日本が誇る至高のロックバンド・moonridersが、12月3日(土)のレコードの日に、メンバーですらオリジナル盤を持っていないという幻の8枚目のオリジナルアルバム「MANIA MANIERA」(マニア・マニエラ)、そしてムーンライダーズと佐藤奈々子が1979年に行ったレアなライブ音源「Radio Moon and Roses 1979Hz」をレコードとしてリリースすることを記念したイベントを開催することが発表された。

当イベントは、オンラインでの配信限定イベントで、鈴木慶一とアナログカッティングエンジニアの武沢茂が「マニア・マニエラ」アナログ再発の経緯や作成過程など、アルバムに関するトークを音楽/映画ライターの村尾泰郎と共にお届けする内容となっている。また、放送内では当日より数量限定で販売される『「マニア・マニエラ」鈴木慶一直筆サイン入り、「Radio Moon and Roses1979Hz」鈴木慶一/佐藤奈々子直筆サイン入り2枚組セット』の販売スタートタイミングもアナウンスされるとのことだ。

さらに、リリースを記念し、TOWER VINYL SHIBUYA(タワーレコード渋谷店6F)で特別なデザインのポスターが掲出され、一部の店舗では、特典として同デザインの限定ポスターが付与されることになった。



◆イベント情報

アナログ2タイトル発売記念配信イベント

出演者:鈴木慶一(moonriders)、武沢茂、村尾泰郎

日時:2022年12月3日(土)19:00~19:45(予定)

配信URL:https://youtu.be/TgrjAUCwsQw

イベント詳細:https://columbia.jp/artist-info/moonriders/live/81620.html



◆タワーレコード情報

■TOWER VINYL SHIBUYA ポスター

期間:12月3日(土)~



【掲載&特典ポスター対象店舗】

タワーレコード渋谷店

タワーレコード新宿店

タワーレコード梅田NU茶屋町店

詳細:https://columbia.jp/artist-info/moonriders/info/81621.html



◆リリース情報

2022年12月3日(土)

ムーンライダーズ+佐藤奈々子 / 「Radio Moon and Roses 1979Hz」

品番:COJA-9475 ¥4,620(税込)

DISC:通常盤、黒色



A面

1. スイマー

2. スタジオ・ミュージシャン

3. コインランドリー

4. ブラックペッパー・ジェラシー

B面

5.女友達(悲しきセクレタリー)

6. マイ・ネーム・イズ・ジャック

7. 火の玉ボーイ

8. ジャブ・アップ・ファミリー



ムーンライダーズ/「MANIA MANIERA」(マニア・マニエラ)

品番:COJA-9476 ¥4,950(税込)

DISC:重量盤、赤色







A面

1.Kのトランク

2.花咲く乙女よ穴を掘れ

3.檸檬の季節

4.気球と通信

5.バースディ

B面

1.工場と微笑

2.ばらと廃物

3.滑車と振子

4.温和な労働者と便利な発電所

5.スカーレットの誓い



◆ライブ情報

moonriders アンコールLIVE

マニア•マニエラ+青空百景

日時:2022年12月25日(日) 開演18:00

会場:恵比寿 The Garden Hall



◆プロフィール

1976年のデビューから45年以上のキャリアを誇るロックバンド。現在のメンバーは、鈴木慶一(Vo,G)、岡田徹(Key,Cho)、武川雅寛(Violin,Trumpet)、鈴木博文(B,G)、白井良明(G)、夏秋文尚(Dr)。70年代前半に活躍した「はちみつぱい」を母体に、1975年に結成される。1976年に鈴木慶一とムーンライダース名義でアルバム「火の玉ボーイ」でメジャーデビュー。翌1977年にムーンライダーズとして初のアルバム「MOONRIDERS」を発表し、以降コンスタントにリリースを重ねる。1986年から約5年間にわたり活動を休止したが、1991年にアルバム「最後の晩餐」で活動を再開。つねに新しい音楽性を追求するサウンドは、同年代だけでなく数多くの後輩アーティストにも影響を与えている。また、各メンバーが積極的にソロ活動も行い、それぞれプロデュースや楽曲提供など多方面で活躍中。



