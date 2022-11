[日本コロムビア株式会社]



現在放送中のウルトラマン最新シリーズ『ウルトラマンデッカー』。その主題歌「Wake up Decker!」(SCREEN mode)と影山ヒロノブが歌うエンディングテーマ「カナタトオク」「ヒカリカナタ」に始まり、今年放送開始55周年を迎えた『ウルトラセブン』や初代『ウルトラマン』の主題歌まで、ウルトラマンシリーズの歴史を彩った主題歌全39曲をフルサイズでCD2枚にたっぷり収録した、親子三代で楽しめるベスト・セレクション盤!!







2022年12月21日発売

『最新 ウルトラマン主題歌集 ウルトラマンデッカー』

CD:COCX-41931~2(2枚組) ¥2,970(税抜価格¥2,700)

(C)円谷プロ

発売:日本コロムビア株式会社



【収録内容】

Disc 1

01. Wake up Decker! /SCREEN mode『ウルトラマンデッカー』

02. カナタトオク/影山ヒロノブ『ウルトラマンデッカー』

03. ヒカリカナタ/影山ヒロノブ『ウルトラマンデッカー』

04. Trigger/佐久間貴生『ウルトラマンウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』

05. なないろのたね/ChouCho『ウルトラマンウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』

06. 明日見る者たち/マナカ ケンゴ(寺坂頼我), シズマ ユナ(豊田ルナ), ヒジリ アキト(金子隼也)『ウルトラマンウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』

07. Ultra Spiral/ボイジャー『ウルトラマン クロニクルZ ヒーローズオデッセイ』

08. ご唱和ください 我の名を!/遠藤正明『ウルトラマンZ』

09. Connect the Truth /玉置成実『ウルトラマンZ』

10. Promise for the future/畠中 祐『ウルトラマンZ』

11. Buddy, steady, go! /寺島拓篤『ウルトラマンタイガ』

12. ヒトツボシ/佐咲紗花『ウルトラマンタイガ』

13. Sign/スフィア『ウルトラマンタイガ』

14. Hands /オーイシマサヨシ『ウルトラマンR/B』

15. 夢飛行/三森すずこ『ウルトラマンR/B』

16. GEEDの証 /朝倉リク with ボイジャー 『ウルトラマンジード』

17. キボウノカケラ/ボイジャー『ウルトラマンジード』

18. オーブの祈り /水木一郎withボイジャー 『ウルトラマンオーブ』



Disc 2

01. ウルトラマンX /ボイジャー feat.大空大地 『ウルトラマンX(新ウルトラマン列伝)』

02. Unite(ユナイト)~君とつながるために~ /ボイジャー 『ウルトラマンX(新ウルトラマン列伝)』

03. ウルトラマンギンガの歌2015 /ボイジャー with ヒカル&ショウ feat. Takamiy 『新ウルトラマン列伝』

04. 英雄の詩 /THE ALFEE 『ウルトラマンギンガS(新ウルトラマン列伝)』

05. Legend of Galaxy ~銀河の覇者 /Takamiy with 宮野真守 『ウルトラマンギンガ(新ウルトラマン列伝)』

06. キラメク未来/ボイジャー feat.ウルトラマンゼロ 『ウルトラマン列伝』

07. ウルトラマンメビウス /Project DMM with ウルトラ防衛隊 『ウルトラマンメビウス』

08. ウルトラマンマックス /TEAM DASH with Project DMM 『ウルトラマンマックス』

09. 英雄 /doa 『ウルトラマンネクサス』

10. Spirit /Project DMM 『ウルトラマンコスモス』

11. ウルトラマンガイア! / 田中昌之&大門一也 『ウルトラマンガイア』

12. ウルトラマンダイナ /前田達也 『ウルトラマンダイナ』

13. TAKE ME HIGHER /V6 『ウルトラマンティガ』

14. ウルトラマン80 /TALIZMAN 『ウルトラマン80』

15. ザ・ウルトラマン /ささきいさお、コロムビアゆりかご会 『ザ☆ウルトラマン』

16. ウルトラマンレオ /真夏 竜、少年少女合唱団みずうみ 『ウルトラマンレオ』

17. ウルトラマンタロウ /武村太郎、少年少女合唱団みずうみ 『ウルトラマンタロウ』

18. ウルトラマンエース /ハニー・ナイツ、少年少女合唱団みずうみ 『ウルトラマンA』

19. 帰ってきたウルトラマン /団 次郎、みすず児童合唱団 『帰ってきたウルトラマン』

20. ウルトラセブンの歌 /みすず児童合唱団、ジ・エコーズ 『ウルトラセブン』

21. ウルトラマンの歌 /みすず児童合唱団、コーロ・ステルラ 『ウルトラマン』



【店舗特典情報】

2022/12/21 (水)発売『最新 ウルトラマン主題歌集 ウルトラマンデッカー』(COCX-41931~2)を以下の店舗にてお買上げの方に先着で特典をプレゼント!!

・Amazon.co.jp:メガジャケ (ジャケット絵柄)

※特典は先着順となっており、無くなり次第終了となります。ご了承ください。



