品をピックアップしてご紹介!



■サンドイッチのお店Merci「本格キーマカレーサンド」



これまでチーズケーキ、ミルフィーユ…と数々の美味しい食べ物を挟み画期的なサンドイッチを生み出してきた「サンドイッチのお店Merci」。

今回はなんと、数種のスパイスの香りにこだわった本格キーマカレーとターメリックライスをまるっとサンド!

一口食べるとスパイスの香りが鼻から抜けて、爽やかなキーマカレーとのマッチングが何とも言えない余韻を残します。

カレーにこだわりがある方でも、大満足の”カレーサンドイッチ”です。



■Guruatsu/Toiro「魅惑のビーツベリーマロンクリーム」



お豆腐マフィンと豆乳スコーンが女性を中心に大人気の「Guruatsu/Toiro」より、おやつに最適な一品。

真っ赤な長野県産ビーツと宮城県産ブルーベリーを合わせた生地を一口ほおばると

中から、たっぷりの栗カスタードクリームとブルーベリーピュレがトロリ。

身体に良くて美味しいという夢のようなマフィンは、周りの人にもぜひ紹介したい!



■東京べーぐる べーぐり「生春巻き風べーぐる」



最後は様々な創作べーぐるが人気の「東京べーぐる べーぐり」より、「生春巻き風べーぐる」。

干しエビと枝豆をスイートチリソースとからめた、なんともエスニックな味わいの

新感覚べーぐるは、ビールやスパークリング系ドリンクのおつまみにぴったり!

一口食べればアジアの風が吹きます!!



限定パンはいずれも今回の「パンのフェス」だけでしか買えない商品。

数量限定のため、売り切れる前に手に入れよう!





パン以外にも、家族で楽しめるブースが。楽しみはパン以外も!



「ミルクランド」ブースでは新鮮な牛乳やソフトクリームなどのデザートが楽しめるだけでなく、

実物大の牛の模型を使った搾乳体験やカーリングならぬ”COWリング”など、お子様が楽しめる要素もいっぱい!



※北海道産牛乳の極上ソフトクリームやシェイクが味わえる





「パンのフェス2023 in 埼玉スタジアム2〇〇2」は始まったばかり。ぜひ、三連休は絶品パンを買い求めに埼玉スタジアムへ!!



